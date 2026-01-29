Guarda pão no congelador? Nutricionista mostra os truques para manter o cacetinho fresquinho e saudável

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:00
Aprender a técnica correta de conservação transforma a maneira como você lida com as compras do mês.
Contudo, não basta simplesmente colocar o saco plástico dentro do congelador sem nenhum critério ou cuidado prévio. Existe uma lógica nutricional por trás dessa prática que garante que o pão não perca suas características vitais.
Pão quente direto do forno da padaria
Se você seguir os passos recomendados, conseguirá ter sempre à mão um alimento com aspecto de recém-saído do forno.
A preservação dos nutrientes é um dos pontos mais positivos destacados pelos especialistas em saúde alimentar franceses.
Conforme as pesquisas indicam, "o pão pode sim ser congelado. O processo de esfriamento não altera em nada as vitaminas e minerais contidas no alimento". Isso torna a técnica segura para crianças e adultos que buscam nutrição de qualidade.
Além disso, é importante entender que o processo de descongelar e aquecer interfere na forma como o corpo absorve o açúcar. Raphaël Gruman menciona que o índice glicêmico sobe levemente, mas nada que invalide os benefícios do consumo.
Sendo assim, o pão congelado continua sendo uma excelente fonte de energia para começar o dia com disposição.
A paciência tem limite quando o assunto é guardar alimentos em temperaturas negativas por períodos muito prolongados. Se o pão ficar esquecido no fundo do congelador, ele fatalmente sofrerá com a cristalização das moléculas de água.
Esse fenômeno físico altera a elasticidade do glúten e deixa o alimento com aquela textura borrachuda que todos detestam.
Para manter a satisfação à mesa, os nutricionistas estabelecem uma regra clara sobre o tempo de permanência no gelo. "O recomendado para evitar que isso aconteça é não guardar o pão no congelador por mais de um mês; principalmente aqueles do tipo baguete".
Respeitar esse período é o que diferencia um café da manhã delicioso de uma refeição decepcionante.
O armazenamento correto começa na escolha do material que vai envolver o pão durante o período de hibernação. "Utilizar um saco próprio para congelamento é o mais recomendável", garantindo que a umidade essencial não escape para o ambiente seco do freezer. Essa proteção também evita o contato direto com o gelo, que pode queimar a superfície da massa.
Para finalizar com perfeição, o método de aquecimento é o que realmente traz o sabor de volta à vida.
Gruman ensina que "o ideal para preservar a qualidade é que ele seja descongelado diretamente na torradeira ou no forno, o que ainda vai restaurar a textura agradável do pão fresquinho". Por fim, lembre-se de que o pão descongelado dura apenas algumas horas.