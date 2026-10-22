TÉRMINO

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminam relacionamento após 9 meses; saiba detalhes

Desgaste e incompatibilidade teriam levado ao fim do relacionamento

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:22

Gracyanne Barbosa e Rafael Cardoso Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminaram o relacionamento após 9 meses de namoro. Incompatibilidade e desgaste teriam ocasionado o fim do relacionamento dos dois.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (22) pela coluna Fábia Oliveira do Metrópoles.

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso 1 de 19

Em nota enviada à coluna, Gabriel exaltou Gracyanne e expôs os motivos para a separação. “A Gra é uma mulher incrível, muito forte, muito independente, muito acostumada a resolver tudo. Eu admiro e amo demais isso nela. Mas meu extinto é proteger, prover, cuidar em cada detalhe. Da minha companheira e de todos que estão à minha volta”.

Gabriel ainda ressaltou que tem sido difícil o momento para ambos, mas que a melhor atitude no momento foi terminar o relacionamento. “Sinto que com a Gra, tem sido difícil isso, e pra ela também! Permitir alguém prover, cuidar, é um desafio enorme pra ela. Eu respeito isso, e esse desgaste chegou a um ponto que preferimos terminar. Não é nada grave, nada sério, apenas a maturidade de entender uma incompatibilidade nesse momento”, disse ele em nota à coluna.

Gabriel explicou ainda que tem um jeito de “cuidar” diferente de Gracyanne, e que sentiu que estava “mudando sua personalidade” para agradá-la. O empresário afirma que, para muitos, o motivo pode parecer bobo, mas que acabou se tornando um desgaste na relação com o passar dos meses.

A crise vivida pela musa fitness e pelo empresário tinha sido notada por fãs nas redes sociais. Gabriel chegou a apagar as fotos ao lado de Gracyanne.