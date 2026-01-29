CULINÁRIA

Guarda pão no congelador? Nutricionista mostra os truques para manter o cacetinho fresquinho e saudável

Confira as dicas do nutricionista Raphaël Gruman para armazenar pães artesanais e industriais de forma correta e segura

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:00

A preservação dos nutrientes é um dos pontos mais positivos destacados pelos especialistas em saúde alimentar franceses Crédito: Freepik

Aprender a técnica correta de conservação transforma a maneira como você lida com as compras do mês.

Contudo, não basta simplesmente colocar o saco plástico dentro do congelador sem nenhum critério ou cuidado prévio. Existe uma lógica nutricional por trás dessa prática que garante que o pão não perca suas características vitais.

Pão quente direto do forno da padaria 1 de 24

Se você seguir os passos recomendados, conseguirá ter sempre à mão um alimento com aspecto de recém-saído do forno.

Vitaminas preservadas e cuidados com a glicemia

A preservação dos nutrientes é um dos pontos mais positivos destacados pelos especialistas em saúde alimentar franceses.

Conforme as pesquisas indicam, "o pão pode sim ser congelado. O processo de esfriamento não altera em nada as vitaminas e minerais contidas no alimento". Isso torna a técnica segura para crianças e adultos que buscam nutrição de qualidade.

Além disso, é importante entender que o processo de descongelar e aquecer interfere na forma como o corpo absorve o açúcar. Raphaël Gruman menciona que o índice glicêmico sobe levemente, mas nada que invalide os benefícios do consumo.

Sendo assim, o pão congelado continua sendo uma excelente fonte de energia para começar o dia com disposição.

O limite de um mês e os efeitos do gelo na massa

A paciência tem limite quando o assunto é guardar alimentos em temperaturas negativas por períodos muito prolongados. Se o pão ficar esquecido no fundo do congelador, ele fatalmente sofrerá com a cristalização das moléculas de água.

Esse fenômeno físico altera a elasticidade do glúten e deixa o alimento com aquela textura borrachuda que todos detestam.

Para manter a satisfação à mesa, os nutricionistas estabelecem uma regra clara sobre o tempo de permanência no gelo. "O recomendado para evitar que isso aconteça é não guardar o pão no congelador por mais de um mês; principalmente aqueles do tipo baguete".

Respeitar esse período é o que diferencia um café da manhã delicioso de uma refeição decepcionante.

Segredos para guardar e aquecer corretamente

O armazenamento correto começa na escolha do material que vai envolver o pão durante o período de hibernação. "Utilizar um saco próprio para congelamento é o mais recomendável", garantindo que a umidade essencial não escape para o ambiente seco do freezer. Essa proteção também evita o contato direto com o gelo, que pode queimar a superfície da massa.

Para finalizar com perfeição, o método de aquecimento é o que realmente traz o sabor de volta à vida.