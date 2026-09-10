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Grazi Massafera é eleita a celebridade mais influente do Brasil em 2026; veja quem completa o ranking

Atriz lidera levantamento nacional que avaliou nomes conhecidos por critérios como confiança, carisma, sucesso, estilo de vida e conexão com o público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Grazi Massafera
Grazi Massafera Crédito: Reprodução

Grazi Massafera foi apontada como a celebridade mais influente do Brasil em 2026. A atriz ocupa o primeiro lugar do levantamento MIC (Most Influential Celebrities & Creators), divulgado pela Ipsos.

O destaque chama atenção também pela presença feminina nas primeiras posições. O top 5 é formado exclusivamente por mulheres: Jeniffer Nascimento aparece na segunda colocação, seguida por Fernanda Montenegro. Rita Lobo e Kenya Sade dividem o quarto lugar, enquanto Fernanda Torres completa o grupo.

Mansão de Grazi Massafera

Casa de Grazi Massafera por Reprodução
Casa de Grazi Massafera por Reprodução
Casa de Grazi Massafera por Reprodução
Casa de Grazi Massafera por Reprodução
Casa de Grazi Massafera por Reprodução
Casa de Grazi Massafera por Reprodução
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Casa de Grazi Massafera por Reprodução
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Casa de Grazi Massafera por Reprodução

A pesquisa ouviu cerca de 2 mil pessoas de diferentes regiões do país. Para chegar ao resultado, foram considerados aspectos como confiança e inspiração, sucesso, beleza e estilo de vida, carisma e autenticidade, conexão com os jovens, diversidade, hábitos saudáveis e engajamento político.

Rodrigo Hilbert é o homem mais bem colocado

Entre os homens, Rodrigo Hilbert alcançou a melhor posição no levantamento. Kaká, Tadeu Schmidt, Lázaro Ramos e Rodrigo Santoro também aparecem entre os nomes de destaque da pesquisa.

O resultado coloca Grazi Massafera à frente de personalidades de diferentes gerações e áreas de atuação e reforça a influência da atriz para além dos trabalhos na televisão.

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