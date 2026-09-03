CURIOSIDADES

Grupo gasta R$ 132 milhões para comprar quase todos os 25 milhões de bilhetes de loteria, leva prêmio de R$ 294 milhões e caso leva a fim de comissão

A Rook TX cobriu quase todas as combinações da loteria do Texas, ganhou o prêmio e ajudou a provocar mudanças na fiscalização



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:21

Bilhete da Lotto Texas e equipamento de sorteio aparecem lado a lado em uma composição sobre o caso da Rook TX Crédito: Reprodução/Texas Lottery

Em 22 de abril de 2023, a loteria do Texas recebeu uma aposta diferente de todas as outras. A Rook TX não escolheu alguns números e esperou pela sorte, pelo contrário, o grupo decidiu comprar quase todas as combinações possíveis da Lotto Texas.

Para isso, gastou aproximadamente US$ 26 milhões e adquiriu 25.827.165 bilhetes. A operação passou por quatro pontos de venda, que trabalharam durante vários dias para imprimir, registrar e organizar os comprovantes.

Quando o sorteio terminou, um dos bilhetes da Rook TX acertou os seis números. O prêmio anunciado chegava a US$ 95 milhões, mas o grupo optou pelo pagamento imediato e recebeu cerca de US$ 57,8 milhões antes dos impostos.

Impressoras emitem uma grande quantidade de bilhetes durante uma operação de loteria em escala industrial Crédito: Foto: Banco de imagens

Milhões de bilhetes

A compra recebeu financiamento de uma companhia de apostas de Londres. Como a legislação exigia a emissão física dos bilhetes dentro do Texas, a Rook TX concentrou o trabalho em quatro varejistas.

Os estabelecimentos receberam terminais adicionais e mais papel fornecidos por funcionários da loteria. Em seguida, passaram a gerar as combinações, imprimir os bilhetes e guardar os comprovantes até a realização do sorteio.

A operação precisava evitar repetições e falhas de registro. Caso uma combinação ficasse de fora, o grupo poderia gastar milhões e ainda perder justamente o bilhete vencedor.

A loteria não divulgou o número exato de terminais nem o total de horas utilizadas. Mesmo assim, a quantidade de bilhetes exigiu uma estrutura muito maior do que a encontrada em um ponto de venda comum.

A conta da aposta

A matemática funcionava porque a Lotto Texas oferecia uma quantidade limitada de resultados possíveis. Ao comprar praticamente todas as combinações, o grupo aumentava muito a chance de ter um bilhete premiado.

O recebimento à vista trouxe uma diferença bruta de US$ 31,8 milhões em relação aos US$ 26 milhões investidos. A conta, porém, ainda não descontava impostos e outros custos da operação.

Pela cotação da PTAX de 31 de agosto de 2026, o valor gasto equivaleria a aproximadamente R$ 134,7 milhões. Já o prêmio recebido à vista corresponderia a cerca de R$ 299,5 milhões.

Ainda havia um risco importante. Se outro apostador acertasse os seis números, a Rook TX teria de dividir o prêmio e poderia reduzir bastante o lucro.

Bilhetes vendidos pela internet

A operação também trouxe atenção para empresas que intermediavam a compra de bilhetes. Desde aproximadamente 2015, esses serviços permitiam que clientes fizessem pedidos por sites ou aplicativos.

Depois, os intermediários compravam os bilhetes físicos em lojas licenciadas e enviavam cópias digitais aos clientes. No ano fiscal de 2023, essas empresas movimentaram cerca de US$ 173 milhões em vendas.

A lei do Texas proibia apostas por telefone. Os intermediários alegavam que apenas compravam bilhetes físicos em nome dos clientes, mas parlamentares questionavam se o sistema permitia vendas digitais sem autorização.

Investigadores também encontraram códigos QR não autorizados em parte do processamento da aposta. Os códigos ajudavam os terminais a registrar as combinações e aumentaram as dúvidas sobre o controle da operação.

Arte apresenta a estratégia usada pela Rook TX para comprar quase todas as combinações da Lotto Texas Crédito: Reprodução/Texas Lottery

A comissão foi extinta

No início, a Texas Lottery Commission defendeu a validade do sorteio. Uma investigação interna não apontou violação das leis estaduais nem das regras da loteria. Naquele momento, comprar quase todas as combinações também não era necessariamente ilegal.

A pressão aumentou depois dos questionamentos sobre os terminais extras, os códigos QR e a atuação dos intermediários. Em junho de 2025, o governador Greg Abbott sancionou a Lei do Senado 3070.

A norma extinguiu a Texas Lottery Commission e transferiu a fiscalização para o Texas Department of Licensing and Regulation. Além disso, proibiu a compra e a venda de bilhetes por intermediários.

A lei também passou a considerar crime de classe B a venda de mais de 100 bilhetes para uma única pessoa em uma mesma transação. A comissão deixou formalmente de existir em 1º de setembro de 2025, mas a loteria continuou funcionando sob a nova administração, com autorização legislativa prevista pelo menos até 2029.

O caso chegou à Justiça

Em abril de 2026, Gary Grief, ex-diretor executivo da comissão, foi acusado de abuso da função pública. A acusação foi retirada poucos dias depois, mas um novo grande júri apresentou outra denúncia em maio pelo mesmo crime e incluiu a comissão já extinta.

A denúncia citou o uso indevido de propriedade do governo durante o sorteio de 2023, mas apresentou poucos detalhes sobre a conduta atribuída a Grief. Ele negou irregularidades, enquanto seu advogado classificou o processo como politicamente motivado.