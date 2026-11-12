MÚSICA

Grammy Latino 2026: veja horário, onde assistir e lista de brasileiros indicados

Anitta concorre pela primeira vez na categoria principal da premiação, que acontece nesta quinta-feira (12)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:31

Grammy Latino Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O Grammy Latino 2026 acontece nesta quinta-feira (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, com vários brasileiros na disputa. Quem está no Brasil pode assistir à festa ao vivo pelos canais pagos Multishow e Canal BIS, além do Globoplay, plataforma de vídeos da Globo.

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 1 de 4

A entrega dos prêmios começa às 17h (horário de Brasília). A festa principal, que tem os shows e os troféus mais cobiçados da noite, começa por volta das 22h.

Anitta tenta ganhar seu primeiro troféu na premiação depois de ser indicada 12 vezes sem vencer nenhuma. A cantora disputa Álbum do Ano, o prêmio mais importante da noite, com o disco 'EQUILIBRIVM', e aparece como favorita em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

O Brasil também tem nomes fortes em outras disputas. Loulu Gilberto concorre a Gravação do Ano pela música 'O Amor Nos Encontrou', enquanto Zanna disputa Canção do Ano com 'Nilo'. Já na categoria de Melhor Artista Revelação, temos Loulu Gilberto e Zeca Veloso.

Entre os artistas de fora, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J lideram a lista com sete indicações cada. Eles estão nas disputas mais importantes da premiação, como Álbum, Canção e Gravação do Ano.

Anitta em EQUILIBRIVM 1 de 12

A participação da espanhola Rosalía com o disco 'Lux' gerou discussão nas redes porque ela nasceu em Barcelona, na Europa. As regras do Grammy Latino, porém, aceitam músicas gravadas em idiomas falados na Ibero-América, região que junta países de língua espanhola e portuguesa, além de línguas regionais como o catalão. Mesmo com a polêmica, a cantora é uma das favoritas ao troféu principal.

A lista de brasileiros se espalha por vários estilos musicais. Djavan concorre a Melhor Álbum Cantor Compositor por 'Improviso', e Jenni Mosello disputa como Compositor do Ano. Na música instrumental, os indicados são Yamandú Costa, o trio formado por Hamilton de Holanda, Salomão Soares e Thiago Big Rabello, além do grupo de Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta.