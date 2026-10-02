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Hambúrguer suculento com ovo e legumes fica pronto em 15 minutos: aprenda a fazer essa receita prática para o almoço ou jantar

Receita prática, saborosa e nutritiva é perfeita para o almoço ou jantar rápido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:30

Hambúrguer com ovo, cebola roxa, cenoura e abobrinha, um fio de azeite, sal e pimenta Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Aquele lanche caprichado não precisa virar uma bagunça com o fogão todo sujo. Dá para montar um pratão reforçado, com carne, legumes crocantes e até ovo, usando apenas o cesto da fritadeira elétrica.

Essa combinação funciona muito bem porque o legume palito e a cebola pegam o gostinho da carne enquanto assam juntos. Além de matar a vontade de comer um hambúrguer de verdade, você ainda ganha um prato mais colorido, leve e nutritivo.

Veja como fazer hambúrguer com ovo e legumes

O que você vai precisar:1 hambúrguer bovino alto (cerca de 150g) por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar:1 ovo inteiro por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar:1/2 cebola roxa cortada em rodelas médias por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar:1 xícara de cenoura e abobrinha cortadas em formato de palito por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar:Fio de azeite, sal e pimenta a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Passe um fio de azeite, sal e pimenta nos palitos de cenoura, abobrinha e na cebola. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque o hambúrguer de um lado da cesta da airfryer e espalhe os legumes do outro lado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Deixe a 200°C por 10 minutos para a carne pegar cor e os legumes murcharem na medida certa. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Passados os 10 minutos, abra a gaveta. Empurre um pouco os legumes para o lado abrindo uma vaga ou use uma forminha de silicone de cupcake/pastel para quebrar o ovo dentro sem espalhar; jogue uma pitadinha de sal por cima da gema. Volte para a airfryer por mais 4 a 6 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Tire tudo junto e monte como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
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O que você vai precisar:1 hambúrguer bovino alto (cerca de 150g) por Imagem gerada por inteligência artificial

  • O que você vai precisar:

1 hambúrguer bovino alto (cerca de 150g)

1 ovo inteiro

1/2 cebola roxa cortada em rodelas médias

1 xícara de cenoura e abobrinha cortadas em formato de palito

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Fio de azeite, sal e pimenta a gosto

  • Modo de preparo

Passe um fio de azeite, sal e pimenta nos palitos de cenoura, abobrinha e na cebola. Coloque o hambúrguer de um lado da cesta da airfryer e espalhe os legumes do outro lado. Deixe a 200°C por 10 minutos para a carne pegar cor e os legumes murcharem na medida certa.

Passados os 10 minutos, abra a gaveta e empurre um pouco os legumes para o lado abrindo uma vaga ou use uma forminha de silicone de cupcake/pastel para quebrar o ovo dentro sem espalhar; jogue uma pitadinha de sal por cima da gema. Volte para a airfryer por mais 4 a 6 minutos. Se curte a gema mole, tire mais cedo; se prefere durinha, deixe o tempo total. Tire tudo junto e monte como preferir.

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