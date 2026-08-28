ECONOMIA

Governos fazem alerta para que famílias guardem dinheiro vivo em casa, que cubra 72 horas de despesas, em caso de guerras, desastres ou ataques cibernéticos que derrubem bancos e aplicativos

Holanda, Áustria e Finlândia orientam moradores a manter reserva em espécie para despesas essenciais se a infraestrutura digital colapsar



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:15

Estudo do BCE mostra que guerra, apagões e crises estão gerando um aumento na demanda por cédulas físicas Crédito: Lionel Allorge / Wikimedia Commons

Governos europeus passaram a recomendar que famílias mantenham dinheiro vivo em casa para cobrir despesas essenciais por alguns dias, caso bancos, cartões ou aplicativos parem de funcionar durante apagões, desastres, guerras ou ataques cibernéticos.

A orientação acompanha um estudo do Banco Central Europeu que analisou crises recentes e identificou um padrão: quando a infraestrutura ou a confiança falha, a procura por cédulas aumenta, mesmo em países onde pagamentos digitais dominam o cotidiano.

8 situações em que o dinheiro volta a ser essencial 1 de 8

Três dias de papel

Na Holanda, a recomendação é específica. O Fórum Nacional de Pagamentos, que reúne Banco Central, Ministério das Finanças, bancos e entidades de consumidores, orienta guardar € 70 por adulto e € 30 por criança.

A conta foi feita para cobrir 72 horas de despesas básicas, como água, alimentação, medicamentos e transporte. A orientação também pede notas e moedas de valores variados, porque lojas podem não ter troco em uma emergência.

Na Áustria, a recomendação é de € 100 para cada integrante da casa. A Finlândia não estabelece um valor único, mas orienta cada família a calcular quanto precisaria para três dias sem poder usar cartões.

Essa parcela de dinheiro físico funcionaria como camada de segurança em caso de emergências digitais Crédito: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons

A indicação não é idêntica em toda a Europa. A Suécia recomenda, se possível, dinheiro suficiente para uma semana de compras domésticas. Já a Alemanha orienta estoques capazes de manter uma família por até dez dias, considerando três dias um mínimo útil.

O dia que provou

Em 28 de abril de 2025, um apagão quase total atingiu a Península Ibérica e atingiu mais de 50 milhões de pessoas. Energia e telecomunicações falharam, arrastando junto terminais de pagamento, caixas eletrônicos e carteiras digitais.

Para Zamora-Pérez e Faella, aquele dia virou um teste involuntário. Nas áreas afetadas, gastos presenciais com cartões caíram entre 41% e 42%, enquanto o comércio eletrônico espanhol recuou cerca de 54%. Muitos caixas eletrônicos estavam desligados.

Porém, assim que energia e serviços retornaram, os saques subiram bem acima do padrão. Em regiões espanholas não atingidas diretamente, a procura por dinheiro já havia aumentado no próprio dia do apagão.

Os pesquisadores descrevem o dinheiro físico como uma espécie de “estepe” do sistema de pagamentos: uma alternativa quando a infraestrutura digital principal falha Crédito: Danieltarrino / Wikimedia Commons

Guerra mudou as prioridades

O mesmo comportamento apareceu com outro tipo de ameaça. Após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, países da zona do euro mais próximos do conflito registraram alta estimada de 36% na emissão líquida diária de cédulas durante o primeiro mês.

Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Eslováquia ficaram entre os casos mais extremos. Para os pesquisadores, a proximidade da guerra aumentou a busca por uma forma de liquidez que pudesse ser carregada e usada mesmo diante de falhas em sistemas críticos.