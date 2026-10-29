PREOCUPANTE

Gracyanne Barbosa revela convulsão da mãe após término com empresário

Musa fitness ainda refletiu como tem lidado com o momento e tem tocado projetos, mesmo triste

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:42

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminaram o relacionamento após nove meses juntos Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre o término recente de seu namoro de nove meses com o empresário Gabriel Cardoso.

Além de desabafar nas redes sociais sobre o abalo emocional provocado pela união, a musa fitness afirmou ainda que a mãe passou mal ao saber do término.

Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso 1 de 19

“A minha preocupação maior na semana passada e esta semana foi com a minha mãe. A minha mãe teve um mal-estar de madrugada, teve convulsão e ela passou mal, gente, porque ficou triste com o término do namoro, passou o dia inteiro sem comer e teve hipoglicemia. Ela tá super bem, a gente tá ali pertinho cuidando”, revelou ao portal LeoDias.

Apesar dos obstáculos enfrentados nos últimos dias, a participante do Dança dos Famosos explicou que pretende encarar a nova fase com maturidade, ao sentir a dor da perda, mas sem trancar seus projetos.

“Como você tá? Tô triste, óbvio, mas assim, cara, vida que segue, vou fazer o quê? É uma semana difícil por vários motivos. O show não tem que parar, né? A vida não pode parar. Lógico que eu me permito sofrer, eu acho que sim, não só nesse momento, mas qualquer um que eu tiver triste eu me permito”, declarou

Mesmo triste, Gracyanne explicou que equilibra os compromissos da rotina profissional com o momento delicado da vida pessoal. “A última semana [foi de] muita turbulência. O término é sempre muito difícil, a gente terminou sem briga, sem nada. Na verdade, falta de tempo, de qualidade. Cada um mora numa cidade”, pontuou.

Gracyanne disse ainda que o momento atual não afeta seus projetos, mas sim o lado pessoal de sua vida. “Eu sou uma pessoa focada. Então não afeta a Gracyanne CNPJ, a CPF é óbvio que sim, né? Quando eu chego em casa à noite, sozinha”, acrescentou.