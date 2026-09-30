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Guacamole rápido: veja como preparar a tradicional pasta mexicana

Preparo leva apenas 15 minutos, exige poucos ingredientes e funciona como acompanhamento versátil para diversos pratos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:10

Guacamole
Guacamole é perfeita para acompanhar petiscos e pratos mexicanos Crédito: rontav | Shutterstock

O guacamole é uma pasta de abacate tradicionalmente mexicana e bem temperada. Super prática, a receita é versátil e combina com diversos pratos, especialmente com preparos de influência mexicana.

O passo a passo leva cerca de 15 minutos e exige poucos ingredientes, como abacate, tomate, cebola, coentro, pimenta e limão. O restante pode ser ajustado a gosto.

Veja 5 opções deliciosas para acompanhar o seu guacamole

Burritos: O recheio fresco equilibra perfeitamente pratos quentes e encorpados, trazendo contraste de texturas e sabores. por Imagem: Chan2545 | Shutterstock
Nachos: A combinação mais clássica e tradicional da culinária mexicana, perfeita para mergulhar as tortilhas crocantes na pasta cremosa. por Imagem gerada por IA
Torradas com ovo: Uma opção prática e moderna para o café da manhã ou lanche, unindo a textura crocante do pão à riqueza do abacate e do ovo. por Imagem: Alexandr Vorobev | Shutterstock
Sanduíches: Funciona como um substituto criativo e saboroso para maioneses e pastas tradicionais, elevando o recheio do lanche. por
Tacos: Excelente complemento para rechear as clássicas tortilhas dobradas, adicionando acidez e cremosidade à mordida. por Imagem gerada por IA
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Burritos: O recheio fresco equilibra perfeitamente pratos quentes e encorpados, trazendo contraste de texturas e sabores. por Imagem: Chan2545 | Shutterstock

Ingredientes

2 abacates maduros;

1 cebola roxa;

2 tomates maduros e firmes;

⅓ de maço de coentro;

1 pimenta-jalapeño ou dedo-de-moça;

Suco de 2 limões;

Sal a gosto;

Azeite a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Retire a polpa dos abacates, regue com o caldo de limão e amasse com um garfo até obter um purê rústico.

Retire as sementes dos tomates e corte em cubos. Faça o mesmo com a cebola roxa e a pimenta-jalapeño. Depois, pique o maço de coentro.

Misture os ingredientes picados ao abacate amassado, tempere com o azeite, o sal e a pimenta a gosto. Incorpore bem e sirva em seguida. O acompanhamento pode ser servido com nachos, pães, torradas, burritos e tortilhas, entre outras combinações.

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