Grupo de pagode com dois baianos vence ‘Estrelas da Casa’ com 56,47% dos votos

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 00:11
O pagode levou a melhor na disputa final do “Estrelas da Casa”. O grupo formado por David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes foi escolhido pelo público como campeão da terceira temporada do reality musical da Globo, com 56,47% dos votos.
A vitória também teve um destaque especial para a Bahia: dois dos quatro integrantes do grupo são baianos. Hanaya, de 23 anos, nasceu em Valença, no interior do estado, e se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira musical. Antes do reality, ela já tinha uma música autoral gravada com Xande de Pilares e havia participado de shows de Marvvila e Vitinho.
Baianos no Estrelas da Casa
Uel, de 26 anos, também é baiano. Antes de se dedicar profissionalmente à música, ele serviu na Marinha. O cantor ganhou mais de 100 mil seguidores em apenas um dia depois que um vídeo seu interpretando uma música de Belo viralizou nas redes sociais.
Pagode supera o Pop na final
Na decisão, o quarteto do pagode disputou o título contra Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi, integrantes do grupo Lúmina, representante do Pop.
O grupo vencedor, batizado de Simples Detalhe, teve a mentoria de Belo e apresentou na final a música inédita “Dia D”, composta especialmente para a formação. O quarteto também abriu a noite com “Coração Radiante”, clássico do Grupo Revelação.
Do outro lado, o Lúmina, orientado por Junior, ficou com 43,53% da média dos votos. O grupo apresentou “Believer”, do Imagine Dragons, e a inédita “Quem Não Vai Querer?”.
Na votação detalhada, o grupo de pagode alcançou 56,90% no voto único e 55,46% no voto da torcida. O Pop teve 43,10% e 44,54%, respectivamente.
A vitória encerra a terceira temporada do reality, que colocou Pop e Pagode em uma disputa pela formação de novos grupos musicais. Na final, o resultado ficou nas mãos do público por meio da votação no gshow.