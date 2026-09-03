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Grupo gasta R$ 132 milhões para comprar quase todos os 25 milhões de bilhetes de loteria, leva prêmio de R$ 294 milhões e caso leva a fim de comissão

A Rook TX cobriu quase todas as combinações da loteria do Texas, ganhou o prêmio e ajudou a provocar mudanças na fiscalização

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:21

Bilhete da Lotto Texas e equipamento de sorteio aparecem lado a lado em uma composição sobre o caso da Rook TX
Bilhete da Lotto Texas e equipamento de sorteio aparecem lado a lado em uma composição sobre o caso da Rook TX Crédito: Reprodução/Texas Lottery

Em 22 de abril de 2023, a loteria do Texas recebeu uma aposta diferente de todas as outras. A Rook TX não escolheu alguns números e esperou pela sorte, pelo contrário, o grupo decidiu comprar quase todas as combinações possíveis da Lotto Texas.

Para isso, gastou aproximadamente US$ 26 milhões e adquiriu 25.827.165 bilhetes. A operação passou por quatro pontos de venda, que trabalharam durante vários dias para imprimir, registrar e organizar os comprovantes.

Quando o sorteio terminou, um dos bilhetes da Rook TX acertou os seis números. O prêmio anunciado chegava a US$ 95 milhões, mas o grupo optou pelo pagamento imediato e recebeu cerca de US$ 57,8 milhões antes dos impostos.

Impressoras emitem uma grande quantidade de bilhetes durante uma operação de loteria em escala industrial
Impressoras emitem uma grande quantidade de bilhetes durante uma operação de loteria em escala industrial Crédito: Foto: Banco de imagens

Milhões de bilhetes

A compra recebeu financiamento de uma companhia de apostas de Londres. Como a legislação exigia a emissão física dos bilhetes dentro do Texas, a Rook TX concentrou o trabalho em quatro varejistas.

Os estabelecimentos receberam terminais adicionais e mais papel fornecidos por funcionários da loteria. Em seguida, passaram a gerar as combinações, imprimir os bilhetes e guardar os comprovantes até a realização do sorteio.

A operação precisava evitar repetições e falhas de registro. Caso uma combinação ficasse de fora, o grupo poderia gastar milhões e ainda perder justamente o bilhete vencedor.

A loteria não divulgou o número exato de terminais nem o total de horas utilizadas. Mesmo assim, a quantidade de bilhetes exigiu uma estrutura muito maior do que a encontrada em um ponto de venda comum.

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A conta da aposta

A matemática funcionava porque a Lotto Texas oferecia uma quantidade limitada de resultados possíveis. Ao comprar praticamente todas as combinações, o grupo aumentava muito a chance de ter um bilhete premiado.

O recebimento à vista trouxe uma diferença bruta de US$ 31,8 milhões em relação aos US$ 26 milhões investidos. A conta, porém, ainda não descontava impostos e outros custos da operação.

Pela cotação da PTAX de 31 de agosto de 2026, o valor gasto equivaleria a aproximadamente R$ 134,7 milhões. Já o prêmio recebido à vista corresponderia a cerca de R$ 299,5 milhões.

Ainda havia um risco importante. Se outro apostador acertasse os seis números, a Rook TX teria de dividir o prêmio e poderia reduzir bastante o lucro.

Bilhetes vendidos pela internet

A operação também trouxe atenção para empresas que intermediavam a compra de bilhetes. Desde aproximadamente 2015, esses serviços permitiam que clientes fizessem pedidos por sites ou aplicativos.

Depois, os intermediários compravam os bilhetes físicos em lojas licenciadas e enviavam cópias digitais aos clientes. No ano fiscal de 2023, essas empresas movimentaram cerca de US$ 173 milhões em vendas.

A lei do Texas proibia apostas por telefone. Os intermediários alegavam que apenas compravam bilhetes físicos em nome dos clientes, mas parlamentares questionavam se o sistema permitia vendas digitais sem autorização.

Investigadores também encontraram códigos QR não autorizados em parte do processamento da aposta. Os códigos ajudavam os terminais a registrar as combinações e aumentaram as dúvidas sobre o controle da operação.

Arte apresenta a estratégia usada pela Rook TX para comprar quase todas as combinações da Lotto Texas
Arte apresenta a estratégia usada pela Rook TX para comprar quase todas as combinações da Lotto Texas Crédito: Reprodução/Texas Lottery

A comissão foi extinta

No início, a Texas Lottery Commission defendeu a validade do sorteio. Uma investigação interna não apontou violação das leis estaduais nem das regras da loteria. Naquele momento, comprar quase todas as combinações também não era necessariamente ilegal.

A pressão aumentou depois dos questionamentos sobre os terminais extras, os códigos QR e a atuação dos intermediários. Em junho de 2025, o governador Greg Abbott sancionou a Lei do Senado 3070.

A norma extinguiu a Texas Lottery Commission e transferiu a fiscalização para o Texas Department of Licensing and Regulation. Além disso, proibiu a compra e a venda de bilhetes por intermediários.

A lei também passou a considerar crime de classe B a venda de mais de 100 bilhetes para uma única pessoa em uma mesma transação. A comissão deixou formalmente de existir em 1º de setembro de 2025, mas a loteria continuou funcionando sob a nova administração, com autorização legislativa prevista pelo menos até 2029.

O caso chegou à Justiça

Em abril de 2026, Gary Grief, ex-diretor executivo da comissão, foi acusado de abuso da função pública. A acusação foi retirada poucos dias depois, mas um novo grande júri apresentou outra denúncia em maio pelo mesmo crime e incluiu a comissão já extinta.

A denúncia citou o uso indevido de propriedade do governo durante o sorteio de 2023, mas apresentou poucos detalhes sobre a conduta atribuída a Grief. Ele negou irregularidades, enquanto seu advogado classificou o processo como politicamente motivado.

Até a data da apuração, a Justiça ainda não havia analisado o caso em definitivo. A aposta terminou com um prêmio milionário, mas também expôs dúvidas sobre a fiscalização, o uso de tecnologia e o acesso de intermediários à estrutura da loteria.

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