SEPARAÇÃO

Gracyanne Barbosa chorar ao abrir o jogo sobre dívidas de Belo: ‘Me machuca muito expor’

Musa fitness se emocionou ao falar sobre fim do relacionamento e pendências para serem resolvidas com Belo

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:54

Gracyanne e Belo se separaram em 2024 Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa se emocionou ao falar sobre as dívidas que envolvem o ex-marido, Belo.

A musa fitness e o cantor se separaram em abril de 2024, mas pendências, principalmente financeiras, ainda não foram completamente resolvidas pelo artista.

Gracyanne Barbosa e Belo 1 de 9

Gracyanne explicou que sabe separar o artista Belo, nome artístico, do homem Marcelo, nome de batismo do cantor. “Eu vejo que ele tá onde ele gostaria e ele merece ser um artista, mas, como Marcelo, ele precisa resolver as coisas”, disse emocionada em entrevista ao portal LeoDias.

A influenciadora fez questão de dizer que se esforça para conquistar sua estabilidade financeira e negou ter reivindicado qualquer quantia na divisão de bens e ainda rebateu boatos de que estaria dificultando a assinatura do divórcio por interesses financeiros.

No entanto, Gracyanne explicou que ainda se preocupa com a organização de sua vida financeira enquanto as pendências envolvendo o ex-casal não são completamente resolvidas.

“Eu acordo 5 da manhã, vou atrás de fazer minhas coisas, trabalhar e tudo mais. As pessoas sabem que eu trabalho também, dependo do meu físico, então eu vou, cuido do meu corpo e tudo mais, trabalho, e Deus me abençoa muito. Mas eu não consigo perceber, né?”, contou.

Emocionada, Gracyanne lamentou ainda a forma como o fim do relacionamento chegou. “Eu tô muito emocionada, porque me machuca muito expor, o casamento, uma pessoa que foi tão importante, eu não queria nunca terminar um relacionamento com ele assim, expondo o cara”, lamentou.

Gracyanne também fez um apelo, em um momento de cansaço, sobre estabilidade financeira, e afirmou que precisa conseguir planejar o futuro, inclusive para dar mais segurança à família.