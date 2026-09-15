Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grávida do primeiro filho, Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto

A influenciadora e o ator curtem dias de descanso na Itália

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:37

Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mari Saad, de 31 anos, e o ator Rômulo Arantes Neto, de 39, estão aproveitando uma viagem pela Europa. O casal embarcou para a Sardenha, na Itália, para curtir a lua de mel da gravidez, conhecida como "baby moon".

Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto

Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram
1 de 23
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto por Reprodução/Instagram

Os dois usaram as redes sociais para dividir os melhores momentos da viagem com os seguidores. Nas imagens, eles aparecem curtindo as águas cristalinas do Mar Mediterrâneo, pegando sol e aproveitando a companhia de amigos durante um passeio de barco pela região.

Leia mais

Imagem - Romulo Arantes Neto e Mari Saad anunciam primeira gravidez: 'Nosso maior presente está a caminho'

Romulo Arantes Neto e Mari Saad anunciam primeira gravidez: 'Nosso maior presente está a caminho'

Imagem - Rômulo Arantes Neto e Mari Saad se casam em litoral baiano

Rômulo Arantes Neto e Mari Saad se casam em litoral baiano

Imagem - Mari Saad e Rômulo Arantes Neto ficam noivos em viagem à Bahia

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto ficam noivos em viagem à Bahia

De biquíni, a influenciadora chamou a atenção ao exibir o crescimento da barriga. Além de renovar o bronzeado, ela aproveitou para se refrescar nas praias italianas ao lado do marido, com quem espera a chegada do primeiro filho.

O anúncio da gestação foi feito pelo casal em julho, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. Juntos desde 2022, os famosos oficializaram a união em março de 2024 com uma grande cerimônia realizada à beira-mar no litoral baiano.

Leia mais

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (15 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (15 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida

Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida

Imagem - Insegurança, medo ou intuição? Entenda o que sonhar com traição está tentando te revelar

Insegurança, medo ou intuição? Entenda o que sonhar com traição está tentando te revelar

Tags:

Viagem Grávida Gravidez Rômulo Arantes Neto Europa Mari Saad

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Quem ganhou o Emmy 2026? Veja a lista completa com os principais vencedores

Quem ganhou o Emmy 2026? Veja a lista completa com os principais vencedores