Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:54
Gracyanne Barbosa se emocionou ao falar sobre as dívidas que envolvem o ex-marido, Belo.
A musa fitness e o cantor se separaram em abril de 2024, mas pendências, principalmente financeiras, ainda não foram completamente resolvidas pelo artista.
Gracyanne Barbosa e Belo
Gracyanne explicou que sabe separar o artista Belo, nome artístico, do homem Marcelo, nome de batismo do cantor. “Eu vejo que ele tá onde ele gostaria e ele merece ser um artista, mas, como Marcelo, ele precisa resolver as coisas”, disse emocionada em entrevista ao portal LeoDias.
A influenciadora fez questão de dizer que se esforça para conquistar sua estabilidade financeira e negou ter reivindicado qualquer quantia na divisão de bens e ainda rebateu boatos de que estaria dificultando a assinatura do divórcio por interesses financeiros.
No entanto, Gracyanne explicou que ainda se preocupa com a organização de sua vida financeira enquanto as pendências envolvendo o ex-casal não são completamente resolvidas.
“Eu acordo 5 da manhã, vou atrás de fazer minhas coisas, trabalhar e tudo mais. As pessoas sabem que eu trabalho também, dependo do meu físico, então eu vou, cuido do meu corpo e tudo mais, trabalho, e Deus me abençoa muito. Mas eu não consigo perceber, né?”, contou.
Emocionada, Gracyanne lamentou ainda a forma como o fim do relacionamento chegou. “Eu tô muito emocionada, porque me machuca muito expor, o casamento, uma pessoa que foi tão importante, eu não queria nunca terminar um relacionamento com ele assim, expondo o cara”, lamentou.
Gracyanne também fez um apelo, em um momento de cansaço, sobre estabilidade financeira, e afirmou que precisa conseguir planejar o futuro, inclusive para dar mais segurança à família.
“Como é que eu vou guardar dinheiro, meu Deus? Eu não sou jovem, mas eu preciso me organizar, eu preciso ter meu casa, eu preciso ter minhas contas direitinho. Eu preciso, é, ter estabilidade, porque eu tenho uma família por trás, e é impossível”, encerrou.