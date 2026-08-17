Hayden Panettiere: representante revela novos detalhes e possível causa da morte da atriz: 'Tudo indica'

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:21
Novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela revista People. A atriz, conhecida por trabalhos em Heroes e Nashville, morreu no domingo (16), e o caso segue sendo investigado pelas autoridades dos Estados Unidos.
De acordo com o Departamento de Polícia de Greenville, na Carolina do Sul, policiais e paramédicos foram acionados por volta das 13h50, no horário local, após uma denúncia sobre uma "mulher inconsciente" em uma residência na cidade.
Hayden Panettiere
A identidade da pessoa que ligou não foi divulgada publicamente até o momento. Acredita-se, porém, que foi um amigo da atriz americana que fez a ligação
Os socorristas encontraram Hayden inconsciente e iniciaram procedimentos de emergência para tentar reanimá-la. Segundo informações divulgadas pela People, a equipe utilizou "suporte avançado de vida cardíaca", além de realizar RCP (reanimação cardiopulmonar), administrar medicamentos, utilizar tubos de respiração e monitorar o ritmo cardíaco.
Hayden foi declarada morta às 14h32. As tentativas de reanimação realizadas pelos paramédicos não tiveram sucesso. Áudios da central de atendimento obtidos pela revista mostram que, após a morte da atriz, autoridades mencionaram "overdose" e "parada cardíaca" durante as comunicações relacionadas à ocorrência. Apesar disso, a causa oficial da morte ainda não foi determinada.
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya
Um representante de Hayden afirmou à revista que não possui confirmação sobre o que provocou a morte da atriz, mas indicou que as informações disponíveis até o momento apontam para uma dessas possibilidades. "Não tenho mais informações neste momento, mas tudo indica que seja esse o caso", declarou.
A polícia, no entanto, reforçou que somente a autópsia poderá determinar oficialmente a causa da morte.
O Departamento de Polícia de Greenville e o Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville continuam investigando o caso. Até o momento, as autoridades afirmaram que a apuração preliminar "não indicou quaisquer sinais de crime ou circunstâncias suspeitas".
A morte de Hayden Panettiere foi confirmada no domingo pelo pai da atriz, Skip Panettiere. Em comunicado, ele lamentou a perda e pediu privacidade para que a família possa lidar com o momento.