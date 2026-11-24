LUXO

GTA 6 tem relógios inspirados em Rolex e Audemars Piguet; veja o que eles representam

Referências a modelos de luxo nos acessórios dos personagens chamam a atenção dos jogadores e ajudam a explicar a relação entre consumo, identidade e status

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:09

Entre carros esportivos, mansões e roupas de grife, os relógios também ganharam destaque no universo de Vice City Crédito: Divulgação

Em GTA 6, até os acessórios ajudam a contar a história dos personagens. Entre carros esportivos, mansões e roupas de grife, os relógios também ganharam destaque no universo de Vice City. Fãs identificaram semelhanças entre peças usadas no jogo e modelos de marcas famosas, como Rolex e Audemars Piguet.

As referências incluem relógios que lembram as linhas Daytona, Day-Date e Submariner, da Rolex, além do Royal Oak, da Audemars Piguet. A Rockstar Games, porém, utiliza marcas fictícias, como Crowex e Covgari. Portanto, as associações com os modelos reais são interpretações visuais, não confirmações oficiais das fabricantes.

Relógios de luxo em GTA 1 de 7

A presença desses acessórios também chama a atenção para um fenômeno que ultrapassa os videogames: os relógios de luxo como símbolos de identidade, reconhecimento e posição social. Assim como carros e roupas, eles podem comunicar o estilo e o universo ao qual alguém deseja pertencer.

Para Renan Bastos, especialista em relógios de luxo e fundador da RC Crown, a escolha dos acessórios ajuda a construir a personalidade dos personagens.

“No GTA, como na vida real, o relógio no pulso conta quem o personagem é antes de ele abrir a boca. A produção do jogo escolheu justamente as referências que o mercado inteiro reconhece, porque sabe que o público reconhece também”, afirma.

O que os relógios representam em GTA 6?

A relação entre relógios e status aparece em diferentes referências identificadas pelos jogadores. Um dos exemplos é o modelo associado ao Rolex Daytona, conhecido por sua ligação com o universo dos esportes automobilísticos e por ser bastante procurado por colecionadores.

Renan destaca uma versão chamada “Ghost”, produzida em ouro branco e com aparência discreta. Para o especialista, esse tipo de peça representa uma forma de luxo menos evidente, reconhecida principalmente por quem conhece o mercado relojoeiro.

“O Ghost é um Daytona diferente: é ouro branco, mas parece aço. É o luxo discreto, que só quem entende de relógio reconhece no pulso. E não deixa de ser um Daytona, um dos relógios mais disputados do planeta, com fila de espera nas lojas e ágio forte no mercado secundário. Combina demais com o personagem”, comenta.

Outra referência é o Rolex Day-Date, associado historicamente a figuras de poder e prestígio. O modelo se tornou conhecido pelo apelido de “relógio dos presidentes” e aparece como inspiração para uma peça dourada da marca fictícia Crowex.

“O Day-Date é o relógio do poder há quase 70 anos, o relógio dos presidentes. Em uma cidade como Vice City, ele é o símbolo máximo de status: ouro amarelo, no pulso de quem manda. Não tinha escolha mais óbvia, e nem mais certa”, avalia.

Por que relógios de luxo representam status?

Durante décadas, relógios de alto padrão foram associados à precisão, à tradição e à reputação de fabricantes tradicionais. Com o passar do tempo, também se consolidaram como acessórios de expressão pessoal.

A escolha de uma peça pode transmitir diferentes mensagens. Um relógio de ouro amarelo, por exemplo, pode chamar atenção pela aparência ostensiva. Já um modelo de visual discreto pode representar um tipo de luxo reconhecido sobretudo por quem acompanha o setor.

Essa linguagem não está restrita aos videogames. No cinema, na televisão e na moda, roupas, joias e relógios ajudam a construir a identidade de personagens e celebridades. Nos jogos, a possibilidade de personalizar a aparência amplia essa experiência e permite que o próprio jogador participe da construção visual.

GTA 6 pode aproximar jovens do universo dos relógios?

A presença de referências a marcas tradicionais em um jogo de grande repercussão também pode despertar a curiosidade de públicos mais jovens sobre o mercado relojoeiro.

Conhecer um modelo não significa necessariamente ter condições de comprá-lo. O interesse pode começar pela estética, pela história de uma fabricante ou pela identificação com o estilo de determinado personagem.

Para Renan Bastos, os videogames podem funcionar como uma porta de entrada para esse universo.

“Milhões de jovens vão ver um Royal Oak e um Day-Date pela primeira vez dentro do jogo. Daqui a pouco, esse público está pesquisando as peças de verdade, e parte dele vira colecionador. O GTA 6 pode virar a maior vitrine da cultura do relógio de luxo para uma geração nova”, afirma.

A avaliação aponta para uma possível aproximação entre entretenimento digital e consumo de luxo. Ainda não é possível, porém, medir o impacto do jogo sobre o interesse dos jogadores por relógios reais.

Colecionismo também pode ser virtual?

A personalização é outro elemento importante nessa relação. Em jogos de mundo aberto, escolher roupas, veículos e acessórios permite experimentar diferentes estilos e construir uma identidade virtual.

Na franquia GTA, os relógios já fazem parte das opções de acessórios. Em GTA 6, a possibilidade de colecionar diferentes peças amplia o interesse por esses itens, que também podem funcionar como elementos de personalização.

“No GTA, o jogador monta coleção de carro, de imóvel, de roupa. Se der para montar uma coleção de relógios, guardar as peças e trocar conforme a ocasião, vai ser igualzinho à vida real. O colecionador de verdade vai se sentir em casa”, diz Renan.