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Hábito comum antes do passeio pode causar risco grave ao seu cachorro; veterinária explica

Hábito comum pode aumentar o risco de torção gástrica e causar desconforto durante a atividade física

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:00

[Edicase]Alguns cães se destacam por sua energia e necessidade incessante de atividades (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock) Crédito:

Levar o cachorro para passear faz parte da rotina de muitos tutores, mas um hábito comum antes de sair pode colocar a saúde do animal em risco, principalmente no caso de cães de médio e grande porte: oferecer uma refeição pouco antes do exercício.

Segundo Priscilla Rodrigues, gerente de Visitação Veterinária da Nestlé Purina, o ideal é evitar que o cachorro faça uma refeição imediatamente antes do passeio. A recomendação é alimentar o animal entre duas e três horas antes do início da atividade, permitindo que ele tenha tempo suficiente para fazer a digestão.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente 1 de 10

Também não é indicado aumentar a quantidade de comida com a intenção de oferecer mais energia para o passeio. O excesso pode deixar o animal desconfortável e prejudicar a atividade.

Alimentação antes do passeio pode aumentar risco

De acordo com a especialista, realizar atividade física logo depois de comer pode aumentar o risco de torção gástrica, especialmente em cães de médio e grande porte.

A condição ocorre quando o estômago sofre uma torção e pode exigir atendimento veterinário de emergência e, inclusive, levar o animal à morte. Por isso, o intervalo entre a alimentação e o exercício é uma medida importante de cuidado.

Além do horário da refeição, outro ponto merece atenção: não é recomendado mudar a alimentação do cachorro justamente antes de um passeio.

Alterações repentinas na dieta podem provocar desconforto gastrointestinal, náuseas e até diarreia. O problema pode acabar acontecendo durante o próprio passeio, tornando a experiência desagradável para o animal e para o tutor.