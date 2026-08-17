LUTO

Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Artista americana, que também atuou em 'As Apimentadas' e na franquia 'Pânico', morreu neste domingo (16)

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:34

Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo (16). Conhecida por trabalhos de destaque em produções como Heroes, Nashville e As Apimentadas, a artista teve a morte confirmada por seu pai, Alan "Skip" Panettiere, em comunicado divulgado pela ABC News.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico da nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheciam — e aos milhões que a acompanhavam nas telas", disse o pai da atriz. Na sequência, ele pediu privacidade "enquanto nossa família dedica um tempo para assimilar essa perda inimaginável".

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A causa da morte ainda não foi divulgada. A assessora de imprensa de Hayden, Kasey Kitchen, confirmou à NBC News que a morte da atriz está sob investigação.

De acordo com o TMZ, fontes próximas à artista afirmaram que Hayden e o ex-namorado Brian Hickerson, com quem manteve uma relação marcada por idas e vindas e que posteriormente se tornou uma amizade, haviam viajado de Los Angeles para o sul dos Estados Unidos no sábado (15). A família dele teria sido comunicada sobre a situação.

Ainda segundo o site, fontes oficiais confirmaram que a polícia atendeu a uma ocorrência envolvendo Hayden no domingo. Uma pessoa próxima à atriz também relatou que ela vinha se queixando de dores nas costas ao longo do último ano.

Carreira começou ainda na infância

Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou reconhecimento ao dar voz a Dot, a jovem princesa formiga em "Vida de Inseto", sucesso de animação da Pixar de 1998. Seu trabalho no álbum de leitura conjunta do filme lhe rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

Ela ganhou notoriedade mundial ao interpretar Claire Bennet, uma líder de torcida do ensino médio com superpoderes, na série de sucesso da NBC "Heroes", que estreou em 2006. Ela também participou do drama de futebol americano "Duelo de Titãs" (Remember the Titans), de 2000, estrelado por Denzel Washington.

Mais tarde, a atriz viveu a cantora de música country Juliette Barnes em Nashville, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão. No cinema, participou de produções como As Apimentadas, além da franquia Pânico, incluindo Pânico 4 e Pânico VI.

A aparição mais recente da atriz foi no thriller psicológico Sleepwalker, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, Hayden interpretou uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

Atriz falou sobre vício e saúde mental

Em seu livro de memórias, This Is Me: A Reckoning, Hayden abordou diferentes momentos difíceis de sua vida, incluindo a fama desde a infância, a maternidade, a saúde mental, o vício em drogas e álcool e a morte de seu irmão mais novo, Jansen Panettiere.

Em entrevista à revista People, em 2022, a atriz revelou que enfrentou um vício em drogas e álcool que quase lhe custou a vida. "Eu estava no topo do mundo e arruinei tudo", disse na ocasião.

Hayden contou que passou anos lidando com a dependência enquanto também enfrentava uma depressão pós-parto. Ela procurou tratamento para a depressão, mas relatou que acabou se tornando cada vez mais dependente do álcool. "Havia apenas essa cor cinza na minha vida", lamentou.

A atriz também afirmou que não bebeu durante a gestação, mas revelou as dificuldades que enfrentava naquele período: "Nunca tive a sensação de querer prejudicar minha filha, mas não queria passar nenhum tempo com ela".

Ao falar sobre o processo de recuperação, Hayden disse que precisou trabalhar para ser sincera consigo mesma e aceitar uma internação e um tratamento de trauma. "Acho que cheguei ao fundo do poço, mas lá há aquele alçapão que se abre".

Na mesma entrevista, ela contou que começou a trabalhar profissionalmente aos 11 anos e revelou que, aos 15, um integrante de sua equipe passou a oferecer "pílulas da felicidade" antes de aparições em tapetes vermelhos.

"Era pra me deixar animada durante as entrevistas. E não fazia ideia de que aqui não era apropriado, ou que era a porta de abertura para meu vício", contou.

Filha de Hayden ficará com o pai

Hayden era mãe de Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Em 2018, a atriz tomou a decisão de ceder a guarda total da filha ao pai enquanto enfrentava depressão pós-parto, ansiedade e dependência química.

Morte do irmão também marcou a atriz