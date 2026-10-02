Hambúrguer suculento com ovo e legumes fica pronto em 15 minutos: aprenda a fazer essa receita prática para o almoço ou jantar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:30
Aquele lanche caprichado não precisa virar uma bagunça com o fogão todo sujo. Dá para montar um pratão reforçado, com carne, legumes crocantes e até ovo, usando apenas o cesto da fritadeira elétrica.
Essa combinação funciona muito bem porque o legume palito e a cebola pegam o gostinho da carne enquanto assam juntos. Além de matar a vontade de comer um hambúrguer de verdade, você ainda ganha um prato mais colorido, leve e nutritivo.
Veja como fazer hambúrguer com ovo e legumes
1 hambúrguer bovino alto (cerca de 150g)
1 ovo inteiro
1/2 cebola roxa cortada em rodelas médias
1 xícara de cenoura e abobrinha cortadas em formato de palito
Fio de azeite, sal e pimenta a gosto
Passe um fio de azeite, sal e pimenta nos palitos de cenoura, abobrinha e na cebola. Coloque o hambúrguer de um lado da cesta da airfryer e espalhe os legumes do outro lado. Deixe a 200°C por 10 minutos para a carne pegar cor e os legumes murcharem na medida certa.
Passados os 10 minutos, abra a gaveta e empurre um pouco os legumes para o lado abrindo uma vaga ou use uma forminha de silicone de cupcake/pastel para quebrar o ovo dentro sem espalhar; jogue uma pitadinha de sal por cima da gema. Volte para a airfryer por mais 4 a 6 minutos. Se curte a gema mole, tire mais cedo; se prefere durinha, deixe o tempo total. Tire tudo junto e monte como preferir.