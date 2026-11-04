Grávida, Tati Machado revela apelido curioso do filho e explica confusão com seguidores

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 22:09
A jornalista Tati Machado divertiu os seguidores ao explicar a origem de um apelido inusitado que acabou sendo associado ao filho que espera com o marido, o diretor de fotografia Bruno Monteiro. No oitavo mês de gestação, ela contou que a expressão “Bigão” surgiu de uma brincadeira entre o casal, mas acabou provocando uma confusão nas redes sociais.
Em publicação nesta quarta-feira (4), Tati explicou que os dois costumam usar o termo quando falam sobre o barrigão da gravidez e uma mudança no próprio umbigo, que começou a ficar mais saliente com o avanço da gestação.
Tati Machado prepara quarto para chegada de Rafael
“Ontem fomos visitar o 'Bigão' e a gente riu muito. Ontem, a gente falou que ia visitar o 'Bigão', que era visitar o 'barrigão' e também porque o meu umbigo não saiu, mas ele está querendo sair”, contou.
A jornalista explicou que alguns seguidores entenderam que Bigão era o apelido escolhido para o bebê, chamado Rafael. A brincadeira, no entanto, acabou conquistando os futuros pais.
“Às vezes no final do dia ou quando rio, ele sai [risos] e a gente chama de 'Bigão'. Mas as pessoas acharam que era o apelido do menino Rafael”, explicou.
Depois da confusão, Tati e Bruno admitiram que gostaram da ideia e passaram a considerar o apelido para o filho. Entre as possibilidades está chamá-lo de “Menino Bigão” ou “Rafael, o Bigão”.