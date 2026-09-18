SAÚDE

Hábito de borrifar perfume no pescoço vira alvo de dúvidas nas redes sociais: especialistas explicam o que acontece com os hormônios

O hábito de borrifar fragrância na região virou alvo de dúvidas nas redes sociais, mas especialistas explicam o que já se sabe sobre absorção, hormônios e pele



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:05

O hábito de borrifar fragrância na região levantou dúvidas sobre possíveis efeitos na tireoide; especialistas explicam o que realmente se sabe Crédito: Pexels

Você termina de se arrumar, olha rapidamente para o espelho e faz o movimento quase automático: uma borrifada de perfume no pescoço, outro perto da orelha e pronto. O cheiro fica na pele, acompanha a roupa e parece ser apenas a última etapa antes de sair de casa.

Só que esse gesto tão comum ganhou uma nova preocupação nas redes sociais: será que colocar perfume justamente no pescoço pode fazer mal à tireoide?

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A dúvida surgiu depois que publicações passaram a relacionar a aplicação de fragrâncias na região a substâncias químicas presentes nos perfumes e a possíveis alterações hormonais. O assunto chamou atenção justamente porque a tireoide fica na parte frontal inferior do pescoço.

Mas a proximidade entre a pele e a glândula não significa que o perfume tenha um caminho direto até ela.

O perfume realmente chega à tireoide?

A resposta mais importante está na anatomia do corpo. A tireoide tem formato semelhante ao de uma borboleta e fica protegida sob a pele e diferentes camadas de tecidos conjuntivos e musculares.

Por isso, as evidências disponíveis não indicam que borrifar perfume sobre o pescoço faça os componentes da fragrância serem direcionados especificamente para a glândula.

Isso não significa que nenhum componente de um perfume possa ser absorvido pelo organismo.

A pele funciona como uma barreira, mas algumas substâncias podem permanecer na superfície, evaporar, penetrar nas camadas cutâneas ou chegar à circulação. O quanto é absorvido depende de fatores como composição química, concentração, quantidade aplicada e tempo de contato.

Ou seja, estar perto de um órgão não faz com que uma substância aplicada na pele tenha como alvo aquele órgão.

E os ftalatos e os hormônios?

Parte das preocupações envolve os ftalatos, uma família de substâncias químicas que pode estar presente em diferentes produtos. O dietilftalato, conhecido como DEP, já foi utilizado em fragrâncias como solvente e fixador.

Existem pesquisas sobre a exposição a ftalatos e possíveis alterações em hormônios da tireoide. Uma revisão publicada em 2024 reuniu 17 estudos envolvendo 5.616 crianças e adolescentes e encontrou associações entre a exposição a alguns ftalatos e determinados níveis hormonais.

Mas há uma diferença fundamental: esses estudos não investigaram especificamente pessoas borrifando perfume no pescoço.

Eles também não demonstraram que esse hábito provoque doenças da tireoide. Portanto, não é possível transformar uma associação encontrada em estudos sobre exposição a determinadas substâncias em uma relação direta de causa e efeito entre perfume no pescoço e problemas na glândula.

O risco mais conhecido está em outro lugar

Enquanto a preocupação com a tireoide não encontra evidências de um risco específico provocado pela aplicação do perfume no pescoço, existem efeitos adversos das fragrâncias que são mais bem documentados.

Um deles é a dermatite de contato alérgica, que pode provocar vermelhidão, coceira e irritação na pele. Uma revisão citada na literatura estima que a alergia de contato a fragrâncias afete entre 0,7% e 2,6% da população em geral.

Também existem situações em que determinados ingredientes podem reagir com a luz solar. O óleo de bergamota, por exemplo, contém uma substância capaz de provocar reação fototóxica sob determinadas concentrações e exposição à radiação UVA. Isso não significa que todo perfume provoque esse efeito, já que o risco depende da composição e da dose.

E há ainda quem perceba o perfume como um gatilho para crises de enxaqueca. Estudos já registraram esse tipo de relato, embora isso não seja uma prova de que a fragrância seja necessariamente a causa das crises.

Então precisa parar de passar perfume no pescoço?

Para a maioria das pessoas, as evidências atuais não apontam um motivo relacionado especificamente à tireoide para abandonar o hábito.

Isso não significa ignorar qualquer reação do corpo. Se a pele começar a arder, coçar, ficar vermelha ou apresentar uma erupção depois do uso, vale interromper a aplicação e buscar orientação médica caso o problema persista ou volte a acontecer.

Outro detalhe importante é que chamar uma fragrância de “natural” não significa automaticamente que ela seja menos capaz de provocar alergias. Óleos essenciais também podem desencadear dermatite de contato.

No fim, aquele gesto diante do espelho continua sendo muito mais simples do que a polêmica das redes sociais fez parecer: até o momento, não há evidências de que uma borrifada de perfume no pescoço dê aos componentes da fragrância um acesso especial à tireoide.

O cuidado mais concreto está em observar a própria pele e respeitar qualquer reação que apareça.