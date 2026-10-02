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Grávida, esposa de repórter da TV Bahia anuncia fim do casamento

Larissa Camandaroba surpreendeu os seguidores ao revelar o término com o jornalista Muller Nunes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:42

Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam gravidez da primeira filha, Amália Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de Muller Nunes, repórter da TV Bahia, e da influenciadora Larissa Camandaroba chegou ao fim. A separação foi confirmada pela própria criadora de conteúdo em suas redes sociais na última quinta-feira (1). Grávida da segunda filha, ela declarou que está de partida de Salvador.

Larissa Camandaroba anuncia fim do casamento com Muller Nunes

Larissa Camandaroba anuncia o fim do casamento com Muller Nunes por Reprodução/Instagram
Larissa Camandaroba anuncia o fim do casamento com Muller Nunes por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Muller Nunes por Reprodução
Larissa Camandaroba por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Larissa Camandaroba com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Larissa Camandaroba está grávida de Aurora por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba à espera de Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam gravidez de Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Muller Nunes por Reprodução
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Larissa Camandaroba anuncia o fim do casamento com Muller Nunes por Reprodução/Instagram

Em uma postagem nos stories do Instagram, Larissa não revelou o motivo do rompimento, mas surpreendeu os seguidores. "Meu barco afundou enquanto seguro uma filha de quase 2 anos na mão, enquanto carrego outra no ventre. Aqui termina nosso ciclo em Salvador. A partir de agora, somos três: eu, Amália e Aurora”, escreveu.

Logo após o anúncio da separação, a influenciadora recebeu mensagens de apoio e força de seus seguidores para a nova fase da maternidade.

Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez

Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Larissa Camandaroba está grávida de Aurora por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba já são pais de Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Larissa Camandaroba está grávida de Aurora por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Larissa Camandaroba com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes com a filha Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba à espera de Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam gravidez de Amália por Reprodução/Instagram
Muller Nunes e Larissa já são pais de Amália por Reprodução
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Muller Nunes e Larissa Camandaroba anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram

O jornalista, natural de Eunápolis, no extremo sul, desativou seu perfil no Instagram e, até o momento, não se pronunciou sobre o divórcio.

O relacionamento dos dois começou no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2018, data que também foi escolhida por eles para oficializar a união no altar, em 2021. Em uma publicação feita em 2024, Larissa chegou a relembrar o início do namoro, destacando as dificuldades superadas e agradecendo pelo companheirismo ao longo dos anos.

Recentemente, em agosto deste ano, Muller anunciou ao vivo durante o Bahia Meio-Dia a nova gravidez de Larissa, descrevendo a chegada de Aurora como um presente de Dia dos Pais. 

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