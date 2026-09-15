Grávida do primeiro filho, Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:37
A influenciadora Mari Saad, de 31 anos, e o ator Rômulo Arantes Neto, de 39, estão aproveitando uma viagem pela Europa. O casal embarcou para a Sardenha, na Itália, para curtir a lua de mel da gravidez, conhecida como "baby moon".
Mari Saad exibe barrigão em viagem romântica com Rômulo Arantes Neto
Os dois usaram as redes sociais para dividir os melhores momentos da viagem com os seguidores. Nas imagens, eles aparecem curtindo as águas cristalinas do Mar Mediterrâneo, pegando sol e aproveitando a companhia de amigos durante um passeio de barco pela região.
De biquíni, a influenciadora chamou a atenção ao exibir o crescimento da barriga. Além de renovar o bronzeado, ela aproveitou para se refrescar nas praias italianas ao lado do marido, com quem espera a chegada do primeiro filho.
O anúncio da gestação foi feito pelo casal em julho, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. Juntos desde 2022, os famosos oficializaram a união em março de 2024 com uma grande cerimônia realizada à beira-mar no litoral baiano.