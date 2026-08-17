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Hayden Panettiere morreu de que? Áudios de emergência mencionam possível overdose e parada cardíaca durante atendimento à atriz encontrada inconsciente aos 36 anos

A atriz ficou mundialmente conhecida por interpretar Claire Bennet na série Heroes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:44

Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 Crédito: Divulgação

Novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere, de 36 anos, apontam para uma possível overdose antes da morte da atriz. Segundo informações obtidas pela revista PEOPLE, áudios da central de emergência registraram autoridades mencionando uma “overdose” e uma “parada cardíaca” durante o atendimento.

Hayden foi encontrada inconsciente em uma residência em Greenville, na Carolina do Sul, por volta das 13h50 de domingo (16). Um conhecido da atriz acionou o serviço de emergência pelo telefone 911.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Policiais e paramédicos foram enviados ao endereço e realizaram procedimentos de reanimação. Segundo os relatos divulgados pela publicação, a equipe utilizou técnicas de suporte avançado de vida cardíaca, com ressuscitação cardiopulmonar, medicamentos, suporte respiratório e monitoramento do ritmo cardíaco.

As tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Hayden foi declarada morta às 14h32.

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Causa da morte ainda não foi confirmada

Apesar de os registros de emergência mencionarem uma possível overdose, a causa oficial da morte ainda não foi determinada. O Departamento de Polícia de Greenville informou à PEOPLE que a conclusão depende dos resultados da autópsia.

A investigação é conduzida pela polícia e pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville. Até o momento, as autoridades afirmam que não foram encontrados sinais de crime ou circunstâncias suspeitas.

Também não houve confirmação oficial de que todos os procedimentos de suporte avançado de vida mencionados nos relatos tenham sido realizados durante o atendimento.

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Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou destaque após participar da novela One Life to Live, da ABC, em 1994.

A atriz ficou mundialmente conhecida por interpretar Claire Bennet na série Heroes e também esteve em produções como Nashville e na franquia Pânico.

Hayden deixa uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-noivo, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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