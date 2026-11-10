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Kamila Macedo
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:17
O ator Guilherme Fontes acertou seu retorno à dramaturgia da TV Globo. Escalado para o elenco de "Paraíso Perdido", próxima novela original do Globoplay, o artista retorna ao gênero dois anos após integrar o remake de "Renascer" (2024), em uma participação especial que durou cerca de dois meses.
A presença do ator nas gravações da mensagem de fim de ano da Globo, realizadas no final de outubro, já antecipava seu envolvimento em um novo projeto da emissora.
Guilherme Fontes
De acordo com informações da Folha de S.Paulo, Fontes dará vida a um delegado corrupto, conivente com as práticas ilícitas de Werneck, personagem central da trama, que será interpretado por Alexandre Nero.
Com roteiro inspirado na obra de Nelson Rodrigues, a trama aborda a história de Werneck, um magnata do ramo de transportes caracterizado pelo domínio obsessivo sobre seus negócios e a vida pessoal. Um dos principais conflitos da história envolve Maria Cecília (Alanis Guillen), a filha caçula considerada um exemplo de "perfeição", mas que passa a reproduzir os métodos ambiciosos do pai.
A produção ainda conta com Juan Paiva, Larissa Bocchino, Juliano Floss, Carol Garcia, Eduardo Sterblitch, Hermila Guedes, Julio Andrade, MC Cabelinho, Maeve Jinkings, Bruno Mazzeo, Vilma Melo e Any Gabrielly no elenco.
Guilherme Fontes ganhou destaque nacional ao interpretar o vilão Alexandre na novela “A Viagem” (1994). O último papel fixo de Fontes em uma novela havia sido em "Órfãos da Terra" (2019), também na TV Globo. Nos últimos anos, ele esteve no elenco da série "Os Outros" (2023), do filme “Lulli” (2021) e do telefilme “Coisa de Novela” (2025).