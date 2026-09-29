Guilherme Piva, ator de ‘Quem Ama Cuida’, ganha declaração do namorado no aniversário: ‘Continuar escrevendo essa história’

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:26
Intérprete de Edvaldo em “Quem Ama Cuida”, Guilherme Piva, está completando 59 anos nesta terça-feira (29), e ganhou uma declaração de amor do namorado nas redes sociais.
"O aniversário é seu, mas quem se sente presenteado sou eu, por ter recebido da vida a oportunidade de conhecer, conviver e amar você. Obrigado por abrir espaço na sua vida para mim, por dividir comigo tantos momentos, histórias, alegrias, aprendizados e também os desafios que a vida coloca no nosso caminho”, escreveu.
Guilherme Piva e Alan Grimberg
O ator ainda ressaltou que espera que os dois continuem celebrando durante mais anos, além de continuar se respeitando e se amando. “Que a gente possa continuar comemorando quando for hora de comemorar, se ajudando quando for hora de se ajudar, se escutando quando for hora de escutar e, acima de tudo, sempre se respeitando e se amando. Que a vida nos permita continuar escrevendo essa história, cada um sendo exatamente quem é, mas escolhendo caminhar lado a lado. Feliz aniversário, meu amor. Te amo", completou.
O ator namora desde o ano passado o empresário Alan Grimberg, de 48. O amor de Guilherme Piva é o empresário do ramo da moda, e pai de dois filhos, um menino de 9, e uma adolescente de 14, frutos de seu casamento que chegou ao fim há cinco anos. Na novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o personagem de Guilherme Piva vive um romance com a divertida Tilde, papel de Luana Martau.