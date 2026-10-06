COMEMORAÇÃO

Guerreiras do K-pop, tirolesa e show de talentos: veja detalhes da festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Celebração reuniu familiares e famosos em um buffet na zona sul de São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 23:50

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi ganha festa de aniversário com tema Show de Talentos Crédito: Reprodução/Instagram

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, completou 3 anos nesta terça-feira (6) com uma celebração realizada no buffet infantil Festa na Cachola, localizado no bairro de Moema, em São Paulo. O evento teve o tema “Show de Talentos da Mavie”, reunindo familiares, amigos e nomes conhecidos da mídia para celebrar a data.

A festa começou durante a tarde e contou com um palco estruturado para que as crianças, que estavam fantasiadas, pudessem se apresentar. Os convidados também tiveram a oportunidade de participar de oficinas criativas, como produção de quadrinhos com strass, personalização de garrafas com adesivos e customização de bolsas de borracha com patches (apliques decorativos para enfeitar peças).

Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo 1 de 38

A decoração, assinada por Flávia Ribeiro, apostou em tons de rosa e lilás, incorporando referências a microfones, estrelas, pulseiras da amizade e ao universo do longa-metragem "Guerreiras do K-pop", tudo personalizado com o nome de Mavie. A aniversariante, que inicialmente usava um look inteiro roxo, chamou a atenção ao trocar de roupa por um figurino alusivo às personagens do filme e tranças com luzes em referência à protagonista Rumi.

Mavie não foi a única a vestir roxo: Bruna, Neymar e Mel, filha mais nova do casal, também usavam a cor. Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, esteve presente vestida de Beyoncé no Coachella de 2018.

O espaço integrou áreas de lazer ao ar livre e ambientes climatizados. Entre as atrações disponíveis para os convidados estavam tirolesa, parede de escalada, circuitos, escorregadores, pula-pula e piscina de bolinhas.

O evento também ofereceu atividades artísticas, como show de mágica e apresentações de animadoras caracterizadas como o trio de "Guerreiras do K-Pop", além da participação das crianças e dos pais no palco, incluindo o próprio Neymar.