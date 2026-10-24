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Gretchen tira peruca ao vivo na TV, exibe resultado de transplante capilar e faz desabafo sobre autoestima

Durante participação em programa, a cantora comemorou o sucesso do procedimento e revelou ter feito mais de 50 plásticas ao longo da carreira

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:24

Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Gretchen mostrou o resultado de seu transplante capilar durante participação ao vivo no quadro "A Hora da Venenosa", do "Balanço Geral SP", na última sexta-feira (23). A artista surpreendeu os apresentadores Eleandro Passaia, Diógenes Lucca e Fabíola Reipert ao tirar a peruca para exibir o crescimento natural dos fios.

"Esse cabelo não é meu, mas este é. O transplante deu certo", comemorou a artista. Desde 2024, cantora faz tratamento para controlar a alopecia androgenética, condição caracterizada pela perda parcial ou total de pelos e cabelos.

Gretchen abre o coração sobre alopecia: ‘Plena’ #Shorts #AHoraDaVenenosa #BalançoGeralSP https://t.co/NpG0oCyzos — Balanço Geral (@balancogeral) October 23, 2026

Ela ressaltou que tomou a decisão de expor o processo com o objetivo de incentivar pessoas que enfrentam problemas de autoestima: “Meu objetivo quando eu mostro meu cabelo é esse. Eu recebo mensagens de pessoas que não saem para trabalhar, que não saem com os filhos, que não sorriem mais, que não se olham no espelho. E agora elas podem ver que são bonitas de qualquer jeito. O cabelo é só uma moldura. O modo como a gente é, o modo como encara a vida, é isso que traz a beleza”.

Ao longo da entrevista, a cantora abordou sua trajetória com procedimentos estéticos – que, segundo ela, ultrapassam 100 intervenções – e contabilizou mais de 50 cirurgias plásticas ao longo da carreira. “Espero que a ciência continue descobrindo coisas para eu continuar fazendo”, declarou.

Gretchen 1 de 7

Ao ser questionada sobre seu histórico de ciúmes, Gretchen admitiu que adotava uma postura explosiva no passado. Segundo a artista, a mudança de atitude ocorreu durante o atual relacionamento com o músico Esdras de Souza, com quem está casada há quase sete anos.

“Eu era, e era barraqueira. Eu era a pior barraqueira que você pode imaginar. Eu ficava com raiva, quebrava tudo, gritava muito”, contou.

Ela destacou que o comportamento pacífico do companheiro contribuiu para que reavaliasse suas atitudes: “Eu era muito chata, autoritária. Porque eu era muito masculina, independente, criei meus filhos sozinha. Eu era o homem e a mulher da casa. Com ele eu posso viver meu lado feminino. Eu me descobri agora. Acho que é por isso que eu me sinto mais bonita”.