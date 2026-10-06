Guerreiras do K-pop, tirolesa e show de talentos: veja detalhes da festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

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Kamila Macedo
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 23:50
Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, completou 3 anos nesta terça-feira (6) com uma celebração realizada no buffet infantil Festa na Cachola, localizado no bairro de Moema, em São Paulo. O evento teve o tema “Show de Talentos da Mavie”, reunindo familiares, amigos e nomes conhecidos da mídia para celebrar a data.
A festa começou durante a tarde e contou com um palco estruturado para que as crianças, que estavam fantasiadas, pudessem se apresentar. Os convidados também tiveram a oportunidade de participar de oficinas criativas, como produção de quadrinhos com strass, personalização de garrafas com adesivos e customização de bolsas de borracha com patches (apliques decorativos para enfeitar peças).
Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo
A decoração, assinada por Flávia Ribeiro, apostou em tons de rosa e lilás, incorporando referências a microfones, estrelas, pulseiras da amizade e ao universo do longa-metragem "Guerreiras do K-pop", tudo personalizado com o nome de Mavie. A aniversariante, que inicialmente usava um look inteiro roxo, chamou a atenção ao trocar de roupa por um figurino alusivo às personagens do filme e tranças com luzes em referência à protagonista Rumi.
Mavie não foi a única a vestir roxo: Bruna, Neymar e Mel, filha mais nova do casal, também usavam a cor. Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, esteve presente vestida de Beyoncé no Coachella de 2018.
O espaço integrou áreas de lazer ao ar livre e ambientes climatizados. Entre as atrações disponíveis para os convidados estavam tirolesa, parede de escalada, circuitos, escorregadores, pula-pula e piscina de bolinhas.
O evento também ofereceu atividades artísticas, como show de mágica e apresentações de animadoras caracterizadas como o trio de "Guerreiras do K-Pop", além da participação das crianças e dos pais no palco, incluindo o próprio Neymar.
A comemoração contou com a presença dos avós paternos, Nadine e Neymar Pai, da tia Rafaella, e de figuras públicas como Tata Estaniecki e Duda Siebert. Jogadores de futebol como Coutinho, Rodinei e Gabigol também compareceram ao aniversário.