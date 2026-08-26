Graciele Lacerda fala sobre plano de adoção com Zezé Di Camargo: 'Muito difícil'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:29
Graciele Lacerda revelou que ela e Zezé Di Camargo chegaram a cogitar a adoção de uma criança antes do nascimento de Clara, primeira filha do casal. Em conversa com a revista Quem, a influenciadora digital explicou que a ideia surgiu de forma espontânea após os dois se comoverem com a situação de um bebê em situação de abandono no Equador.
Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre aparência da filha
Apesar do interesse imediato do casal em acolher a criança, a burocracia e as exigências legais do processo internacional inviabilizaram o plano logo nas primeiras consultas:
"Eu fiquei com uma dó, falei: 'Vamos adotar ele?'. E o Zezé falou: 'Vamos'. A gente até chegou a falar com a Arleyde Caldi, assessora dele. Só falaram que é muito difícil quando é fora do Brasil. E aqui no Brasil também, as pessoas acham que é fácil adotar. Fomos procurar saber e existe uma fila enorme", relatou Graciele, lembrando que a alternativa sempre foi uma opção caso não conseguisse engravidar.
Pais da pequena Clara, nascida no fim de 2024, o casal agora avalia os próximos passos para aumentar a família. Graciele contou que possui dois embriões congelados e precisa tomar uma decisão até o final do ano:
"Eu tenho até dezembro para decidir se vou ter outro ou não. Eu quero e, ao mesmo tempo, fico pensando se vou dar conta de dois. Está nas mãos de Deus", concluiu. Além de Clara, Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, frutos do casamento anterior com Zilu Godoi.