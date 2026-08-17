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Hayden Panettiere: representante revela novos detalhes e possível causa da morte da atriz: 'Tudo indica'

Caso envolvendo a estrela de 'Heroes' e 'Nashville' segue sob investigação nos Estados Unidos; polícia aguarda resultado da autópsia para confirmar a causa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:21

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

Novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela revista People. A atriz, conhecida por trabalhos em Heroes e Nashville, morreu no domingo (16), e o caso segue sendo investigado pelas autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Greenville, na Carolina do Sul, policiais e paramédicos foram acionados por volta das 13h50, no horário local, após uma denúncia sobre uma "mulher inconsciente" em uma residência na cidade.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

A identidade da pessoa que ligou não foi divulgada publicamente até o momento. Acredita-se, porém, que foi um amigo da atriz americana que fez a ligação

Os socorristas encontraram Hayden inconsciente e iniciaram procedimentos de emergência para tentar reanimá-la. Segundo informações divulgadas pela People, a equipe utilizou "suporte avançado de vida cardíaca", além de realizar RCP (reanimação cardiopulmonar), administrar medicamentos, utilizar tubos de respiração e monitorar o ritmo cardíaco.

Hayden foi declarada morta às 14h32. As tentativas de reanimação realizadas pelos paramédicos não tiveram sucesso. Áudios da central de atendimento obtidos pela revista mostram que, após a morte da atriz, autoridades mencionaram "overdose" e "parada cardíaca" durante as comunicações relacionadas à ocorrência. Apesar disso, a causa oficial da morte ainda não foi determinada.

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko com a filha deles, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko com a filha deles, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
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Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais

Um representante de Hayden afirmou à revista que não possui confirmação sobre o que provocou a morte da atriz, mas indicou que as informações disponíveis até o momento apontam para uma dessas possibilidades. "Não tenho mais informações neste momento, mas tudo indica que seja esse o caso", declarou.

A polícia, no entanto, reforçou que somente a autópsia poderá determinar oficialmente a causa da morte.

O Departamento de Polícia de Greenville e o Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville continuam investigando o caso. Até o momento, as autoridades afirmaram que a apuração preliminar "não indicou quaisquer sinais de crime ou circunstâncias suspeitas".

A morte de Hayden Panettiere foi confirmada no domingo pelo pai da atriz, Skip Panettiere. Em comunicado, ele lamentou a perda e pediu privacidade para que a família possa lidar com o momento.

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