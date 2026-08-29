SEPARAÇÃO

Grávida de 5 meses, ex-BBB Larissa Tomásia anuncia fim do relacionamento com pai do bebê

Influenciadora está no quinto mês da primeira gestação e afirmou que ela e Luciano Taborda continuarão unidos nos cuidados com o filho

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:11

Ex-BBB Larissa se separou do pai do bebê Crédito: Reprodução

Larissa Tomásia anunciou o fim do relacionamento com Luciano Taborda, pai do filho que espera. Grávida de cinco meses, a ex-BBB confirmou a separação neste sábado (29) e afirmou que os dois mantêm uma relação de carinho e respeito.

A informação sobre o término foi divulgada inicialmente pela coluna Play, do jornal O Globo. Depois, Larissa confirmou a separação ao comentar uma publicação no Instagram.

Larissa Tomásia ficou solteira aos 5 meses de gravidez 1 de 12

“Eu e o Luciano nos respeitamos muito e temos carinho um pelo outro independente de qualquer coisa, priorizamos muito pela saúde e bem-estar do nosso filho e tenho certeza que ele será um bom pai”, declarou.

Segundo Larissa, a decisão de encerrar o relacionamento já vinha sendo amadurecida. Mesmo separados, os dois pretendem priorizar os cuidados com o bebê.

“Enfim, que nosso filho seja muito feliz, os papais já o amam demais demais demais”, completou.

Gravidez não foi planejada

Larissa também revelou que a primeira gravidez não estava nos planos para este momento. A influenciadora contou que fazia uso de medicamento e tinha outros projetos antes de descobrir que seria mãe.

“Eu tinha outros planos, até porque eu estava tomando remédio, mas Deus me concedeu essa bênção, então eu abracei isso”, afirmou.

Durante os primeiros meses de gestação, a ex-BBB enfrentou alguns sustos. Ela relatou ter sofrido indisposição e um pequeno sangramento no segundo mês, o que fez com que interrompesse os exercícios físicos por precaução.