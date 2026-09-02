LUTO

Gracindo Jr. morreu de quê? Ator estava em casa, no Rio de Janeiro

Artista foi pioneiro da teledramaturgia nacional e da TV Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:03

Gracindo Jr Crédito: Divulgação/João Miguel Júnior/TV Globo

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, na última terça-feira (1). A notícia do falecimento foi confirmada ao G1 por seu filho, o ator Pedro Gracindo. Segundo o filho do artista, Gracindo faleceu de causas naturais em sua casa no Rio de Janeiro.

O ator Gracindo Júnior 1 de 17

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo na capital fluminense em 1943, o artista construiu uma trajetória sólida que se confunde com a própria história da televisão brasileira. Filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995), ele iniciou sua carreira artística ainda na adolescência na Rádio Nacional, acumulou passagens por diversas emissoras pioneiras e integrou o grupo contratado pela TV Globo antes mesmo da inauguração do canal em 1965, marcando presença em novelas clássicas e na direção de programas.

A partida do artista gerou profunda comoção no meio artístico. Colegas de profissão, como o ator Leonardo Bricio, usaram as redes sociais para prestar homenagens emocionadas, relatando que acompanharam os últimos momentos do veterano ao lado de seus familiares mais próximos. Outros nomes consagrados da televisão, a exemplo de Gabriel Braga Nunes e Alcemar Vieira, também manifestaram pesar pela perda do artista.