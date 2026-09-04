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HBO Max anuncia série sobre a vida e a morte de PC Siqueira; saiba mais

Produção vai revisitar a ascensão e os desdobramentos de um dos pioneiros do YouTube no Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:56

PC Siqueira Crédito: Reprodução

A plataforma HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma nova série documental focada na vida e na morte do influenciador digital PC Siqueira (1986-2023). Produzida pelas empresas Farra e Moonheist, a obra vai reconstruir a trajetória de um dos nomes mais marcantes da primeira geração de criadores de conteúdo do país, desde o sucesso inicial na internet até os episódios polêmicos e as investigações em torno de sua morte, ocorrida em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, em dezembro de 2023.

PC Siqueira morreu em 2023 1 de 8

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o principal eixo da produção será a apuração das circunstâncias do falecimento do youtuber. Inicialmente tratado como suicídio pela Polícia Civil, o inquérito ganhou novos rumos após o Ministério Público questionar o encerramento do caso e a Justiça paulista determinar a retomada das diligências. A série pretende acompanhar esses desdobramentos judiciais mantidos em sigilo, oferecendo um olhar aprofundado sobre os bastidores da investigação que ainda busca esclarecer todos os fatos.

A narrativa também abordará a ascensão meteórica do influenciador, impulsionada pelo canal Mas Poxa Vida, que rapidamente acumulou milhões de visualizações e abriu portas para sua transição para a televisão. Entre 2010 e 2011, ele integrou o elenco do programa Comédia MTV e comandou atrações próprias, consolidando-se como um dos rostos mais populares da internet brasileira e ditando tendências no YouTube.

Outro ponto central tratado pela produção será a drástica reviravolta na vida pública do criador de conteúdo a partir de 2020, quando ele se tornou alvo de uma investigação por pedofilia. Embora um laudo da Polícia Civil emitido em fevereiro de 2021 tenha concluído que não havia elementos nos dispositivos apreendidos que o ligassem ao crime, o episódio gerou forte impacto em sua carreira e parcerias comerciais, agravando o isolamento do influenciador nos anos seguintes.