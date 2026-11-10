NOVELAS

Guilherme Fontes volta às novelas da Globo e interpreta delegado corrupto em 'Paraíso Perdido'

Após participação no remake de “Renascer”, artista integra o elenco do novo folhetim original do Globoplay

Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:17

Guilherme Fontes volta às novelas da Globo com "Paraíso Perdido" Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Guilherme Fontes acertou seu retorno à dramaturgia da TV Globo. Escalado para o elenco de "Paraíso Perdido", próxima novela original do Globoplay, o artista retorna ao gênero dois anos após integrar o remake de "Renascer" (2024), em uma participação especial que durou cerca de dois meses.

A presença do ator nas gravações da mensagem de fim de ano da Globo, realizadas no final de outubro, já antecipava seu envolvimento em um novo projeto da emissora.

Guilherme Fontes 1 de 9

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, Fontes dará vida a um delegado corrupto, conivente com as práticas ilícitas de Werneck, personagem central da trama, que será interpretado por Alexandre Nero.

Com roteiro inspirado na obra de Nelson Rodrigues, a trama aborda a história de Werneck, um magnata do ramo de transportes caracterizado pelo domínio obsessivo sobre seus negócios e a vida pessoal. Um dos principais conflitos da história envolve Maria Cecília (Alanis Guillen), a filha caçula considerada um exemplo de "perfeição", mas que passa a reproduzir os métodos ambiciosos do pai.

A produção ainda conta com Juan Paiva, Larissa Bocchino, Juliano Floss, Carol Garcia, Eduardo Sterblitch, Hermila Guedes, Julio Andrade, MC Cabelinho, Maeve Jinkings, Bruno Mazzeo, Vilma Melo e Any Gabrielly no elenco.