LUTO

Hayden Panettiere revelou assédio, violência e início do vício meses antes de morrer

Atriz de 'Heroes' contou no livro 'This Is Me' episódios traumáticos vividos desde a adolescência e relacionamentos marcados por violência

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:35

Hayden Panettiere Crédito: Reprodução

Hayden Panettiere, que morreu aos 36 anos no domingo (16), revelou detalhes de episódios traumáticos que enfrentou ao longo da vida na biografia 'This Is Me', lançada em maio deste ano. A atriz, conhecida por trabalhos como 'Heroes', 'Nashville' e 'As Apimentadas', começou a carreira ainda criança e relatou no livro situações de assédio, violência doméstica e o contato precoce com drogas.

Os relatos da artista foram divulgados pelo jornal britânico Telegraph e voltaram a ganhar repercussão após a confirmação de sua morte. Em um dos trechos da biografia, a atriz contou que foi convidada para passar uma semana em um iate de luxo. Durante a viagem, sua amiga Stella McAmis a levou até uma cabine, onde Hayden encontrou um famoso cantor e compositor britânico, então na faixa dos 30 anos, deitado em uma cama.

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Segundo o relato, a amiga teria sugerido que Hayden entrasse na cama com o homem. A atriz afirmou que ficou assustada com a situação e fugiu. O material divulgado pelo Telegraph não identifica o cantor citado por Hayden.

Hayden também relatou que teve contato com drogas ainda adolescente. Segundo a atriz, quando tinha 16 anos, um ex-representante lhe ofereceu o que chamou de "pílulas da felicidade".

Ela descreveu a sensação provocada pela substância e afirmou que aquilo a fazia se sentir como uma versão diferente de si mesma. No livro, Hayden classificou aquela experiência como o início de um caminho que posteriormente a levaria à dependência.

A atriz enfrentou problemas relacionados ao uso de álcool e drogas ao longo da vida e falou publicamente em diferentes momentos sobre seu processo de recuperação.

Outro episódio descrito na biografia envolve o relacionamento com Brian Hickerson. Os dois se conheceram durante uma noite de festa e começaram a namorar. Segundo Hayden, ambos enfrentavam problemas com álcool, enquanto a relação rapidamente se tornou tóxica.

A atriz afirmou que Hickerson passou a agir de forma violenta e relatou uma agressão que teria sido tão grave que ela permaneceu semanas sem sair de casa.

Hayden também escreveu que chegou a ter medo de matá-lo. O relacionamento foi marcado por episódios de violência e acusações contra Hickerson.

Morte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere foi encontrada inconsciente em uma residência em Greenville, na Carolina do Sul, no domingo (16). Um conhecido acionou o serviço de emergência, e equipes foram enviadas ao local.

Registros do atendimento mencionaram uma possível overdose e uma parada cardíaca, segundo informações divulgadas pela PEOPLE. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi determinada e depende do resultado da autópsia.