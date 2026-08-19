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Hayden Panettiere deixa patrimônio milionário; veja os valores e quem deve herdar a fortuna da atriz

Atriz de 'Heroes' e 'Nashville' morreu aos 36 anos e deixou uma filha: Kaya, fruto do relacionamento com o ex-boxeador Wladimir Klitschko

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:23

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya Crédito: Reprodução/Redes sociais

Além de causar comoção em Hollywood, a morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, levantou questionamentos sobre o patrimônio deixado pela atriz. Conhecida por trabalhos de sucesso como 'Heroes', 'Nashville' e por participação na franquia 'Pânico', ela construiu uma carreira que incluiu televisão, cinema, música, publicidade e dublagem.

Desde a confirmação da morte, diferentes estimativas sobre a fortuna de Hayden começaram a circular. Uma delas apontava para um patrimônio de US$ 15 milhões, cerca de R$ 78 milhões na cotação atual. Outra estimativa falava em US$ 10 milhões, aproximadamente R$ 52 milhões.

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya 1 de 9

No entanto, os valores mais altos podem estar superestimados. Informações divulgadas pela revista 'Hello', especializada na cobertura de celebridades, apontam que o patrimônio de Hayden estaria avaliado em cerca de US$ 6 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 31 milhões.

Esse valor deve ficar para a única filha da atriz, Kaya, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Desde 2018, ele detém a guarda da menina.

A carreira de Hayden começou muito cedo. Aos apenas 11 meses de idade, ela apareceu em um comercial e, ainda criança, passou a atuar em novelas e produções para televisão.

Sua estreia no cinema aconteceu em 1998, quando participou da dublagem de 'Vida de Inseto', da Disney. Depois, esteve em filmes como 'Dinossauro', 'Duelo de Titãs', 'Sonhos no Gelo' e 'As Apimentadas: Tudo ou Nada'.

Hayden Panettiere 1 de 25

O grande salto profissional veio quando interpretou Claire Bennet em 'Heroes'. A personagem se tornou uma das mais marcantes da carreira da atriz e abriu portas para produções de maior destaque.

Hayden também integrou a franquia 'Pânico' e protagonizou a série musical 'Nashville', trabalho que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro.

Além dos trabalhos como atriz, ela também aumentou seus ganhos com campanhas publicitárias, projetos musicais e dublagens. Entre os trabalhos na área de games está 'Until Dawn'.

Relação conturbada com os pais

A vida familiar de Hayden também foi marcada por conflitos. Em sua autobiografia, 'This Is Me: A Reckoning', lançada pouco antes de sua morte, a atriz falou sobre a relação complicada que mantinha com os pais, Lesley R. Vogel e Alan Lee "Skip" Panettiere.

A atriz também enfrentou uma perda devastadora em 2023, quando seu irmão, Jansen Panettiere, morreu aos 28 anos em decorrência de uma cardiopatia. Ele também havia tentado seguir carreira como ator.

Na época, Hayden falou sobre a relação com o irmão e o impacto da morte: "Ele era meu único irmão, e minha função era protegê-lo. Quando o perdi, senti como se tivesse perdido metade da minha alma".

Os irmãos Hayden Panettiere e Jansen Panettiere 1 de 7

A relação da atriz com a filha, por outro lado, era descrita de maneira muito diferente. Kaya é fruto do relacionamento de Hayden com Wladimir Klitschko, com quem ela ficou durante cerca de nove anos.

Quando a menina tinha quatro anos, Hayden abriu mão da guarda em favor do ex-companheiro para poder tratar problemas relacionados à dependência de álcool e opioides. Klitschko passou a cuidar da filha desde então.

Mesmo sem viver com a filha em tempo integral, Hayden mantinha uma relação próxima com Kaya e também fazia questão de destacar a boa convivência com o ex-noivo. "Tenho uma relação incrível com os dois. Sou muito grata ao Wlad. Somos muito próximos e mantemos uma amizade profunda — além do relacionamento que tivemos — desde que o conheci, quando eu tinha 19 anos", falou, em entrevista à revista 'Us Weekly'.