LUTO

Hayden Panettiere: representante revela novos detalhes e possível causa da morte da atriz: 'Tudo indica'

Caso envolvendo a estrela de 'Heroes' e 'Nashville' segue sob investigação nos Estados Unidos; polícia aguarda resultado da autópsia para confirmar a causa

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:21

Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

Novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela revista People. A atriz, conhecida por trabalhos em Heroes e Nashville, morreu no domingo (16), e o caso segue sendo investigado pelas autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Greenville, na Carolina do Sul, policiais e paramédicos foram acionados por volta das 13h50, no horário local, após uma denúncia sobre uma "mulher inconsciente" em uma residência na cidade.

Hayden Panettiere 1 de 25

A identidade da pessoa que ligou não foi divulgada publicamente até o momento. Acredita-se, porém, que foi um amigo da atriz americana que fez a ligação

Os socorristas encontraram Hayden inconsciente e iniciaram procedimentos de emergência para tentar reanimá-la. Segundo informações divulgadas pela People, a equipe utilizou "suporte avançado de vida cardíaca", além de realizar RCP (reanimação cardiopulmonar), administrar medicamentos, utilizar tubos de respiração e monitorar o ritmo cardíaco.

Hayden foi declarada morta às 14h32. As tentativas de reanimação realizadas pelos paramédicos não tiveram sucesso. Áudios da central de atendimento obtidos pela revista mostram que, após a morte da atriz, autoridades mencionaram "overdose" e "parada cardíaca" durante as comunicações relacionadas à ocorrência. Apesar disso, a causa oficial da morte ainda não foi determinada.

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya 1 de 9

Um representante de Hayden afirmou à revista que não possui confirmação sobre o que provocou a morte da atriz, mas indicou que as informações disponíveis até o momento apontam para uma dessas possibilidades. "Não tenho mais informações neste momento, mas tudo indica que seja esse o caso", declarou.

A polícia, no entanto, reforçou que somente a autópsia poderá determinar oficialmente a causa da morte.

O Departamento de Polícia de Greenville e o Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville continuam investigando o caso. Até o momento, as autoridades afirmaram que a apuração preliminar "não indicou quaisquer sinais de crime ou circunstâncias suspeitas".