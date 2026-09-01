CULINÁRIA

Granola caseira: aprenda a fazer e adaptar a receita ao seu gosto

Rica em fibras, a preparação é ideal para incrementar o café da manhã ou o lanche e pode ser personalizada com diferentes ingredientes

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Granola é rica em fibras e pode ser o acompanhamento de diversas receitas Crédito: Julie208 | Shutterstock

Rica em fibras e de fácil preparo, a granola é uma alternativa prática e nutritiva para diversificar as refeições. A versão caseira se destaca pela versatilidade, servindo como uma opção saborosa para incrementar o café da manhã ou o lanche da tarde.

O consumo pode ser feito de diversas formas: acompanhado de iogurte, em vitaminas, combinado com frutas ou até mesmo puro. A receita a seguir serve como base clássica para o preparo do alimento. No entanto, respeitando a proporção dos ingredientes principais (aveia, oleaginosas, frutas secas, mel e óleo), é possível adaptar a seleção conforme a preferência pessoal.

6 formas práticas e saborosas de servir sua granola 1 de 6

Ingredientes

3 xícaras (chá) de aveia em flocos grandes;

½ xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente;

½ xícara (chá) de amêndoas picadas grosseiramente;

¼ de xícara (chá) de sementes de girassol;

¼ de xícara (chá) de sementes de abóbora;

½ xícara (chá) de uvas-passas brancas;

½ xícara (chá) de mel;

¼ de xícara (chá) de óleo;

1 ½ colher (chá) de canela em pó;

1 ½ colher (chá) de gengibre em pó;

3 bagas de cardamomo;

1 pitada de sal.

Modo de preparo

Para começar, preaqueça o forno a 200 °C. No pilão, bata levemente o cardamomo para abrir as bagas, retire as sementes e moa-as bem.

Em uma tigela grande, misture a aveia, as castanhas, as sementes, as especiarias e o sal. Adicione o óleo e o mel, mexendo bem com uma espátula até envolver os ingredientes por completo.

Transfira a mistura para uma assadeira grande, de preferência antiaderente, e espalhe até formar uma camada uniforme. Leve ao forno por cerca de 20 minutos ou até dourar, lembrando de mexer o conteúdo na metade do tempo para assar por igual.

Retire do forno e misture as uvas-passas com a granola ainda quente. Deixe esfriar totalmente em temperatura ambiente antes de servir ou guardar. Caso a assadeira não seja antiaderente, passe a mistura para uma travessa logo após retirar do forno, evitando que grude ao esfriar. O armazenamento deve ser feito em pote hermético, mantendo a conservação por até 3 meses.

Fórmula da granola

Para criar variações próprias mantendo o mesmo modo de preparo, utilize a seguinte proporção:

3 xícaras (chá) de aveia em flocos;

1 ½ xícara (chá) de castanhas e sementes (girassol, castanha-de-caju, linhaça, castanha-do-pará ou um mix);

½ xícara (chá) de frutas secas (uvas-passas, banana-passa em pedaços, damasco em cubos);

½ xícara (chá) de mel;

¼ de xícara (chá) de óleo;

Especiarias a gosto;