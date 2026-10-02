HORA DO RANGO

Hambúrguer suculento com ovo e legumes fica pronto em 15 minutos: aprenda a fazer essa receita prática para o almoço ou jantar

Receita prática, saborosa e nutritiva é perfeita para o almoço ou jantar rápido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:30

Hambúrguer com ovo, cebola roxa, cenoura e abobrinha, um fio de azeite, sal e pimenta Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Aquele lanche caprichado não precisa virar uma bagunça com o fogão todo sujo. Dá para montar um pratão reforçado, com carne, legumes crocantes e até ovo, usando apenas o cesto da fritadeira elétrica.

Essa combinação funciona muito bem porque o legume palito e a cebola pegam o gostinho da carne enquanto assam juntos. Além de matar a vontade de comer um hambúrguer de verdade, você ainda ganha um prato mais colorido, leve e nutritivo.

Veja como fazer hambúrguer com ovo e legumes 1 de 10

O que você vai precisar:

1 hambúrguer bovino alto (cerca de 150g)

1 ovo inteiro

1/2 cebola roxa cortada em rodelas médias

1 xícara de cenoura e abobrinha cortadas em formato de palito

Fio de azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Passe um fio de azeite, sal e pimenta nos palitos de cenoura, abobrinha e na cebola. Coloque o hambúrguer de um lado da cesta da airfryer e espalhe os legumes do outro lado. Deixe a 200°C por 10 minutos para a carne pegar cor e os legumes murcharem na medida certa.