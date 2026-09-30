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Guitarrista famoso expõe frustração ao tocar com Maria Bethânia: 'Fui mandado embora'

Toni Costa, que tocou quase uma década com Caetano Veloso, falou abertamente sobre sua demissão e relação com a artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:07

Guitarrista Toni Costa e Maria Bethânia Crédito: Reprodução/Instagram

Considerado um dos instrumentistas mais respeitados da MPB, o guitarrista Toni Costa recordou sua passagem pela banda de Maria Bethânia. Em entrevista ao canal Corredor 5, no YouTube, o músico confessou que a empolgação de fazer parte da equipe da artista rapidamente deu lugar ao desapontamento com a convivência, resultando em sua demissão.

Guitarrista Toni Costa

Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Toni Costa expõe decepção ao tocar com Maria Bethânia e relembra demissão por Reprodução/Instagram
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Emanuelle Araújo e Lan Lanh resgatam parceria com o guitarrista Toni Costa na banda Moinho por Divulgação/Fernando Diniz
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Emanuelle Araújo e Lan Lanh resgatam parceria com o guitarrista Toni Costa na banda Moinho por Reprodução/Instagram
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Toni Costa expõe decepção ao tocar com Maria Bethânia e relembra demissão por Reprodução/Instagram
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
Emanuelle Araújo e Lan Lanh resgatam parceria com o guitarrista Toni Costa na banda MoinhoEmanuelle Araújo e Lan Lanh resgatam parceria com o guitarrista Toni Costa na banda Moinho por Reprodução/Instagram
Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram
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Guitarrista Toni Costa por Reprodução/Instagram

Com longa estrada e parcerias marcantes, incluindo oito anos dividindo palcos com Caetano Veloso, o músico sentiu o peso do contraste. Acostumado à camaradagem dos shows de Moraes Moreira, ele relatou ter encontrado uma distância emocional inesperada ao lado da cantora de Santo Amaro.

Segundo o artista, a frieza das relações profissionais na rotina do espetáculo acabou com seu entusiasmo. Embora admirasse a qualidade técnica e o talento de Bethânia, a rotina gerou desgastes que colocaram um fim na recente relação profissional os dois. 

Nana Caymmi

Gilberto Gil e Nana Caymmi por Acervo MPB Bossa
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Reprodução / Redes Sociais
'Não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir', diz Caetano sobre Nana Caymmi por Reprodução/Instagram
Nana Caymmi tinha 84 anos e estava hospitalizada havia nove meses por nana caymmi
Nana Caymmi por Reprodução
Gilberto Gil e Nana Caymmi foram namorados durante a década de 60 por Reprodução
Nana Caymmi gravou 27 discos ao longo da sua carreira por Reprodução
Nana Caymmi iniciou a carreira aos 19 anos por Reprodução
Nana e Dorival Caymmi por Reprodução
Nana Caymmi por Reprodução
Nana Caymmi por Reprodução
Nana Caymmi colocou marcapasso por Reprodução
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Gilberto Gil e Nana Caymmi por Acervo MPB Bossa

"Fiquei pensando se seria mesmo assim quando a gente sobe de patamar e vai trabalhar com essas superestrelas. Era uma coisa muito fria. Eu estava vindo do Moraes (Moreira), todo mundo jogando bola junto. Ali era mais profissional, mais frio. Gostava da música, gostava dela, mas não gostava do clima. Dei uma estressada lá e fui mandado embora", relembrou ele.

Em contrapartida, Toni destacou a postura calorosa de outros cantores da MPB, citando uma passagem marcante com Nana Caymmi na Itália. Durante uma turnê por Roma, a artista descobriu que a produção havia colocado a banda de apoio em acomodações inferiores, reservando um hotel cinco estrelas apenas para as atrações principais.

Inconformada com o tratamento desigual, a filha de Dorival Caymmi armou um verdadeiro barraco e exigiu ficar junto com sua equipe. O guitarrista contou que Nana confrontou os organizadores para poder beber e confraternizar com os instrumentistas, atitude que consolidou a admiração eterna do guitarrista pela cantora.

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Tags:

Música Cantora Maria Bethânia Guitarrista Toni Costa

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