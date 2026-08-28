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Governos fazem alerta para que famílias guardem dinheiro vivo em casa, que cubra 72 horas de despesas, em caso de guerras, desastres ou ataques cibernéticos que derrubem bancos e aplicativos

Holanda, Áustria e Finlândia orientam moradores a manter reserva em espécie para despesas essenciais se a infraestrutura digital colapsar

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:15

Estudo do BCE mostra que guerra, apagões e crises estão gerando um aumento na demanda por cédulas físicas
Estudo do BCE mostra que guerra, apagões e crises estão gerando um aumento na demanda por cédulas físicas Crédito: Lionel Allorge / Wikimedia Commons

Governos europeus passaram a recomendar que famílias mantenham dinheiro vivo em casa para cobrir despesas essenciais por alguns dias, caso bancos, cartões ou aplicativos parem de funcionar durante apagões, desastres, guerras ou ataques cibernéticos.

A orientação acompanha um estudo do Banco Central Europeu que analisou crises recentes e identificou um padrão: quando a infraestrutura ou a confiança falha, a procura por cédulas aumenta, mesmo em países onde pagamentos digitais dominam o cotidiano.

8 situações em que o dinheiro volta a ser essencial

Em um apagão, semáforos, maquininhas e caixas eletrônicos podem parar ao mesmo tempo. Nessa hora, o dinheiro físico ganha valor imediato por Pere López Brosa / Wikimedia Commons
Já em um ataque cibernético, sistemas de pagamento podem sair do ar. Por isso, notas e moedas funcionam como plano de emergência por Sora Shimazaki / Pexels
Tempestades, enchentes e outros desastres costumam derrubar redes e energia. Por isso, ter dinheiro vivo ajuda nas primeiras horas por Denniz Futalan / Pexels
Quando a internet cai, compras e transferências podem travar. Assim, o dinheiro em espécie continua sendo a opção mais simples por Benjamin Farren / Pexels
Em cenários de guerra, a população busca algo portátil e aceito mesmo com falhas na infraestrutura. Por isso, a procura por cédulas cresce por Wikimedia Commons
Em uma evacuação, a prioridade é sair rápido e comprar o básico. Então, o dinheiro físico facilita gastos urgentes no caminho por Ahmed akacha / Pexels
Por fim, quando a confiança balança, filas se formam e o saque vira prioridade. Nesses momentos, ter reserva em casa reduz a pressão por Markie / Wikimedia Commons
Se o celular fica sem sinal, carteiras digitais e apps bancários podem falhar. Nesse cenário, o papel-moeda vira uma saída prática por MART PRODUCTION / Pexels
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Em um apagão, semáforos, maquininhas e caixas eletrônicos podem parar ao mesmo tempo. Nessa hora, o dinheiro físico ganha valor imediato por Pere López Brosa / Wikimedia Commons

Três dias de papel

Na Holanda, a recomendação é específica. O Fórum Nacional de Pagamentos, que reúne Banco Central, Ministério das Finanças, bancos e entidades de consumidores, orienta guardar € 70 por adulto e € 30 por criança.

A conta foi feita para cobrir 72 horas de despesas básicas, como água, alimentação, medicamentos e transporte. A orientação também pede notas e moedas de valores variados, porque lojas podem não ter troco em uma emergência.

Na Áustria, a recomendação é de € 100 para cada integrante da casa. A Finlândia não estabelece um valor único, mas orienta cada família a calcular quanto precisaria para três dias sem poder usar cartões.

Essa parcela de dinheiro físico funcionaria como camada de segurança em caso de emergências digitais
Essa parcela de dinheiro físico funcionaria como camada de segurança em caso de emergências digitais Crédito: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons

A indicação não é idêntica em toda a Europa. A Suécia recomenda, se possível, dinheiro suficiente para uma semana de compras domésticas. Já a Alemanha orienta estoques capazes de manter uma família por até dez dias, considerando três dias um mínimo útil.

O dia que provou

Em 28 de abril de 2025, um apagão quase total atingiu a Península Ibérica e atingiu mais de 50 milhões de pessoas. Energia e telecomunicações falharam, arrastando junto terminais de pagamento, caixas eletrônicos e carteiras digitais.

Para Zamora-Pérez e Faella, aquele dia virou um teste involuntário. Nas áreas afetadas, gastos presenciais com cartões caíram entre 41% e 42%, enquanto o comércio eletrônico espanhol recuou cerca de 54%. Muitos caixas eletrônicos estavam desligados.

Porém, assim que energia e serviços retornaram, os saques subiram bem acima do padrão. Em regiões espanholas não atingidas diretamente, a procura por dinheiro já havia aumentado no próprio dia do apagão.

Os pesquisadores descrevem o dinheiro físico como uma espécie de “estepe” do sistema de pagamentos: uma alternativa quando a infraestrutura digital principal falha
Os pesquisadores descrevem o dinheiro físico como uma espécie de “estepe” do sistema de pagamentos: uma alternativa quando a infraestrutura digital principal falha Crédito: Danieltarrino / Wikimedia Commons

Guerra mudou as prioridades

O mesmo comportamento apareceu com outro tipo de ameaça. Após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, países da zona do euro mais próximos do conflito registraram alta estimada de 36% na emissão líquida diária de cédulas durante o primeiro mês.

Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Eslováquia ficaram entre os casos mais extremos. Para os pesquisadores, a proximidade da guerra aumentou a busca por uma forma de liquidez que pudesse ser carregada e usada mesmo diante de falhas em sistemas críticos.

Mapa de variação ao dinheiro físico a partir do desvio padrão entre nações europeias
Mapa de variação ao dinheiro físico a partir do desvio padrão entre nações europeias Crédito: Ilustração Jornal Correio

Tags:

Dinheiro Banco Guerra Segurança Economia Politica Europa

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