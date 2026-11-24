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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:34
A influenciadora Bruna Biancardi abriu um processo criminal contra a atriz Luana Piovani na Justiça de São Paulo. Na ação, registrada no dia 16 de novembro e revelada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a empresária acusa a artista de injúria.
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie
Os advogados de Biancardi pedem a condenação da atriz e uma indenização de pelo menos R$ 50 mil por danos morais. A defesa quer que a pena seja aumentada porque o ataque aconteceu nas redes sociais e envolve violência de gênero, ou seja, uma agressão ligada ao fato de a vítima ser mulher.
A briga foi parar no tribunal por causa de um comentário feito por Piovani no Instagram no dia 25 de outubro. Na data, a atriz criticou as atitudes de Neymar, companheiro de Biancardi, depois que o jogador foi expulso por uma confusão em campo durante uma partida entre Santos e Bahia.
Na mensagem que viralizou a artista detonou o casal: "Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".
Luana Piovani
No processo, a equipe jurídica da influenciadora afirma que as frases "culpa da mãe" e "otária de carteira assinada" mostram "menosprezo à condição de mulher".
Os advogados também pediram que a ação corra em segredo de Justiça. O motivo é que Biancardi está grávida da terceira filha com o jogador e, por causa da gestação, não consegue ir às audiências.