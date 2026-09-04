Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

HBO Max anuncia série sobre a vida e a morte de PC Siqueira; saiba mais

Produção vai revisitar a ascensão e os desdobramentos de um dos pioneiros do YouTube no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:56

PC Siqueira
PC Siqueira Crédito: Reprodução

A plataforma HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma nova série documental focada na vida e na morte do influenciador digital PC Siqueira (1986-2023). Produzida pelas empresas Farra e Moonheist, a obra vai reconstruir a trajetória de um dos nomes mais marcantes da primeira geração de criadores de conteúdo do país, desde o sucesso inicial na internet até os episódios polêmicos e as investigações em torno de sua morte, ocorrida em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, em dezembro de 2023.

PC Siqueira morreu em 2023

PC Siqueira por Reprodução
PC Siqueira e Maria Luiza Watanabe por Reprodução
PC Siqueira por Reprodução
PC Siqueira por Reprodução
PC Siqueira por Reprodução
PC Siqueira por Reprodução
Maria Luiza Watanabe e PC Siqueira por Maria Luiza Watanabe
PC Siqueira por Reprodução
1 de 8
PC Siqueira por Reprodução

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o principal eixo da produção será a apuração das circunstâncias do falecimento do youtuber. Inicialmente tratado como suicídio pela Polícia Civil, o inquérito ganhou novos rumos após o Ministério Público questionar o encerramento do caso e a Justiça paulista determinar a retomada das diligências. A série pretende acompanhar esses desdobramentos judiciais mantidos em sigilo, oferecendo um olhar aprofundado sobre os bastidores da investigação que ainda busca esclarecer todos os fatos.

A narrativa também abordará a ascensão meteórica do influenciador, impulsionada pelo canal Mas Poxa Vida, que rapidamente acumulou milhões de visualizações e abriu portas para sua transição para a televisão. Entre 2010 e 2011, ele integrou o elenco do programa Comédia MTV e comandou atrações próprias, consolidando-se como um dos rostos mais populares da internet brasileira e ditando tendências no YouTube.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Perícia particular aponta homicídio e contesta suicídio de PC Siqueira

Justiça determina reabertura da investigação sobre morte de PC Siqueira

Polícia apura possível envolvimento de ex na morte de PC Siqueira

Cauê Moura, antigo amigo de PC Siqueira, fala sobre morte do influenciador

Youtuber PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo

Outro ponto central tratado pela produção será a drástica reviravolta na vida pública do criador de conteúdo a partir de 2020, quando ele se tornou alvo de uma investigação por pedofilia. Embora um laudo da Polícia Civil emitido em fevereiro de 2021 tenha concluído que não havia elementos nos dispositivos apreendidos que o ligassem ao crime, o episódio gerou forte impacto em sua carreira e parcerias comerciais, agravando o isolamento do influenciador nos anos seguintes.

Além das polêmicas, o documentário trará espaço para debater a saúde mental, tema que PC Siqueira abordava abertamente com seus seguidores ao relatar suas lutas públicas contra a depressão, a ansiedade e crises de pânico. A HBO Max ainda não divulgou o título oficial, o número de episódios ou a data exata de estreia da produção.

Leia mais

Imagem - Miley Cyrus surpreende fãs e muda nome antes de lançamento do novo álbum

Miley Cyrus surpreende fãs e muda nome antes de lançamento do novo álbum

Imagem - Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador

Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador

Imagem - Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Tags:

Streaming Série hbo max Hbo pc Siqueira Youtuber

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (7): alguém pode pedir que você esconda uma verdade

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (7): alguém pode pedir que você esconda uma verdade
Imagem - Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web

Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web