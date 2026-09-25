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Grupo de pagode com dois baianos vence ‘Estrelas da Casa’ com 56,47% dos votos

Hanaya e Uel fazem parte do quarteto campeão da terceira temporada do reality musical da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 00:11

Grupo de pagode com dois baianos vence o “Estrelas da Casa” e conquista o público na grande final Crédito: Divulgação

O pagode levou a melhor na disputa final do “Estrelas da Casa”. O grupo formado por David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes foi escolhido pelo público como campeão da terceira temporada do reality musical da Globo, com 56,47% dos votos.

A vitória também teve um destaque especial para a Bahia: dois dos quatro integrantes do grupo são baianos. Hanaya, de 23 anos, nasceu em Valença, no interior do estado, e se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira musical. Antes do reality, ela já tinha uma música autoral gravada com Xande de Pilares e havia participado de shows de Marvvila e Vitinho.

Baianos no Estrelas da Casa

Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo
Hanaya leva o samba de Valença ao reality por Divulgação/TV Globo
Dandara Luanda leva o pagode de Bom Jesus da Lapa ao programa por Divulgação/TV Globo
Cinara representa Salvador no Estrelas da Casa por Divulgação/TV Globo
Emma une música e dança em sua trajetória artística por Divulgação/TV Globo
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Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo

Uel, de 26 anos, também é baiano. Antes de se dedicar profissionalmente à música, ele serviu na Marinha. O cantor ganhou mais de 100 mil seguidores em apenas um dia depois que um vídeo seu interpretando uma música de Belo viralizou nas redes sociais.

Pagode supera o Pop na final

Na decisão, o quarteto do pagode disputou o título contra Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi, integrantes do grupo Lúmina, representante do Pop.

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O grupo vencedor, batizado de Simples Detalhe, teve a mentoria de Belo e apresentou na final a música inédita “Dia D”, composta especialmente para a formação. O quarteto também abriu a noite com “Coração Radiante”, clássico do Grupo Revelação.

Do outro lado, o Lúmina, orientado por Junior, ficou com 43,53% da média dos votos. O grupo apresentou “Believer”, do Imagine Dragons, e a inédita “Quem Não Vai Querer?”.

Na votação detalhada, o grupo de pagode alcançou 56,90% no voto único e 55,46% no voto da torcida. O Pop teve 43,10% e 44,54%, respectivamente.

A vitória encerra a terceira temporada do reality, que colocou Pop e Pagode em uma disputa pela formação de novos grupos musicais. Na final, o resultado ficou nas mãos do público por meio da votação no gshow.

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