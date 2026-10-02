Grávida, esposa de repórter da TV Bahia anuncia fim do casamento

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:42
O casamento de Muller Nunes, repórter da TV Bahia, e da influenciadora Larissa Camandaroba chegou ao fim. A separação foi confirmada pela própria criadora de conteúdo em suas redes sociais na última quinta-feira (1). Grávida da segunda filha, ela declarou que está de partida de Salvador.
Larissa Camandaroba anuncia fim do casamento com Muller Nunes
Em uma postagem nos stories do Instagram, Larissa não revelou o motivo do rompimento, mas surpreendeu os seguidores. "Meu barco afundou enquanto seguro uma filha de quase 2 anos na mão, enquanto carrego outra no ventre. Aqui termina nosso ciclo em Salvador. A partir de agora, somos três: eu, Amália e Aurora”, escreveu.
Logo após o anúncio da separação, a influenciadora recebeu mensagens de apoio e força de seus seguidores para a nova fase da maternidade.
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez
O jornalista, natural de Eunápolis, no extremo sul, desativou seu perfil no Instagram e, até o momento, não se pronunciou sobre o divórcio.
O relacionamento dos dois começou no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2018, data que também foi escolhida por eles para oficializar a união no altar, em 2021. Em uma publicação feita em 2024, Larissa chegou a relembrar o início do namoro, destacando as dificuldades superadas e agradecendo pelo companheirismo ao longo dos anos.
Recentemente, em agosto deste ano, Muller anunciou ao vivo durante o Bahia Meio-Dia a nova gravidez de Larissa, descrevendo a chegada de Aurora como um presente de Dia dos Pais.