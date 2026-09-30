RECEITA

Guacamole rápido: veja como preparar a tradicional pasta mexicana

Preparo leva apenas 15 minutos, exige poucos ingredientes e funciona como acompanhamento versátil para diversos pratos

Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:10

Guacamole é perfeita para acompanhar petiscos e pratos mexicanos Crédito: rontav | Shutterstock

O guacamole é uma pasta de abacate tradicionalmente mexicana e bem temperada. Super prática, a receita é versátil e combina com diversos pratos, especialmente com preparos de influência mexicana.

O passo a passo leva cerca de 15 minutos e exige poucos ingredientes, como abacate, tomate, cebola, coentro, pimenta e limão. O restante pode ser ajustado a gosto.

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Ingredientes

2 abacates maduros;

1 cebola roxa;

2 tomates maduros e firmes;

⅓ de maço de coentro;

1 pimenta-jalapeño ou dedo-de-moça;

Suco de 2 limões;

Sal a gosto;

Azeite a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Retire a polpa dos abacates, regue com o caldo de limão e amasse com um garfo até obter um purê rústico.

Retire as sementes dos tomates e corte em cubos. Faça o mesmo com a cebola roxa e a pimenta-jalapeño. Depois, pique o maço de coentro.