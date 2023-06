Governador de MG diz que Sul e Sudeste têm "mais gente trabalhando que vivendo de auxílio"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que os estados do Sul e Sudeste têm mais pessoas trabalhando ao invés de viverem de auxílio emergencial. A fala, que tem sido duramente criticada, foi feita na última sexta-feira (2), em um evento. Zema tem sido acusado de xenofobia contra pessoas de estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.“Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo eu diria que são esses sete aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico, então com toda a certeza boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui”, disse, referindo-se aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Minas. A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) pediu que o governador seja responsabilizado judicialmente. O senador Humberto Cpsta (PT-PE) também criticou a fala. "O governador Romeu Zema fez declarações xenofóbicas atacando o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil", escreveu, no Twitter.