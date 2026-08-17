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Gretchen se pronuncia após abandonar show em festival

Cantora e festival Movimento Cidade emitiram notas de esclarecimento sobre o cancelamento da apresentação em Vitória

Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:50

Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram

Ao entrar no palco do festival Movimento Cidade, realizado no último sábado (15), Gretchen decidiu não dar continuidade à apresentação. O show aconteceria no espaço Recreio dos Olhos, no bairro Maruípe, em Vitória (ES). O motivo, revelado em comunicado oficial nas redes sociais, aponta que a estrutura de som disponibilizada pelo evento não estava apta para uso.

No dia seguinte, domingo (16), a equipe da cantora utilizou o Instagram para explicar o ocorrido. De acordo com o texto, a artista chegou ao local com antecedência e realizou a passagem de som com os técnicos do festival para garantir a qualidade do espetáculo.

“A artista chegou ao local com antecedência, acompanhada do seu marido e saxofonista Esdras, cumpriu o horário previamente acordado, participou do atendimento à imprensa e realizou a passagem de som durante a tarde, juntamente com os profissionais técnicos disponibilizados pelo evento”, explicou a equipe.

Gretchen 1 de 12

A nota continua dizendo que, ao subir ao palco, Gretchen notou uma alteração na equipe responsável pelo áudio e na estrutura previamente testada.

Com isso, a cantora percebeu que não era possível dar continuidade à performance devido aos problemas técnicos e ao comprometimento da qualidade do seu trabalho. Ela era a principal atração do "after" do evento.

“Durante o início da apresentação, foram identificadas falhas que comprometeram diretamente a execução da apresentação e a qualidade técnica. Diante da impossibilidade de garantir as condições mínimas para a realização do show, conforme contratado e preservando o respeito ao público, o mesmo precisou ser encerrado”, reiterou a equipe.

O comunicado é finalizado com a artista lamentando o ocorrido.

A organização do Movimento Cidade também se manifestou por meio de uma nota de esclarecimento. Segundo a produção, toda a estrutura necessária estava à disposição da cantora, conforme o alinhamento prévio.

Confira a nota na íntegra:

"Diante das informações divulgadas pela equipe da cantora Gretchen, o Movimento Cidade esclarece que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato.

A passagem de som foi realizada durante a tarde e todos os recursos técnicos necessários para a apresentação estavam disponíveis no horário previsto para o show.

A organização e a equipe de produção do Movimento Cidade permaneceram mobilizadas e à disposição até o último momento para que a apresentação acontecesse conforme programado.