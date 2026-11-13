Grávida de Neymar, Bruna Biancardi exibe barriguinha em novos registros da gestação; veja fotos

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 22:46
Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar novas fotos da terceira gestação com Neymar Jr. Nesta sexta-feira (13), a influenciadora publicou um ensaio fotográfico inédito em que aparece sorridente e exibindo a barriga de grávida. Ela está à espera de Mariah, que será a terceira filha do casal.
Nos registros, Bruna aparece sentada em um ambiente de decoração clara e iluminação suave. Para as fotos, escolheu um suéter de tricô bege, usado com um dos ombros à mostra, e calça branca. A produção minimalista destacou a silhueta da gestante, que está na reta final da gravidez.
A influenciadora tem dividido com o público diferentes momentos da expectativa pela chegada da bebê, incluindo ensaios fotográficos e registros da rotina com a família.
Terceira filha com Neymar
Mariah será a terceira filha de Bruna e Neymar. Os dois já são pais de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1. O nome da nova integrante da família foi anunciado em setembro, quando o casal revelou que manteria a tradição de escolher nomes iniciados pela letra M.
Bruna Biancardi
A gravidez foi anunciada em junho de 2026, durante o período em que Neymar disputava a Copa do Mundo. Em outubro, Bruna falou sobre as diferenças entre as três experiências e contou que a gestação atual tem sido mais tranquila. Por outro lado, a rotina com duas crianças pequenas exige mais organização.
“Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido”, contou.
Além dos filhos com Bruna, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 15 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 2, filha do jogador com Amanda Kimberlly.
A chegada de Mariah é esperada entre o fim de 2026 e o início de 2027.