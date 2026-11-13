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Grávida de Neymar, Bruna Biancardi exibe barriguinha em novos registros da gestação; veja fotos

Influenciadora está à espera de Mariah, terceira filha com o jogador, e compartilhou ensaio fotográfico nas redes sociais nesta sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 22:46

Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação
Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar novas fotos da terceira gestação com Neymar Jr. Nesta sexta-feira (13), a influenciadora publicou um ensaio fotográfico inédito em que aparece sorridente e exibindo a barriga de grávida. Ela está à espera de Mariah, que será a terceira filha do casal.

Nos registros, Bruna aparece sentada em um ambiente de decoração clara e iluminação suave. Para as fotos, escolheu um suéter de tricô bege, usado com um dos ombros à mostra, e calça branca. A produção minimalista destacou a silhueta da gestante, que está na reta final da gravidez.

A influenciadora tem dividido com o público diferentes momentos da expectativa pela chegada da bebê, incluindo ensaios fotográficos e registros da rotina com a família.

Terceira filha com Neymar

Mariah será a terceira filha de Bruna e Neymar. Os dois já são pais de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1. O nome da nova integrante da família foi anunciado em setembro, quando o casal revelou que manteria a tradição de escolher nomes iniciados pela letra M.

Bruna Biancardi

Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação por Reprodução
Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação por Reprodução
Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação por Reprodução
Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação por Reprodução
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Bruna Biancardi compartilhou novas fotos da gravidez de Mariah, terceira filha com Neymar. Influenciadora está na reta final da gestação por Reprodução

A gravidez foi anunciada em junho de 2026, durante o período em que Neymar disputava a Copa do Mundo. Em outubro, Bruna falou sobre as diferenças entre as três experiências e contou que a gestação atual tem sido mais tranquila. Por outro lado, a rotina com duas crianças pequenas exige mais organização.

“Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido”, contou.

Além dos filhos com Bruna, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 15 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 2, filha do jogador com Amanda Kimberlly.

A chegada de Mariah é esperada entre o fim de 2026 e o início de 2027.

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