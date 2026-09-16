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Grammy Latino 2026: Confira a lista completa de indicados

A Academia Latina de Gravação revela os concorrentes da 27ª edição do prêmio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:47

Grammy Latino
Grammy Latino Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Academia Latina de Gravação divulgou oficialmente a lista completa dos indicados para a 27ª edição do Grammy Latino, nesta quarta-feira (16). A cerimônia que vai eleger os melhores nomes da música acontece no próximo dia 12 de novembro, nos Estados Unidos, reunindo produções inéditas lançadas entre junho de 2025 e maio de 2026 que contam com pelo menos 60% de suas letras em português, espanhol ou dialetos regionais. 

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium"

Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram
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Anitta na divulgação do álbum "Equilibrium" por Reprodução/Instagram

O Brasil marca presença mais uma vez com uma seleção de peso em diversas categorias da premiação. O grande destaque absoluto ficou com Anitta, que concorre à prestigiada categoria de Álbum do Ano com EQUILIBRIVM, além de disputar espaço no Pop Contemporâneo. A lista também conta com nomes da MPB, samba e axé como Marisa Monte, Djavan, Lenine, Leci Brandão, Xande de Pilares, Teresa Cristina e a banda Psirico.

O cenário nacional ganha muita força com os grandes nomes do sertanejo e do forró, representados por Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado, Luan Santana, Traia Véia, João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê, Juliana Linhares e Zaynara. O rap, o rock e a música urbana também marcam território com Emicida, Don L, Black Pantera, Chico Chico, Detonautas, Urias, Luedji Luna, Marina Sena, Luísa Sonza, PopJohnny Hooker, Zeca Veloso (indicado como revelação), além dos arranjos e colaborações de Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal e Carlinhos Brown.

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Para completar o time brasileiro na disputa, a música cristã marca forte presença na categoria de Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa com os álbuns de Eli Soares, Thalles Roberto, Ziza Fernandes, Verboemcarne e Victin, encerrando a lista ao lado de talentos da engenharia de som e produção como Tó Brandileone, Duda Mello e João Milliet.

Confira a lista de indicados ao Grammy Latino 2026

Gravação do Ano

CA7RIEL & Paco Amoroso - Ha Ha

Jorge Drexler - ¿Como Se Ama?

Silvana Estrada - Dime

Loulu Gilberto - O Amor Nos Encontrou

Karol G, Marco Antonio Solis - Coleccionando Heridas

Mon Laferte - Femme Fatale

Carin León - Desde Que Te Tengo

Milo J - Niño

Rosalía, Yahritza y Su Esencia - La Perla

Elena Rose - Alma

Álbum do Ano

Anitta - EQUILIBRIVM

CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS

Jorge Drexler - Taracá

Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias

Karol G - Tropicoqueta

Mon Laferte - FEMME FATALE

Carin León - MUDA

Milo J - La Vida Era Más Corta

Rawayana - ¿Dónde Es El After?

Rosalía - LUX (Complete Works)

Canção Do Ano

Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G - Coleccionando Heridas

Jorge Drexler, Mauro - ¿Como Se Ama?

Silvana Estrada - Dime

Mon Laferte - Femme Fatale

Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver - Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día

Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana - Humano

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins - La Perla

Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana - Mi Gran Amor

Massimo Giovanardi, Zanna - Nilo

Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz - Solifican12

Melhor Artista Revelação

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Pablo Alborán - KM0

Monsieur Periné - Instrucciones Para Ser Feliz

ic - (Enamorada)

Debi Nova - Todo Puede Convertirse En Canción

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué +?

Melhor Álbum Pop Tradicional

Esteman, Daniela Spalla - Amorío

Kany García - Puerta Abierta

Laura Pausini - Yo Canto 2

Reik - TQ+

Yami Safdie - Querida Yo

Melhor Canção Pop

Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell - A La Niña Que Fui

Joaquina - Amarillo

ic, Raquel Sofía - (favorito)

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins- — La Perla

Mon Laferte - Melancolía

Melhor Interpretação de Música Eletrônica

CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. - Beto’s Horns - Fred Remix

Kinky - Armándola De Pedo

Peces Raros, Nick Warren - Circular

SouCream, Héctor Mazzarri - Motopirueta

Violeta, Bronquio - III. Ojalá! - Bronquio Remix

Melhor Interpretação Urbana

Bizarrap, Daddy Yankee - Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Ryan Castro, Kapo, Gangsta - La Villa

Feid - Se Lo Juro Mor

Karol G, Eddy Lover - Dile Luna

Milo J, Trueno - Gil

Melhor Interpretação Reggaeton

Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow - Contrabando

Bad Gyal, Chencho Corleone - Choque

Karol G, Feid - Verano Rosa

Ozuna - Una Aventura

Sofía Reyes, Luísa Sonza - Uñas Afiladas

Melhor Álbum de Música Urban

Bad Gyal - Más Cara

J Balvin, Ryan Castro - Omerta

Beéle - Borondo (5020 Rcrds Sessions)

Karol G - Tropicoqueta

Young Miko - Do Not Disturb: Late Checkout

Melhor Canção Rap/Hip Hop

J Noa, Trooko - Antisistema

Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo - El Pana Deiby

Arcángel - Gohan y Goku

Kase.O, Okeiflou, Tokischa - Mono

Feid, Lil Supa - Poder

Melhor Canção Urban

Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa - Buenos Términos

Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee - Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy

DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7 - Reliquia Do 2T

Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez - Yo y Tú

Melhor Álbum de Rock

Beta - A La Mitad

Mägo De Oz - Malicia

1915 - Ceremonia

Fito Paez - Shine

Viniloversus - La Frontera

Melhor Canção de Rock

Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford - Destruirse

Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal - Ego

Fito Paez - Las Fuerzas Armadas Del Amor

Draco Rosa - Montserrat

Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte - Rojo Profundo

Melhor Álbum Pop/Rock

Emmanuel Horvilleur - Mi Año Gótico

Juanes - Juanesteban

La Vida Bohème - Tierra De Nadie

Draco Rosa - Olas De Luz

Usted Señalemelo - Términos & Condiciones

Melhor Canção Pop/Rock

Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ignacio Mendoza, Fatima Carolina Valdez Lira - Antes De Que El Mundo Se Acabe

Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver - Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día

Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz

Arath Herce - Me Levanté De La Cama

Bruses, Luis Javier Contreras - Ratera

Melhor Álbum de Música Alternativa

Babasonicos - CUERPOS, Vol. 1

Bruses - DESDE EL COMA

CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS

Teo Planell - Demian

Rosalía - LUX (Complete Works)

Melhor Canção Alternativa

Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich - Ante la duda, baila

Francisca Valenzuela, Francisco Victoria - BUGAMBILIA

Dante Spinetta Salazar - El Reset

Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz - QUERIDA AMALIA:

Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna - 1:30

Melhor Álbum de Salsa

Charlie Cruz - Invicto

Luis Enrique - El Alma En Clave

Luis Figueroa - El Relevo

Grupo Niche - Más Que Palabras

Nathy Peluso - Malportada

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorge Celedón, Víctor Nain Jr. - Jorgito

Gusi - Vallenato Social Club

Ke Personajes - Corazón Ausente

Karen Lizarazo - El Tiempo Perfecto

Carlos Vives - El Último Disco Vol. 1

Melhor Álbum Merengue/Bachata

Fariana - Música Para Bailar

Manerra - Todo Llega

Gabriel Pagán - No El Plan

Covi Quintana - Oye Eta Vaina

Techy - Chula

Melhor Álbum Tropical Tradicional

Dayhan Diaz - Algo Nuevo De Ayer

Los Tri-O - Orgánico

Omara Portuondo - Eternamente Omara

Gilberto Santa Rosa - Íntimo (En Vivo)

Leoni Torres - Cualquiera Se Enamora

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

Jorge Luis Chacín - De Amor, Sueños y Cantares

Alex Cuba - Indole

Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya

Greeicy - Candela

Niña Pastori - Color Fania

Melhor Canção Tropical

Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón, Eudis Ruiz - Crayola

Yeisy Rojas - Latino

Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil - Nombre y Apellido

José Aguirre - Realidad-Es

Manerra - Todo Llega

Melhor Álbum Cantor Compositor

Djavan - Improviso

Jorge Drexler - Taracá

Silvana Estrada - Vendrán Suaves Lluvias

Arath Herce - Musas en Mi

Mon Laferte - FEMME FATALE

Melhor Canção Cantor Compositor

Silvana Estrada - Dime

Joaquina - generación digital

Jorge Drexler - Las Palabras

Arath Herce - Musas en Mi

Covi Quintana - Temblor Y Réplica

Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano II

Camila Fernández - La Fernández

Mariachi Sol De México De José Hernández - La Voz De Mi Trompeta (50 Años)

Christian Nodal - Bandera Blanca

Melhor Álbum de Música Banda

Luis Angel "El Flaco" - Tequila y Guaro

Banda Los Recoditos - Piratita

Edén Muñoz - Piedras A La Luna

Melhor Álbum de Música Texana

Kevin Aguilar - Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

Destiny Navaira - 3

Jay Perez - Le Seguiremos

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)

Vilax - Capítulo 8

Melhor Álbum de Música Nortenha

Calibre 50 - El Mundo Es Del Que Se Anima

Duelo - Gravedad

Joss Favela - Mis Compas Vol. 2

Grupo Frontera - Lo Que Me Falta Por Llorar

Sofi Saar - 50/50

Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea

Kakalo - De Parte Mía

Peso Pluma, Tito Double P - Dinastía (Deluxe)

Rivs - Contra Todo

Xavi - Dosis

Yahritza y Su Esencia - Metamorfosis

Melhor Canção Regional

Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G - Ese Hombre Es Malo

Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier "Ricky" Muñoz, Pablo Preciado — Estamos Todos

Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis - No Capea

Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández - Ojitos Bellos

Edén Muñoz - Osadía

Melhor Álbum Instrumental

Yamandu Costa, Hermanos Saboya - Peregrino

Hamilton de Holanda, Salomão Soares, Thiago Rabello - NOVA

Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas

Berta Rojas - La Huella De Las Cuerdas

Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta - A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole

Melhor Álbum de Música Folclórica

Eva Ayllón - Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]

Yamandu Costa, Alexis Cárdenas, Ensemble Recoveco - La Quinta Esencia

Lila Downs - Cambias Mi Mundo

Milo J - La Vida Era Más Corta

Julieta Rada - Candombe (En Vivo, Teatro Solís)

Melhor Álbum de Tango

Anibal Berraute - Neopía

Lidia Borda, Ariel Ardit - Somos

Pablo Jaurena - Fueyerías

Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá - Revolucionario Filarmónico

Quinteto Astor Piazzolla - Le Grand Tango

Melhor Álbum de Música Flamenca

Yerai Cortés - POPULAR

Mercedes Luján - Origen & Revolución

Mayte Martín - In Illo Tempore

José Mercé - José Mercé Canta A Manuel Alejandro

Melhor Canção de Raízes

Silvana Estrada - El Alma Mía

Facundo Balta, Jorge Drexler - El tambor chico

Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel - La Puñalá

Eli Alvarado - Spiritual Energies

Nathasha Bravo, Jorge Glem - Urano

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Caracas Trio - Folklore

Alex Conde - Paco De Lucia Music For Big Band

Lívia Mattos - Verve

Gonzalo Rubalcaba Trio - Gonzalo Plays Pino

Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)

Hakuna Group Music - Tú

Majo, Dan - Días Contigo

Sarai Rivera - Inquebrantable

Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal - Eterno

Alex Zurdo - Mayday

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ziza Fernandes - Primeiro (Ao Vivo)

Thalles Roberto - Avenida Do Arrependimento

Eli Soares - Betel (Ao Vivo)

Verboemcarne - O Que Atravessa O Peito

Victin - Shuv

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Anitta - Equilibrivm

Ludom - Ludom

Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe

Jenni Mosello - BRava

Marina Sena - MARINADA vol.01

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Black Pantera - Resistência! Ao Vivo no Circo Voador

Chico Chico - Let It Burn / Deixa Arder

Detonautas Roque Clube - Rádio Love Nacional

FOTO EM GRUPO - foto em grupo

Urias - CARRANCA

Melhor Álbum de Música Urban em Língua Portuguesa

AJULLIACOSTA - Novo Testamento

BUDAH - FREQUÊNCIA LUNAR

Don L - CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?

Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores

Matuto S.A. - Terra Vermelha: Do interior pro interior

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Leci Brandão - 50 Anos De Carreira

Teresa Cristina - Jessé - As canções de Zeca Pagodinho

Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)

Ferrugem - Sentimento

Mosquito - Quinhão

Melhor Álbum de MPB / Música Afro Portuguesa Brasileira

Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago - Criolo, Amaro e Dino

Pedro Emílio - Vende-se Lembrança

Bia Ferreira - Améfrica

Zé Ibarra - Afim

Lenine - Eita

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ana Castela - Fire Arena

Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)

Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)

Luan Santana - Registro Histórico (Ao Vivo)

Traia Véia - Traia Acústico (Ao Vivo)

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Carminho - Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir

João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê - Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)

Juliana Linhares - Até Cansar o Cansaço

Psirico - Molho Lambão

Zaynara - Amor Perene

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Fábio, Hyldon - Águas De Um Mar Azul

Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía, Dylan Wiggins - Memória

Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago, Amaro Freitas - No Vento De Nós

Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte - Sua Onda

Johnny Hooker - Viver e Morrer De Amor Na América Latina

Melhor Álbum Infantil

Cantoalegre, Marta Gómez - Mil Secretos

Danilo & Chapis - ¡A Jugar!

Magdalena Fleitas - Mardearena

OTA El Hipopotamo - Aprendo Jugando

Tu Rockcito - Dinosaurios: Una Travesía Cretácica

Melhor Álbum de Música Clássica

Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel, Conductor, Dmitriy Lipay, Los Angeles Philharmonic - Gabriela Ortiz: Yanga

Gustavo Dudamel, Conductor, Dmitriy Lipay, Simón Bolívar Symphony Orchestra - Odyssey

Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias, London Symphony Orchestra - Opus 33 "Romantic Cello"

Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes, Orquestra Jovem Tom Jobim - Sinfonia Em Quadrinhos

Dima Slobodeniouk, Karina Canellakis, Edward Gardner, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton, London Philharmonic Orchestra — Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live]

Melhor Obra/Composição Clássica

Richard Scofano - Adagio De Las Tres y Diez

Gonzalo Grau - Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra

Tania Leon - Raices (Origins) - Live

Elodie Bouny - Tríptico Sudamericano

Gabriela Ortiz - Yanga

Melhor Música para Mídias Visuais

Murci Bouscayrol - Amor Animal

Matthew Atticus Berger, Manuel Antonio Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla, Juan Pablo Villanueva - La Casa De Los Espiritus

Fernando Velázquez - Las Muertas

Sergei Grosny - Menem

Mateus Alves, Tomaz Alves Souza - O Agente Secreto

Melhor Arranjo

Henry Villalobos - Juanito Alimaña

Gonzalo Grau - Dando Y Dando

Rafael Beck, Felipe Montanaro - Sonho Inca

Felipe Salles - A Deriva (Adrift)

Teco Cardoso - Cazadero's March

Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum

Dawn Baillie - Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)

María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez - Anela

Nicolas Fervenza - Florece En El Caos

Celeste Prieto - La Huella De Las Cuerdas

Camilo Joaquín Villarruel - La Vida Era Más Corta

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Iván Gamez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello, Alexandre Rabaço - Boas Novas

Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca, Felipe Tichauer - Esgotada

Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson, Brian Lee - Lux (Complete Works)

Pedro Peixoto - Marco

Carles Campi Campón, Fred Kevorkian - Taracá

Produtor do Ano

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz "Tatool"

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

BK' - 10 anos de Castelos & Ruínas

Tamara Flores - CHINGONA

Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira - Moleirinha

Los Tres - INRI

Rosalía - Sauvignon Blanc (Official Video)

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

CA7RIEL, Paco Amoroso - FREE SPIRITS (The Film)

Leiva - Hasta Que Me Quede Sin Voz

L7nnon - Guerras Invisíveis

Maleh - Back To The Childhood

Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa, Albert Soler - FLAMENCO

Tags:

Música Grammy Grammy Latino

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