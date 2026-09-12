CURIOSIDADES

Guaxinins ameaçados retiram papel do lixo, fabricam pequenas bolas e revelam indício de aprendizagem social

Comportamento observado entre duas irmãs jovens em Cozumel pode ser um indício preliminar de aprendizagem social, mas também revela os riscos do contato com resíduos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:11

Sequência mostra uma das jovens guaxinins com a bola de papel e a aproximação da irmã que observava o comportamento. Crédito: (Imagem: Reprodução/Nessie O’Neil)

Duas jovens guaxinins se aproximaram de uma lixeira em um clube de praia na ilha mexicana de Cozumel, mas não procuravam apenas restos de comida. Elas selecionaram pedaços de papel, carregaram o material até um recipiente com água e começaram um processo incomum.

Depois de molhar o papel, os animais usaram as patas e a areia para modelar pequenas bolas. Em seguida, brincaram com os objetos que acabavam de fabricar. Uma das irmãs iniciou a atividade, enquanto a outra observou o processo antes de repetir parte dos movimentos.

O comportamento chamou a atenção porque os guaxinins-pigmeus vivem exclusivamente em Cozumel e enfrentam risco crítico de extinção. Além disso, pesquisadores ainda não haviam descrito a produção e o possível compartilhamento de brinquedos entre animais dessa espécie.

As observações foram apresentadas em um estudo publicado na revista científica Wild. Os autores tratam o episódio como evidência preliminar, já que acompanharam somente duas irmãs e não uma população inteira.

Guaxinim 1 de 5

Papel virou brinquedo

Os animais não apenas encontraram as bolas prontas. De acordo com o estudo, uma das guaxinins retirou papel da lixeira, levou o material até a água e o pressionou até obter um objeto compacto.

A irmã acompanhou a movimentação e começou a interagir com os papéis e as bolas. Essa sequência levou os pesquisadores a considerar a possibilidade de aprendizagem social, quando um indivíduo adquire um comportamento ao observar outro.

O episódio também sugere uma utilização do objeto que vai além da alimentação ou da defesa. As bolas serviram para brincar, atividade associada ao desenvolvimento motor, à exploração do ambiente e à interação entre animais jovens.

Ainda assim, os cientistas mantêm cautela. Um único registro não permite afirmar que os guaxinins-pigmeus desenvolveram uma tradição disseminada pela população. Será necessário observar outros grupos e verificar se o comportamento reaparece ou passa de um animal para outro.

Espécie vive em uma ilha

Menor que o guaxinim encontrado no continente, o Procyon pygmaeus ocorre somente em Cozumel, no Caribe mexicano. Estimativas citadas pela Smithsonian Magazine indicam que restam menos de 200 indivíduos adultos.

A distribuição limitada aumenta a vulnerabilidade da espécie. Perda de habitat, atropelamentos, doenças transmitidas por animais domésticos e contato com resíduos humanos estão entre as ameaças enfrentadas pelos guaxinins.

Por isso, a descoberta possui dois lados. O papel descartado permitiu registrar uma demonstração surpreendente de habilidade, curiosidade e possível aprendizagem. Ao mesmo tempo, a presença constante desses animais em lixeiras mostra o quanto eles dependem de ambientes modificados pelo turismo.

Uma das jovens observadas morreu posteriormente durante o atendimento de reabilitação. Segundo a repercussão do estudo no Phys.org, os pesquisadores consideraram provável uma combinação de desnutrição e exposição a substâncias de origem humana.