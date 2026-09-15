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Grávida do primeiro filho, Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto

A influenciadora e o ator curtem dias de descanso na Itália

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:37

Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mari Saad, de 31 anos, e o ator Rômulo Arantes Neto, de 39, estão aproveitando uma viagem pela Europa. O casal embarcou para a Sardenha, na Itália, para curtir a lua de mel da gravidez, conhecida como "baby moon".

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Os dois usaram as redes sociais para dividir os melhores momentos da viagem com os seguidores. Nas imagens, eles aparecem curtindo as águas cristalinas do Mar Mediterrâneo, pegando sol e aproveitando a companhia de amigos durante um passeio de barco pela região.

De biquíni, a influenciadora chamou a atenção ao exibir o crescimento da barriga. Além de renovar o bronzeado, ela aproveitou para se refrescar nas praias italianas ao lado do marido, com quem espera a chegada do primeiro filho.