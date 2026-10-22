Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminam relacionamento após 9 meses; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:22
Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminaram o relacionamento após 9 meses de namoro. Incompatibilidade e desgaste teriam ocasionado o fim do relacionamento dos dois.
A informação foi confirmada nesta quinta-feira (22) pela coluna Fábia Oliveira do Metrópoles.
Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso
Em nota enviada à coluna, Gabriel exaltou Gracyanne e expôs os motivos para a separação. “A Gra é uma mulher incrível, muito forte, muito independente, muito acostumada a resolver tudo. Eu admiro e amo demais isso nela. Mas meu extinto é proteger, prover, cuidar em cada detalhe. Da minha companheira e de todos que estão à minha volta”.
Gabriel ainda ressaltou que tem sido difícil o momento para ambos, mas que a melhor atitude no momento foi terminar o relacionamento. “Sinto que com a Gra, tem sido difícil isso, e pra ela também! Permitir alguém prover, cuidar, é um desafio enorme pra ela. Eu respeito isso, e esse desgaste chegou a um ponto que preferimos terminar. Não é nada grave, nada sério, apenas a maturidade de entender uma incompatibilidade nesse momento”, disse ele em nota à coluna.
Gabriel explicou ainda que tem um jeito de “cuidar” diferente de Gracyanne, e que sentiu que estava “mudando sua personalidade” para agradá-la. O empresário afirma que, para muitos, o motivo pode parecer bobo, mas que acabou se tornando um desgaste na relação com o passar dos meses.
A crise vivida pela musa fitness e pelo empresário tinha sido notada por fãs nas redes sociais. Gabriel chegou a apagar as fotos ao lado de Gracyanne.
O relacionamento de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso se tornou público nos primeiros dias do ano. A musa fez uma viagem para Trancoso, na Bahia, acompanhada do empresário.