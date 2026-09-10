FAMOSOS

Grazi Massafera é eleita a celebridade mais influente do Brasil em 2026; veja quem completa o ranking

Atriz lidera levantamento nacional que avaliou nomes conhecidos por critérios como confiança, carisma, sucesso, estilo de vida e conexão com o público

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Grazi Massafera Crédito: Reprodução

Grazi Massafera foi apontada como a celebridade mais influente do Brasil em 2026. A atriz ocupa o primeiro lugar do levantamento MIC (Most Influential Celebrities & Creators), divulgado pela Ipsos.

O destaque chama atenção também pela presença feminina nas primeiras posições. O top 5 é formado exclusivamente por mulheres: Jeniffer Nascimento aparece na segunda colocação, seguida por Fernanda Montenegro. Rita Lobo e Kenya Sade dividem o quarto lugar, enquanto Fernanda Torres completa o grupo.

Mansão de Grazi Massafera 1 de 13

A pesquisa ouviu cerca de 2 mil pessoas de diferentes regiões do país. Para chegar ao resultado, foram considerados aspectos como confiança e inspiração, sucesso, beleza e estilo de vida, carisma e autenticidade, conexão com os jovens, diversidade, hábitos saudáveis e engajamento político.

Rodrigo Hilbert é o homem mais bem colocado

Entre os homens, Rodrigo Hilbert alcançou a melhor posição no levantamento. Kaká, Tadeu Schmidt, Lázaro Ramos e Rodrigo Santoro também aparecem entre os nomes de destaque da pesquisa.