Hábito comum antes do passeio pode causar risco grave ao seu cachorro; veterinária explica

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16:00
Levar o cachorro para passear faz parte da rotina de muitos tutores, mas um hábito comum antes de sair pode colocar a saúde do animal em risco, principalmente no caso de cães de médio e grande porte: oferecer uma refeição pouco antes do exercício.
Segundo Priscilla Rodrigues, gerente de Visitação Veterinária da Nestlé Purina, o ideal é evitar que o cachorro faça uma refeição imediatamente antes do passeio. A recomendação é alimentar o animal entre duas e três horas antes do início da atividade, permitindo que ele tenha tempo suficiente para fazer a digestão.
Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente
Também não é indicado aumentar a quantidade de comida com a intenção de oferecer mais energia para o passeio. O excesso pode deixar o animal desconfortável e prejudicar a atividade.
Alimentação antes do passeio pode aumentar risco
De acordo com a especialista, realizar atividade física logo depois de comer pode aumentar o risco de torção gástrica, especialmente em cães de médio e grande porte.
A condição ocorre quando o estômago sofre uma torção e pode exigir atendimento veterinário de emergência e, inclusive, levar o animal à morte. Por isso, o intervalo entre a alimentação e o exercício é uma medida importante de cuidado.
Além do horário da refeição, outro ponto merece atenção: não é recomendado mudar a alimentação do cachorro justamente antes de um passeio.
Alterações repentinas na dieta podem provocar desconforto gastrointestinal, náuseas e até diarreia. O problema pode acabar acontecendo durante o próprio passeio, tornando a experiência desagradável para o animal e para o tutor.
Assim, antes de sair, o ideal é considerar não apenas a duração do passeio, mas também o horário e a quantidade da última refeição do cachorro.