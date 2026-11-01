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Grávida pela primeira vez, Sasha Meneghel tem outros dois irmãos que vivem longe da fama que cerca a família

Os dois cresceram longe da exposição que acompanha a vida dos familiares mais famosos

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 17:46

Xuxa e Sasha Meneghel
Xuxa e Sasha Meneghel Crédito: Reprodução/ Instagram

Sasha Meneghel se prepara para ser mãe pela primeira vez. O que poucos sabem é que a filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do empresário Luciano Szafir tem outros dois irmãos, que aguardam a chegada do sobrinho.

David, 12 anos, e Mikael, 11, são irmãos da estilista por parte de pai. Os dois cresceram longe da exposição que acompanha a vida dos familiares mais famosos. 

Sasha Meneghel tem dois irmãos que poucos conhecem

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Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
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David, 12 anos, e Mikael, 11, são irmãos da estilista por parte de pai por Reprodução

Os meninos são filhos do ator Luciano Szafir com Luhanna Melloni, atual esposa dele. Ao contrário de Sasha, que ganhou muita notoriedade ainda na infância por ser filha de Xuxa, os dois têm a privacidade preservada e raramente são vistos em compromissos públicos.

Filhos de Luciano Szafir vivem rotina discreta

As aparições de David e Mikael costumam ocorrer apenas em eventos familiares. Em maio de 2026, por exemplo, os dois acompanharam os pais em um desfile da marca de roupas de Sasha, realizado em São Paulo.

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Os irmãos posaram para fotos durante o evento e prestigiaram o trabalho da estilista. Fora dessas ocasiões, os registros dos meninos aparecem principalmente nas redes sociais de Luciano e Luhanna, em publicações sobre aniversários e outras celebrações.

Como é a relação com Sasha

Mesmo com a diferença de idade, Sasha acompanha de perto o crescimento dos irmãos mais novos e mantém um vínculo próximo com eles. A relação faz parte da vida familiar da empresária, que agora se prepara para a maternidade.

Sasha e o marido, o cantor João Lucas, anunciaram a gravidez nas redes sociais nesta semana. O casal compartilhou fotografias com imagens do ultrassom e registros da barriga da estilista para comunicar que espera o primeiro filho.

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