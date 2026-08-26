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Graciele Lacerda fala sobre plano de adoção com Zezé Di Camargo: 'Muito difícil'

Mãe da pequena Clara, influenciadora revelou ter embriões congelados para novo filho com o cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:29

Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Clara Crédito: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda revelou que ela e Zezé Di Camargo chegaram a cogitar a adoção de uma criança antes do nascimento de Clara, primeira filha do casal. Em conversa com a revista Quem, a influenciadora digital explicou que a ideia surgiu de forma espontânea após os dois se comoverem com a situação de um bebê em situação de abandono no Equador.

Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre aparência da filha 1 de 8

Apesar do interesse imediato do casal em acolher a criança, a burocracia e as exigências legais do processo internacional inviabilizaram o plano logo nas primeiras consultas:

"Eu fiquei com uma dó, falei: 'Vamos adotar ele?'. E o Zezé falou: 'Vamos'. A gente até chegou a falar com a Arleyde Caldi, assessora dele. Só falaram que é muito difícil quando é fora do Brasil. E aqui no Brasil também, as pessoas acham que é fácil adotar. Fomos procurar saber e existe uma fila enorme", relatou Graciele, lembrando que a alternativa sempre foi uma opção caso não conseguisse engravidar.

Pais da pequena Clara, nascida no fim de 2024, o casal agora avalia os próximos passos para aumentar a família. Graciele contou que possui dois embriões congelados e precisa tomar uma decisão até o final do ano: