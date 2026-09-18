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Gusttavo Lima muda completamente o visual e deixa os fãs confusos: 'Nem parece ele'

Cantor apareceu nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (18) e chamou atenção pela aparência diferente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:21

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima resolveu mudar o visual e acabou provocando uma reação inesperada entre os próprios fãs. Na madrugada desta sexta-feira (18), o cantor publicou uma selfie diante do espelho e apareceu com um detalhe que imediatamente chamou atenção: o rosto sem a tradicional barba. Havia apenas um bigode em destaque.

Na foto, o sertanejo apostou em uma produção mais discreta, com blusa preta e um casaco longo em tom de cinza-escuro. O look elegante, porém, ficou em segundo plano diante da transformação no rosto do artista.

Antes e depois de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima mudou o visual e apareceu sem barba por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima mudou o visual e apareceu sem barba por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima mudou o visual e apareceu sem barba por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
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Gusttavo Lima mudou o visual e apareceu sem barba por Reprodução/Instagram

A mudança foi suficiente para deixar muita gente em dúvida sobre quem aparecia na imagem. Nos comentários, seguidores admitiram que precisaram conferir a foto mais de uma vez antes de reconhecer o cantor.

"Duvidamos que era você nos primeiros minutos", escreveu um internauta. "Eu precisei olhar algumas vezes para ter certeza", comentou outro. "Quase não conheci, Embaixador", brincou um terceiro. Também teve quem resumisse a reação de forma direta: "Nem parece ele".

A aparência diferente também rendeu comparações bem-humoradas. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores estavam comentários como "Fred Mercury do sertanejo", além de elogios ao novo visual e pedidos para que o cantor voltasse a deixar a barba crescer.

Gusttavo já havia apostado no bigode

A mudança não é exatamente uma novidade na trajetória de Gusttavo Lima. Em 2024, o cantor também decidiu abandonar a barba e ficar apenas com o bigode. Na época, ele explicou que a escolha tinha relação com praticidade. "Não aguentava mais ter que fazer barba todo dia. Agora é algo mais prático", contou.

A experiência, entretanto, durou pouco. Menos de um mês depois, durante a gravação de seu especial de Natal no SBT, Gusttavo apareceu novamente sem o bigode.

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Cozinha ampla da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Escadaria interna na mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
David Brazil posa na frente da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no banheiro da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no seu closet, na mansão do casal por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na cozinha da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na sala de estar da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita posa nos pilares da mansão por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima grava seu DVD na área externa da sua mansão por Reprodução/Instagram
Gabi Martins mostra mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima na mansão com a sua família por Reprodução/Instagram
Mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
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Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução

O motivo veio à tona durante uma conversa com Ratinho. O apresentador perguntou por que o cantor não havia mantido a mudança, e Gusttavo contou que a própria família estranhou a aparência. "Ficou ruim demais. Meus filhos não me reconheceram. Um deles falou: 'Papai ficou ruim demais' e eu falei: 'Filho, é verdade!'", relatou.

Na ocasião, o sertanejo ainda entrou na brincadeira ao comentar a necessidade de manter a barba. "A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha", disse.

Gusttavo Lima é casado com Andressa Suita, com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel. O casal está junto desde 2012 e oficializou a união no civil em 2015. A cerimônia religiosa aconteceu em 2017. Em 2020, os dois chegaram a anunciar a separação, mas reataram posteriormente.

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Gusttavo Lima

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