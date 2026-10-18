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Grávida, Franciny Ehlke é acusada de exagerar em procedimentos faciais e rebate crítica sobre aparência: 'O preenchimento se chama gravidez'

À espera da primeira filha, influenciadora explicou mudanças no rosto durante a gestação e respondeu à seguidora que questionou seus procedimentos estéticos

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 22:23

Franciny Ehlke Crédito: Reprodução

A influenciadora Franciny Ehlke, que está no sétimo mês de sua primeira gravidez, rebateu uma crítica sobre sua aparência nas redes sociais. À espera de Zara, fruto do casamento com o empresário Tony Maleh, ela foi surpreendida por uma mensagem que atribuía as mudanças em seu rosto ao excesso de preenchimentos estéticos.

A polêmica começou quando uma seguidora pediu que Franciny retirasse o que considerava uma quantidade exagerada de preenchimento facial. A empresária decidiu compartilhar a mensagem e respondeu com ironia, explicando que seu rosto está diferente por causa da gestação. "O preenchimento se chama gravidez. Você sabe que grávida incha, né?", disparou.

Antes e depois de Franciny Ehlke 1 de 18

Franciny esclareceu que o aumento do volume facial está relacionado às mudanças físicas que vem enfrentando durante a gravidez. Segundo ela, o único preenchimento que ainda possui é nos lábios, região que também pode apresentar inchaço devido à retenção de líquidos.

A influenciadora, que costuma compartilhar detalhes da gestação com os seguidores, não escondeu o incômodo com os comentários sobre sua aparência e deixou claro que não pretende corresponder às expectativas estéticas de outras pessoas enquanto espera a filha. "Infelizmente, vou ficar te devendo um rosto do seu agrado enquanto gero minha filha. Um beijo no seu coração", respondeu.

Franciny e Tony Maleh aguardam a chegada de Zara, primeira filha do casal. Ao longo da gestação, a influenciadora tem dividido com o público as transformações do corpo e os preparativos para o nascimento da bebê.