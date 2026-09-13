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Grávida, Tati Machado revela dificuldade para viver nova gestação após perda do filho

Apresentadora contou que ainda enfrenta o luto por Rael e explicou por que não se identifica com o termo “mãe de anjo”

Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:15

Tati Machado falou sobre o luto por Rael e os desafios de viver uma nova gravidez Crédito: Reprodução/TV Globo

Tati Machado abriu o coração sobre um dos momentos mais delicados de sua vida: a experiência de estar grávida novamente enquanto ainda atravessa o luto pela perda do filho, Rael. A apresentadora espera o segundo bebê com Bruno Monteiro e falou sobre os sentimentos que surgem durante a nova gestação.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Tati comentou o incômodo com a expressão “mãe de anjo”, usada para se referir a mulheres que perderam os filhos. “Eu não queria ser mãe de anjo, não. A verdade é essa”, afirmou.

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A apresentadora também explicou que o medo provocado pela experiência anterior interfere na forma como consegue aproveitar a gravidez atual. Segundo ela, nem sempre é possível viver a gestação com leveza, e reconhecer essa dificuldade também faz parte do processo.

Rael morreu em maio de 2025, quando Tati estava na 33ª semana de gestação. Ao relembrar aquele período, ela contou que levou seis meses para conseguir entrar no quarto preparado para o filho e destacou a instabilidade emocional que acompanha o luto.

Para Tati, quem convive com alguém que passou por uma perda gestacional pode ajudar principalmente oferecendo espaço para que a pessoa fale. A apresentadora defendeu uma escuta acolhedora, sem cobranças ou conselhos, como uma forma de contribuir para a elaboração da dor.