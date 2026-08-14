MÚSICA

Gravadora cristã internacional escolhe Salvador para semana de produções musicais e audiovisuais

Hands Music reúne artistas na capital baiana e prepara novos projetos, incluindo show previsto para setembro no Festival Primavera Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:54

Hands Music reúne artistas em Salvador para gravações e prepara novos projetos na capital baiana Crédito: Divulgação

Salvador virou ponto de encontro de artistas de uma gravadora cristã com atuação internacional. A Hands Music Studios desembarcou na capital baiana nesta semana para uma agenda de gravações, produções audiovisuais e criação de novos projetos.

Entre os nomes que estão na cidade estão Allisson Aguiar, Felipe Brado e Elias Mello, que participam de uma programação voltada à produção de conteúdos que serão lançados pela gravadora nos próximos meses.

Um dos trabalhos foi gravado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O espaço foi escolhido como cenário por reunir elementos da arquitetura e da história da cidade, levando a identidade baiana para os projetos audiovisuais dos artistas.

A passagem pela capital tem ainda um significado especial para a Hands Music. Os sócios da gravadora são baianos, e Salvador está ligada ao início da trajetória do projeto, que nasceu com a proposta de ampliar a presença da música cristã a partir do Nordeste.

A Hands Music surgiu nos Estados Unidos como uma frente da Hands on Heart, empresa sediada em Nova York e com atuação na área da saúde. A partir da iniciativa dos sócios, nasceu o projeto dedicado à música cristã, com a proposta de colocar a fé como elemento central do trabalho artístico.

O nome da gravadora também segue essa ideia. “Hands”, que significa “mãos” em inglês, faz referência às “Mãos de Deus”, conceito que orienta a atuação do selo.

A empresa afirma que pretende ir além da relação tradicional entre gravadora e artista. A proposta é acompanhar também aspectos pessoais e ministeriais dos integrantes do casting, incluindo suas famílias e os propósitos que cada um busca transmitir por meio da música.

Mesmo atuando no segmento cristão, a Hands Music não se limita a uma única sonoridade. O casting transita por gêneros como worship, forró e pagode, entre outras vertentes.

A primeira artista do projeto foi Oni Marinho, que também ocupa os cargos de sócia e CEO da empresa e vive nos Estados Unidos. O grupo ainda conta com DD Júnior, Allisson Aguiar, Felipe Brado, Elias Mello e Thiago Oliveira, integrante mais recente do casting.

Para ampliar a presença internacional, a Hands mantém parceria com a OneRPM na distribuição digital e é afiliada à BMI (Broadcast Music, Inc.).

Depois da semana de gravações, a gravadora já prepara um novo encontro com o público baiano. O casting trabalha em um show previsto para setembro, dentro da programação do Festival Primavera Salvador.