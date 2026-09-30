Guacamole rápido: veja como preparar a tradicional pasta mexicana

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Kamila Macedo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:10
O guacamole é uma pasta de abacate tradicionalmente mexicana e bem temperada. Super prática, a receita é versátil e combina com diversos pratos, especialmente com preparos de influência mexicana.
O passo a passo leva cerca de 15 minutos e exige poucos ingredientes, como abacate, tomate, cebola, coentro, pimenta e limão. O restante pode ser ajustado a gosto.
Veja 5 opções deliciosas para acompanhar o seu guacamole
2 abacates maduros;
1 cebola roxa;
2 tomates maduros e firmes;
⅓ de maço de coentro;
1 pimenta-jalapeño ou dedo-de-moça;
Suco de 2 limões;
Sal a gosto;
Azeite a gosto;
Pimenta-do-reino a gosto.
Retire a polpa dos abacates, regue com o caldo de limão e amasse com um garfo até obter um purê rústico.
Retire as sementes dos tomates e corte em cubos. Faça o mesmo com a cebola roxa e a pimenta-jalapeño. Depois, pique o maço de coentro.
Misture os ingredientes picados ao abacate amassado, tempere com o azeite, o sal e a pimenta a gosto. Incorpore bem e sirva em seguida. O acompanhamento pode ser servido com nachos, pães, torradas, burritos e tortilhas, entre outras combinações.