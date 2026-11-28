POLÊMICA

Grávida de goleiro do Corinthians, influenciadora rompe silêncio sobre suposta traição: 'Não fui o motivo'

Rai Araújo espera uma filha de Hugo Souza, que também será pai de uma menina com a ex-noiva, Rauany Barcellos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 14:43

Rai Araújo negou ter se envolvido com HugoSouza enquanto o goleiro estava comprometido Crédito: Reprodução

A influenciadora Rai Araújo, de 27 anos, quebrou o silêncio nesta sexta-feira (27) sobre as circunstâncias de sua gravidez. À espera de uma filha do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, a criadora de conteúdo negou ter se envolvido com o jogador enquanto ele ainda mantinha um relacionamento com a ex-noiva, Rauany Barcellos, de 23 anos, que também está grávida do atleta.

Em vídeo publicado no Instagram, Rai explicou que demorou a se manifestar por considerar o assunto delicado e envolver outras pessoas. A influenciadora afirmou que decidiu falar publicamente para combater informações falsas sobre sua gestação.

“Estou fazendo esse posicionamento principalmente pela minha filha e pela disseminação de mentiras sobre a sua origem e a sua chegada”, declarou.

Rai Araújo 1 de 6

Rai contou que conheceu o jogador em 2022 e que os dois já haviam se relacionado antes de ele assumir outro compromisso amoroso. Segundo ela, a aproximação foi retomada em maio, quando o goleiro já estava publicamente solteiro.

A influenciadora também afirmou que a gravidez não foi planejada e que, quando descobriu que seria mãe, ainda desconhecia a gestação de Rauany. “Então, não houve traição. Eu não fui o motivo de um término e muito menos de uma possível não reconciliação”, declarou.

Rai também negou ter procurado páginas de celebridades para divulgar a gravidez e afirmou que informações fornecidas por ela e pelo jogador foram distorcidas.

Goleiro será pai de duas meninas

Além da filha que espera com Rai Araújo, Hugo Souza também aguarda o nascimento de Pétala, fruto do antigo relacionamento com Rauany Barcellos.