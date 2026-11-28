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Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 14:43
A influenciadora Rai Araújo, de 27 anos, quebrou o silêncio nesta sexta-feira (27) sobre as circunstâncias de sua gravidez. À espera de uma filha do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, a criadora de conteúdo negou ter se envolvido com o jogador enquanto ele ainda mantinha um relacionamento com a ex-noiva, Rauany Barcellos, de 23 anos, que também está grávida do atleta.
Em vídeo publicado no Instagram, Rai explicou que demorou a se manifestar por considerar o assunto delicado e envolver outras pessoas. A influenciadora afirmou que decidiu falar publicamente para combater informações falsas sobre sua gestação.
“Estou fazendo esse posicionamento principalmente pela minha filha e pela disseminação de mentiras sobre a sua origem e a sua chegada”, declarou.
Rai Araújo
Rai contou que conheceu o jogador em 2022 e que os dois já haviam se relacionado antes de ele assumir outro compromisso amoroso. Segundo ela, a aproximação foi retomada em maio, quando o goleiro já estava publicamente solteiro.
A influenciadora também afirmou que a gravidez não foi planejada e que, quando descobriu que seria mãe, ainda desconhecia a gestação de Rauany. “Então, não houve traição. Eu não fui o motivo de um término e muito menos de uma possível não reconciliação”, declarou.
Rai também negou ter procurado páginas de celebridades para divulgar a gravidez e afirmou que informações fornecidas por ela e pelo jogador foram distorcidas.
Goleiro será pai de duas meninas
Além da filha que espera com Rai Araújo, Hugo Souza também aguarda o nascimento de Pétala, fruto do antigo relacionamento com Rauany Barcellos.
Ao encerrar o pronunciamento, a influenciadora classificou parte dos ataques que recebeu como machistas e misóginos e afirmou que pretende concentrar suas atenções na gestação. “Eu não cometi nenhum crime, eu não fiz nada de errado. Eu vou cuidar de mim e da minha filha. E é isso”, concluiu.