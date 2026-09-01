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Granola caseira: aprenda a fazer e adaptar a receita ao seu gosto

Rica em fibras, a preparação é ideal para incrementar o café da manhã ou o lanche e pode ser personalizada com diferentes ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Granola é rica em fibras e pode ser o acompanhamento de diversas receitas
Granola é rica em fibras e pode ser o acompanhamento de diversas receitas Crédito: Julie208 | Shutterstock

Rica em fibras e de fácil preparo, a granola é uma alternativa prática e nutritiva para diversificar as refeições. A versão caseira se destaca pela versatilidade, servindo como uma opção saborosa para incrementar o café da manhã ou o lanche da tarde.

O consumo pode ser feito de diversas formas: acompanhado de iogurte, em vitaminas, combinado com frutas ou até mesmo puro. A receita a seguir serve como base clássica para o preparo do alimento. No entanto, respeitando a proporção dos ingredientes principais (aveia, oleaginosas, frutas secas, mel e óleo), é possível adaptar a seleção conforme a preferência pessoal.

6 formas práticas e saborosas de servir sua granola

Simplesmente pura: Ótima alternativa para o lanche da tarde rápida, a granola pode ser consumida pura, direto do pote, como um snack prático e crocante. por
Com iogurte: A combinação mais clássica e certeira. O iogurte natural ou grego garante cremosidade, contrastando com a crocância da granola. por Imagem: New Africa | Shutterstock
Com pudim de chia: O pudim de chia, preparado com leite vegetal ou tradicional, ganha uma camada crocante por cima ao ser servido com a granola, contrastando perfeitamente com a textura macia da sobremesa saudável. por Imagem: Julie208 | Shutterstock
No açaí: Acompanhamento indispensável para a tigela de açaí, a granola entrega crocância e equilíbrio ao creme gelado, enriquecendo o lanche com mais fibras e energia. por Imagem gerada por IA
Com frutas frescas: Seja com banana fatiada, morangos ou mamão, as frutas trazem doçura natural e umidade à preparação, tornando o prato ainda mais nutritivo. por Imagem: anna.argentuma | Shutterstock
Em vitaminas e smoothies: Para dar corpo e textura às bebidas batidas, finalize o copo com uma camada de granola por cima logo antes de consumir. por Imagem: AnnaMorozova | Shutterstock
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Simplesmente pura: Ótima alternativa para o lanche da tarde rápida, a granola pode ser consumida pura, direto do pote, como um snack prático e crocante. por

Ingredientes

3 xícaras (chá) de aveia em flocos grandes;

½ xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente;

½ xícara (chá) de amêndoas picadas grosseiramente;

¼ de xícara (chá) de sementes de girassol;

¼ de xícara (chá) de sementes de abóbora;

½ xícara (chá) de uvas-passas brancas;

½ xícara (chá) de mel;

¼ de xícara (chá) de óleo;

1 ½ colher (chá) de canela em pó;

1 ½ colher (chá) de gengibre em pó;

3 bagas de cardamomo;

1 pitada de sal.

Modo de preparo

Para começar, preaqueça o forno a 200 °C. No pilão, bata levemente o cardamomo para abrir as bagas, retire as sementes e moa-as bem.

Em uma tigela grande, misture a aveia, as castanhas, as sementes, as especiarias e o sal. Adicione o óleo e o mel, mexendo bem com uma espátula até envolver os ingredientes por completo.

Transfira a mistura para uma assadeira grande, de preferência antiaderente, e espalhe até formar uma camada uniforme. Leve ao forno por cerca de 20 minutos ou até dourar, lembrando de mexer o conteúdo na metade do tempo para assar por igual.

Retire do forno e misture as uvas-passas com a granola ainda quente. Deixe esfriar totalmente em temperatura ambiente antes de servir ou guardar. Caso a assadeira não seja antiaderente, passe a mistura para uma travessa logo após retirar do forno, evitando que grude ao esfriar. O armazenamento deve ser feito em pote hermético, mantendo a conservação por até 3 meses.

Fórmula da granola

Para criar variações próprias mantendo o mesmo modo de preparo, utilize a seguinte proporção:

3 xícaras (chá) de aveia em flocos;

1 ½ xícara (chá) de castanhas e sementes (girassol, castanha-de-caju, linhaça, castanha-do-pará ou um mix);

½ xícara (chá) de frutas secas (uvas-passas, banana-passa em pedaços, damasco em cubos);

½ xícara (chá) de mel;

¼ de xícara (chá) de óleo;

Especiarias a gosto;

1 pitada de sal.

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Tags:

Receita Café da Manhã Granola

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