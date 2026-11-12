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Grammy Latino 2026: veja horário, onde assistir e lista de brasileiros indicados

Anitta concorre pela primeira vez na categoria principal da premiação, que acontece nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:31

Grammy Latino
Grammy Latino Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O Grammy Latino 2026 acontece nesta quinta-feira (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, com vários brasileiros na disputa. Quem está no Brasil pode assistir à festa ao vivo pelos canais pagos Multishow e Canal BIS, além do Globoplay, plataforma de vídeos da Globo.

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
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Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação

A entrega dos prêmios começa às 17h (horário de Brasília). A festa principal, que tem os shows e os troféus mais cobiçados da noite, começa por volta das 22h.

Anitta tenta ganhar seu primeiro troféu na premiação depois de ser indicada 12 vezes sem vencer nenhuma. A cantora disputa Álbum do Ano, o prêmio mais importante da noite, com o disco 'EQUILIBRIVM', e aparece como favorita em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

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O Brasil também tem nomes fortes em outras disputas. Loulu Gilberto concorre a Gravação do Ano pela música 'O Amor Nos Encontrou', enquanto Zanna disputa Canção do Ano com 'Nilo'. Já na categoria de Melhor Artista Revelação, temos Loulu Gilberto e Zeca Veloso.

Entre os artistas de fora, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J lideram a lista com sete indicações cada. Eles estão nas disputas mais importantes da premiação, como Álbum, Canção e Gravação do Ano.

Anitta em EQUILIBRIVM

Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
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Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
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Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação

A participação da espanhola Rosalía com o disco 'Lux' gerou discussão nas redes porque ela nasceu em Barcelona, na Europa. As regras do Grammy Latino, porém, aceitam músicas gravadas em idiomas falados na Ibero-América, região que junta países de língua espanhola e portuguesa, além de línguas regionais como o catalão. Mesmo com a polêmica, a cantora é uma das favoritas ao troféu principal.

A lista de brasileiros se espalha por vários estilos musicais. Djavan concorre a Melhor Álbum Cantor Compositor por 'Improviso', e Jenni Mosello disputa como Compositor do Ano. Na música instrumental, os indicados são Yamandú Costa, o trio formado por Hamilton de Holanda, Salomão Soares e Thiago Big Rabello, além do grupo de Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta.

Nas categorias feitas só para músicas em português, a briga junta cantores de várias gerações. Estão na lista Marisa Monte, Criolo, Emicida, Marina Sena, Urias, Luedji Luna, Leci Brandão, Xande de Pilares e Ferrugem. O sertanejo e a música regional também aparecem com Ana Castela, Simone Mendes, Luan Santana, Lauana Prado, além do disco 'Dominguinho Vol. 2', de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.

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Tags:

Música Grammy Grammy Latino Grammy Latino 2026

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