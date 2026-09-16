Grammy Latino 2026: Confira a lista completa de indicados

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:47
A Academia Latina de Gravação divulgou oficialmente a lista completa dos indicados para a 27ª edição do Grammy Latino, nesta quarta-feira (16). A cerimônia que vai eleger os melhores nomes da música acontece no próximo dia 12 de novembro, nos Estados Unidos, reunindo produções inéditas lançadas entre junho de 2025 e maio de 2026 que contam com pelo menos 60% de suas letras em português, espanhol ou dialetos regionais.
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"
O Brasil marca presença mais uma vez com uma seleção de peso em diversas categorias da premiação. O grande destaque absoluto ficou com Anitta, que concorre à prestigiada categoria de Álbum do Ano com EQUILIBRIVM, além de disputar espaço no Pop Contemporâneo. A lista também conta com nomes da MPB, samba e axé como Marisa Monte, Djavan, Lenine, Leci Brandão, Xande de Pilares, Teresa Cristina e a banda Psirico.
O cenário nacional ganha muita força com os grandes nomes do sertanejo e do forró, representados por Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado, Luan Santana, Traia Véia, João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê, Juliana Linhares e Zaynara. O rap, o rock e a música urbana também marcam território com Emicida, Don L, Black Pantera, Chico Chico, Detonautas, Urias, Luedji Luna, Marina Sena, Luísa Sonza, PopJohnny Hooker, Zeca Veloso (indicado como revelação), além dos arranjos e colaborações de Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal e Carlinhos Brown.
Para completar o time brasileiro na disputa, a música cristã marca forte presença na categoria de Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa com os álbuns de Eli Soares, Thalles Roberto, Ziza Fernandes, Verboemcarne e Victin, encerrando a lista ao lado de talentos da engenharia de som e produção como Tó Brandileone, Duda Mello e João Milliet.
Gravação do Ano
CA7RIEL & Paco Amoroso - Ha Ha
Jorge Drexler - ¿Como Se Ama?
Silvana Estrada - Dime
Loulu Gilberto - O Amor Nos Encontrou
Karol G, Marco Antonio Solis - Coleccionando Heridas
Mon Laferte - Femme Fatale
Carin León - Desde Que Te Tengo
Milo J - Niño
Rosalía, Yahritza y Su Esencia - La Perla
Elena Rose - Alma
Álbum do Ano
Anitta - EQUILIBRIVM
CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS
Jorge Drexler - Taracá
Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias
Karol G - Tropicoqueta
Mon Laferte - FEMME FATALE
Carin León - MUDA
Milo J - La Vida Era Más Corta
Rawayana - ¿Dónde Es El After?
Rosalía - LUX (Complete Works)
Canção Do Ano
Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G - Coleccionando Heridas
Jorge Drexler, Mauro - ¿Como Se Ama?
Silvana Estrada - Dime
Mon Laferte - Femme Fatale
Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver - Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día
Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana - Humano
Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins - La Perla
Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana - Mi Gran Amor
Massimo Giovanardi, Zanna - Nilo
Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz - Solifican12
Melhor Artista Revelação
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
Pablo Alborán - KM0
Monsieur Periné - Instrucciones Para Ser Feliz
ic - (Enamorada)
Debi Nova - Todo Puede Convertirse En Canción
Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué +?
Melhor Álbum Pop Tradicional
Esteman, Daniela Spalla - Amorío
Kany García - Puerta Abierta
Laura Pausini - Yo Canto 2
Reik - TQ+
Yami Safdie - Querida Yo
Melhor Canção Pop
Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell - A La Niña Que Fui
Joaquina - Amarillo
ic, Raquel Sofía - (favorito)
Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins- — La Perla
Mon Laferte - Melancolía
Melhor Interpretação de Música Eletrônica
CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. - Beto’s Horns - Fred Remix
Kinky - Armándola De Pedo
Peces Raros, Nick Warren - Circular
SouCream, Héctor Mazzarri - Motopirueta
Violeta, Bronquio - III. Ojalá! - Bronquio Remix
Melhor Interpretação Urbana
Bizarrap, Daddy Yankee - Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
Ryan Castro, Kapo, Gangsta - La Villa
Feid - Se Lo Juro Mor
Karol G, Eddy Lover - Dile Luna
Milo J, Trueno - Gil
Melhor Interpretação Reggaeton
Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow - Contrabando
Bad Gyal, Chencho Corleone - Choque
Karol G, Feid - Verano Rosa
Ozuna - Una Aventura
Sofía Reyes, Luísa Sonza - Uñas Afiladas
Melhor Álbum de Música Urban
Bad Gyal - Más Cara
J Balvin, Ryan Castro - Omerta
Beéle - Borondo (5020 Rcrds Sessions)
Karol G - Tropicoqueta
Young Miko - Do Not Disturb: Late Checkout
Melhor Canção Rap/Hip Hop
J Noa, Trooko - Antisistema
Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo - El Pana Deiby
Arcángel - Gohan y Goku
Kase.O, Okeiflou, Tokischa - Mono
Feid, Lil Supa - Poder
Melhor Canção Urban
Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa - Buenos Términos
Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee - Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy
DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7 - Reliquia Do 2T
Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez - Yo y Tú
Melhor Álbum de Rock
Beta - A La Mitad
Mägo De Oz - Malicia
1915 - Ceremonia
Fito Paez - Shine
Viniloversus - La Frontera
Melhor Canção de Rock
Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford - Destruirse
Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal - Ego
Fito Paez - Las Fuerzas Armadas Del Amor
Draco Rosa - Montserrat
Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte - Rojo Profundo
Melhor Álbum Pop/Rock
Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico
Juanes - Juanesteban
La Vida Bohème - Tierra De Nadie
Draco Rosa - Olas De Luz
Usted Señalemelo - Términos & Condiciones
Melhor Canção Pop/Rock
Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ignacio Mendoza, Fatima Carolina Valdez Lira - Antes De Que El Mundo Se Acabe
Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver - Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día
Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz
Arath Herce - Me Levanté De La Cama
Bruses, Luis Javier Contreras - Ratera
Melhor Álbum de Música Alternativa
Babasonicos - CUERPOS, Vol. 1
Bruses - DESDE EL COMA
CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS
Teo Planell - Demian
Rosalía - LUX (Complete Works)
Melhor Canção Alternativa
Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich - Ante la duda, baila
Francisca Valenzuela, Francisco Victoria - BUGAMBILIA
Dante Spinetta Salazar - El Reset
Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz - QUERIDA AMALIA:
Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna - 1:30
Melhor Álbum de Salsa
Charlie Cruz - Invicto
Luis Enrique - El Alma En Clave
Luis Figueroa - El Relevo
Grupo Niche - Más Que Palabras
Nathy Peluso - Malportada
Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato
Jorge Celedón, Víctor Nain Jr. - Jorgito
Gusi - Vallenato Social Club
Ke Personajes - Corazón Ausente
Karen Lizarazo - El Tiempo Perfecto
Carlos Vives - El Último Disco Vol. 1
Melhor Álbum Merengue/Bachata
Fariana - Música Para Bailar
Manerra - Todo Llega
Gabriel Pagán - No El Plan
Covi Quintana - Oye Eta Vaina
Techy - Chula
Melhor Álbum Tropical Tradicional
Dayhan Diaz - Algo Nuevo De Ayer
Los Tri-O - Orgánico
Omara Portuondo - Eternamente Omara
Gilberto Santa Rosa - Íntimo (En Vivo)
Leoni Torres - Cualquiera Se Enamora
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
Jorge Luis Chacín - De Amor, Sueños y Cantares
Alex Cuba - Indole
Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya
Greeicy - Candela
Niña Pastori - Color Fania
Melhor Canção Tropical
Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón, Eudis Ruiz - Crayola
Yeisy Rojas - Latino
Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil - Nombre y Apellido
José Aguirre - Realidad-Es
Manerra - Todo Llega
Melhor Álbum Cantor Compositor
Djavan - Improviso
Jorge Drexler - Taracá
Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias
Arath Herce - Musas en Mi
Mon Laferte - FEMME FATALE
Melhor Canção Cantor Compositor
Silvana Estrada - Dime
Joaquina - generación digital
Jorge Drexler - Las Palabras
Arath Herce - Musas en Mi
Covi Quintana - Temblor Y Réplica
Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano II
Camila Fernández - La Fernández
Mariachi Sol De México De José Hernández - La Voz De Mi Trompeta (50 Años)
Christian Nodal - Bandera Blanca
Melhor Álbum de Música Banda
Luis Angel "El Flaco" - Tequila y Guaro
Banda Los Recoditos - Piratita
Edén Muñoz - Piedras A La Luna
Melhor Álbum de Música Texana
Kevin Aguilar - Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
Destiny Navaira - 3
Jay Perez - Le Seguiremos
Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)
Vilax - Capítulo 8
Melhor Álbum de Música Nortenha
Calibre 50 - El Mundo Es Del Que Se Anima
Duelo - Gravedad
Joss Favela - Mis Compas Vol. 2
Grupo Frontera - Lo Que Me Falta Por Llorar
Sofi Saar - 50/50
Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea
Kakalo - De Parte Mía
Peso Pluma, Tito Double P - Dinastía (Deluxe)
Rivs - Contra Todo
Xavi - Dosis
Yahritza y Su Esencia - Metamorfosis
Melhor Canção Regional
Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G - Ese Hombre Es Malo
Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier "Ricky" Muñoz, Pablo Preciado — Estamos Todos
Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis - No Capea
Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández - Ojitos Bellos
Edén Muñoz - Osadía
Melhor Álbum Instrumental
Yamandu Costa, Hermanos Saboya - Peregrino
Hamilton de Holanda, Salomão Soares, Thiago Rabello - NOVA
Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas
Berta Rojas - La Huella De Las Cuerdas
Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta - A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole
Melhor Álbum de Música Folclórica
Eva Ayllón - Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]
Yamandu Costa, Alexis Cárdenas, Ensemble Recoveco - La Quinta Esencia
Lila Downs - Cambias Mi Mundo
Milo J - La Vida Era Más Corta
Julieta Rada - Candombe (En Vivo, Teatro Solís)
Melhor Álbum de Tango
Anibal Berraute - Neopía
Lidia Borda, Ariel Ardit - Somos
Pablo Jaurena - Fueyerías
Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá - Revolucionario Filarmónico
Quinteto Astor Piazzolla - Le Grand Tango
Melhor Álbum de Música Flamenca
Yerai Cortés - POPULAR
Mercedes Luján - Origen & Revolución
Mayte Martín - In Illo Tempore
José Mercé - José Mercé Canta A Manuel Alejandro
Melhor Canção de Raízes
Silvana Estrada - El Alma Mía
Facundo Balta, Jorge Drexler - El tambor chico
Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel - La Puñalá
Eli Alvarado - Spiritual Energies
Nathasha Bravo, Jorge Glem - Urano
Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz
Caracas Trio - Folklore
Alex Conde - Paco De Lucia Music For Big Band
Lívia Mattos - Verve
Gonzalo Rubalcaba Trio - Gonzalo Plays Pino
Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)
Hakuna Group Music - Tú
Majo, Dan - Días Contigo
Sarai Rivera - Inquebrantable
Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal - Eterno
Alex Zurdo - Mayday
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ziza Fernandes - Primeiro (Ao Vivo)
Thalles Roberto - Avenida Do Arrependimento
Eli Soares - Betel (Ao Vivo)
Verboemcarne - O Que Atravessa O Peito
Victin - Shuv
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
Anitta - Equilibrivm
Ludom - Ludom
Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe
Jenni Mosello - BRava
Marina Sena - MARINADA vol.01
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
Black Pantera - Resistência! Ao Vivo no Circo Voador
Chico Chico - Let It Burn / Deixa Arder
Detonautas Roque Clube - Rádio Love Nacional
FOTO EM GRUPO - foto em grupo
Urias - CARRANCA
Melhor Álbum de Música Urban em Língua Portuguesa
AJULLIACOSTA - Novo Testamento
BUDAH - FREQUÊNCIA LUNAR
Don L - CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?
Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores
Matuto S.A. - Terra Vermelha: Do interior pro interior
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Leci Brandão - 50 Anos De Carreira
Teresa Cristina - Jessé - As canções de Zeca Pagodinho
Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)
Ferrugem - Sentimento
Mosquito - Quinhão
Melhor Álbum de MPB / Música Afro Portuguesa Brasileira
Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago - Criolo, Amaro e Dino
Pedro Emílio - Vende-se Lembrança
Bia Ferreira - Améfrica
Zé Ibarra - Afim
Lenine - Eita
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Ana Castela - Fire Arena
Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)
Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)
Luan Santana - Registro Histórico (Ao Vivo)
Traia Véia - Traia Acústico (Ao Vivo)
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Carminho - Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir
João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê - Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)
Juliana Linhares - Até Cansar o Cansaço
Psirico - Molho Lambão
Zaynara - Amor Perene
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Fábio, Hyldon - Águas De Um Mar Azul
Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía, Dylan Wiggins - Memória
Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas - No Vento De Nós
Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte - Sua Onda
Johnny Hooker - Viver e Morrer De Amor Na América Latina
Melhor Álbum Infantil
Cantoalegre, Marta Gómez - Mil Secretos
Danilo & Chapis - ¡A Jugar!
Magdalena Fleitas - Mardearena
OTA El Hipopotamo - Aprendo Jugando
Tu Rockcito - Dinosaurios: Una Travesía Cretácica
Melhor Álbum de Música Clássica
Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel, Conductor, Dmitriy Lipay, Los Angeles Philharmonic - Gabriela Ortiz: Yanga
Gustavo Dudamel, Conductor, Dmitriy Lipay, Simón Bolívar Symphony Orchestra - Odyssey
Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias, London Symphony Orchestra - Opus 33 "Romantic Cello"
Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes, Orquestra Jovem Tom Jobim - Sinfonia Em Quadrinhos
Dima Slobodeniouk, Karina Canellakis, Edward Gardner, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton, London Philharmonic Orchestra — Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live]
Melhor Obra/Composição Clássica
Richard Scofano - Adagio De Las Tres y Diez
Gonzalo Grau - Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra
Tania Leon - Raices (Origins) - Live
Elodie Bouny - Tríptico Sudamericano
Gabriela Ortiz - Yanga
Melhor Música para Mídias Visuais
Murci Bouscayrol - Amor Animal
Matthew Atticus Berger, Manuel Antonio Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla, Juan Pablo Villanueva - La Casa De Los Espiritus
Fernando Velázquez - Las Muertas
Sergei Grosny - Menem
Mateus Alves, Tomaz Alves Souza - O Agente Secreto
Melhor Arranjo
Henry Villalobos - Juanito Alimaña
Gonzalo Grau - Dando Y Dando
Rafael Beck, Felipe Montanaro - Sonho Inca
Felipe Salles - A Deriva (Adrift)
Teco Cardoso - Cazadero's March
Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum
Dawn Baillie - Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)
María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez - Anela
Nicolas Fervenza - Florece En El Caos
Celeste Prieto - La Huella De Las Cuerdas
Camilo Joaquín Villarruel - La Vida Era Más Corta
Compositor do Ano
Edgar Barrera
Iván Gamez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Sara Schell
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello, Alexandre Rabaço - Boas Novas
Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca, Felipe Tichauer - Esgotada
Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson, Brian Lee - Lux (Complete Works)
Pedro Peixoto - Marco
Carles Campi Campón, Fred Kevorkian - Taracá
Produtor do Ano
Edgar Barrera
Julio Raposo
Santiago Ruiz "Tatool"
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
BK' - 10 anos de Castelos & Ruínas
Tamara Flores - CHINGONA
Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira - Moleirinha
Los Tres - INRI
Rosalía - Sauvignon Blanc (Official Video)
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS (The Film)
Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz
L7nnon - Guerras Invisíveis
Maleh - Back To The Childhood
Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa, Albert Soler - FLAMENCO