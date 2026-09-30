CLIMÃO

Guitarrista famoso expõe frustração ao tocar com Maria Bethânia: 'Fui mandado embora'

Toni Costa, que tocou quase uma década com Caetano Veloso, falou abertamente sobre sua demissão e relação com a artista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:07

Guitarrista Toni Costa e Maria Bethânia Crédito: Reprodução/Instagram

Considerado um dos instrumentistas mais respeitados da MPB, o guitarrista Toni Costa recordou sua passagem pela banda de Maria Bethânia. Em entrevista ao canal Corredor 5, no YouTube, o músico confessou que a empolgação de fazer parte da equipe da artista rapidamente deu lugar ao desapontamento com a convivência, resultando em sua demissão.

Guitarrista Toni Costa 1 de 12

Com longa estrada e parcerias marcantes, incluindo oito anos dividindo palcos com Caetano Veloso, o músico sentiu o peso do contraste. Acostumado à camaradagem dos shows de Moraes Moreira, ele relatou ter encontrado uma distância emocional inesperada ao lado da cantora de Santo Amaro.

Segundo o artista, a frieza das relações profissionais na rotina do espetáculo acabou com seu entusiasmo. Embora admirasse a qualidade técnica e o talento de Bethânia, a rotina gerou desgastes que colocaram um fim na recente relação profissional os dois.

Nana Caymmi 1 de 12

"Fiquei pensando se seria mesmo assim quando a gente sobe de patamar e vai trabalhar com essas superestrelas. Era uma coisa muito fria. Eu estava vindo do Moraes (Moreira), todo mundo jogando bola junto. Ali era mais profissional, mais frio. Gostava da música, gostava dela, mas não gostava do clima. Dei uma estressada lá e fui mandado embora", relembrou ele.

Em contrapartida, Toni destacou a postura calorosa de outros cantores da MPB, citando uma passagem marcante com Nana Caymmi na Itália. Durante uma turnê por Roma, a artista descobriu que a produção havia colocado a banda de apoio em acomodações inferiores, reservando um hotel cinco estrelas apenas para as atrações principais.