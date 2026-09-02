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Gracindo Jr. morreu de quê? Ator estava em casa, no Rio de Janeiro

Artista foi pioneiro da teledramaturgia nacional e da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:03

Gracindo Jr  Crédito: Divulgação/João Miguel Júnior/TV Globo

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, na última terça-feira (1). A notícia do falecimento foi confirmada ao G1 por seu filho, o ator Pedro Gracindo. Segundo o filho do artista, Gracindo faleceu de causas naturais em sua casa no Rio de Janeiro. 

O ator Gracindo Júnior

O ator Gracindo Júnior na novela "Celebridade" por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Band
Gracindo Júnior em 'Celebridade' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior com a mulher por Reprodução/Instagram
Gracindo Jr. em depoimento ao Memória Globo por Reprodução/Memória Globo
O ator Gracindo Júnior com a mulher e o neto por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior com o filho e o neto por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior com a filha por Reprodução/Instagram
Gracindo Júnior recebe visita de Maitê Proença por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
Gracindo Júnior e Maitê Proença atualmente e em 'Dona Beija' por Reprodução/Roberta Veiga/Divulgação/Manchete
O ator Gracindo Júnior por Reprodução/Instagram
O ator Gracindo Júnior com o filho por Reprodução/Instagram
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O ator Gracindo Júnior na novela "Celebridade" por Reprodução/Instagram

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo na capital fluminense em 1943, o artista construiu uma trajetória sólida que se confunde com a própria história da televisão brasileira. Filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995), ele iniciou sua carreira artística ainda na adolescência na Rádio Nacional, acumulou passagens por diversas emissoras pioneiras e integrou o grupo contratado pela TV Globo antes mesmo da inauguração do canal em 1965, marcando presença em novelas clássicas e na direção de programas.

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A partida do artista gerou profunda comoção no meio artístico. Colegas de profissão, como o ator Leonardo Bricio, usaram as redes sociais para prestar homenagens emocionadas, relatando que acompanharam os últimos momentos do veterano ao lado de seus familiares mais próximos. Outros nomes consagrados da televisão, a exemplo de Gabriel Braga Nunes e Alcemar Vieira, também manifestaram pesar pela perda do artista. 

O velório aberto ao público acontece nesta quinta-feira (3), às 12h10, no Crematório e Cemitério da Penitência, seguido pela cremação no mesmo local, às 14h10.

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Morre Gracindo Júnior Luto Ator Gracindo jr

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