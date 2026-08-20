Hayden Panettiere teria usado 'delivery' de álcool e drogas pouco antes de morrer

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:14
Hayden Panettiere teria enfrentado uma recaída em sua luta contra a dependência química meses antes de morrer. Segundo informações publicadas pelo site Page Six, a atriz teria recorrido a um serviço de entrega de bebidas alcoólicas e óxido nitroso durante uma estadia em um hotel de Nashville, nos Estados Unidos.
O episódio teria acontecido em maio, quando Hayden estava na cidade para divulgar seu livro de memórias, This Is Me. De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, a atriz teria solicitado bebidas alcoólicas e latas de óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, para o quarto onde estava hospedada. Mas o hotel teria negado o recebimento.
Hayden Panettiere
De acordo com relatos, a segurança do local teria "barrado uma entrega destinada ao quarto dela — que consistia em várias latas de óxido nitroso de grau industrial que ela planejava inalar". Uma segunda testemunha confirmou a informação ao Page Six: "Ela pediu a entrega de álcool e óxido nitroso. Eles não permitiram que a encomenda subisse para o quarto".
Ainda segundo os relatos, Hayden teria ficado descontente com a situação e deixado o hotel depois de apenas uma noite.
A informação, no entanto, foi negada por Kasey Kitchen, representante e amiga da atriz. Em declaração ao veículo, ela classificou os relatos como "falsos". "Ela esteve em Nashville por pouco tempo e passou a maior parte dele dormindo. Além disso, ela estava acompanhada por segurança particular", declarou.
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya
Hayden Panettiere falou sobre dependência química antes da morte
Meses antes da morte, Hayden havia falado publicamente sobre sua relação com a dependência química durante uma participação no Tamron Hall Show. A atriz contou que recebeu "pílulas da felicidade" de um adulto quando tinha apenas 16 anos, pouco antes de participar de um evento.
Ela também relatou que procurou ajuda anos depois. Na ocasião, relembrou uma previsão feita por um médico que a atendeu durante o processo de recuperação. "Você tem 30 anos, Hayden. Você não vai chegar aos 35", teria dito o profissional, segundo o relato da atriz.
Hayden Panettiere morreu aos 36 anos no último domingo (16). A polícia informou que a morte ocorreu em circunstâncias que apontavam inicialmente para uma possível overdose, mas a causa oficial depende da investigação e dos exames realizados pelas autoridades.