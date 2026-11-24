FOI ELA?

Gracyanne Barbosa quebra silêncio após carro de som cobrar dívida na casa de Belo: 'Não vai sair não, gente?'

Musa fitness negou ter organizado a ação que viralizou nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:33

Gracyanne Barbosa negou que mandou carro de som à casa de Belo Crédito: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa se manifestou nesta terça-feira (24) após um carro de som aparecer em frente à mansão de Belo, no Rio de Janeiro, com uma cobrança pública de dívida. A movimentação viralizou nas redes sociais depois que a influenciadora Letícia Miranda publicou um vídeo afirmando que a musa fitness estaria por trás da ação. Em conversa com a revista Quem, no entanto, Gracyanne negou ter enviado o veículo.

"Não mandei carro de som, não. Nossa, imagina, isso não resolveria nada. Não consegui acompanhar [ontem] à tarde, porque eu estava no TikTok, mas à noite vi que a Monique [Arruda, repórter do portal Leo Dias] estava lá", afirmou.

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No vídeo que circulou nas redes, Letícia aparece diante do condomínio onde o pagodeiro mora e brinca com a situação. "Mais um dia comum aqui no Rio de Janeiro. Gracyanne Barbosa na porta da casa do Belo cobrando ele. Detesto fofoca, estou indo lá ver a título de informação para vocês", disse.

Ao perceber que o carro de som tocava Reinventar, um dos sucessos da carreira solo de Belo, a influenciadora reagiu com surpresa. "Botaram a música do Belo tocando, eu estou passando mal. Que loucura é essa, cara", comentou.

"E o Belo não vai sair não, gente?", perguntou, antes de deixar o local. Em seguida, ironizou a situação: "Vocês estão achando que é só no bairro de pobre que tem barraco? No bairro rico também. O Belo fingindo que nem é com ele, quietinho na mansão dele. Devo não nego, pago quando puder. Achei ela [Gracyanne] uma diva", concluiu.

Prazo dado por Gracyanne a Belo terminou nesta terça

A coincidência entre a cobrança pública e o prazo estabelecido por Gracyanne chamou atenção. No início de novembro, durante participação no Blogueirinha Entrevista, do Multishow, a influenciadora contou que ainda enfrentava bloqueios judiciais em suas contas bancárias por pendências financeiras que atribuiu ao ex-marido. Segundo ela, até o cachê recebido por sua participação no Dança dos Famosos havia sido retido.

"A única coisa que eu queria era que ele resolvesse os problemas que estão ligados a mim, porque éramos casados. Eu já paguei a minha metade [das dívidas] e agora o juiz quer que eu pague a metade dele", declarou. "Eu que fiz a burrice de casar em comunhão de bens", acrescentou.

Na ocasião, Gracyanne disse que havia pedido a Belo para retirar seu nome das empresas dele e estabeleceu um prazo de 15 dias para que o cantor resolvesse a situação. Caso contrário, afirmou que recorreria à Justiça. O período terminou justamente nesta terça-feira (24), data em que o carro de som apareceu em frente à residência do pagodeiro.