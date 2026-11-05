Heineken compra 100% do controle da Better Drinks: empresa é dona da cerveja Praya, do chá Baer-Mate e da água Mamba Water

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:30
A presença de grandes multinacionais no mercado brasileiro de bebidas acaba de ganhar um novo capítulo. A Heineken Brasil acertou a compra do controle da Better Drinks, empresa responsável por marcas como a cerveja Praya e o chá gaseificado Baer-Mate.
Com a operação, a companhia holandesa passará a comandar integralmente a empresa, ampliando sua participação em um negócio que já contava com sua presença na fabricação e distribuição de produtos.
Better Drinks
O movimento representa uma nova etapa de uma parceria iniciada em 2024, quando a Heineken entrou na Better Drinks como acionista minoritária. Agora, a multinacional pretende assumir 100% das ações com direito a voto.
De acordo com informações apuradas pelo InvestNews, o acordo prevê que a Heineken fique com todas as ações ordinárias da Better Drinks, que são aquelas que garantem direito a voto nas decisões da companhia.
Alguns executivos da empresa adquirida continuarão como sócios, mas terão suas participações convertidas em ações preferenciais. Esse tipo de papel não concede direito a voto, embora permita a manutenção de uma participação societária.
A aquisição será realizada pela HNK BR Indústria de Bebidas, subsidiária da Heineken no Brasil. A operação envolverá tanto a subscrição de novas ações quanto a compra de papéis que já pertencem aos atuais acionistas.
Atualmente, a Better Drinks possui 67 acionistas, sem que nenhum deles exerça individualmente o controle da companhia. Em declaração enviada ao InvestNews, a Heineken Brasil afirmou que a aquisição representa uma evolução natural da parceria estabelecida entre as duas empresas em 2024.
A Better Drinks reúne marcas que atuam em diferentes segmentos do mercado de bebidas. Entre os principais produtos estão opções que vão além da cerveja tradicional, acompanhando a diversificação do setor.
Conheça as três marcas que fazem parte do portfólio da empresa:
A aquisição inclui os direitos de propriedade intelectual dessas marcas. Isso significa que a negociação também abrange registros, nomes de domínio e fórmulas utilizadas na fabricação dos produtos.
Na prática, a Heineken não está comprando apenas uma participação societária. A multinacional também passará a controlar os ativos que permitem desenvolver, produzir e explorar comercialmente essas bebidas.
A compra não representa uma entrada repentina da multinacional nas operações da Better Drinks. Antes mesmo do novo acordo, as empresas já dividiam responsabilidades importantes no funcionamento das marcas.
Desde a parceria iniciada em 2024, a Heineken Brasil assumiu a comercialização e a distribuição dos produtos da Praya, Baer-Mate e Mamba Water.
A fabricação também passou gradualmente para as mãos da multinacional. Em setembro de 2025, a companhia assumiu a produção da cerveja Praya.
Entre as principais atividades da empresa estavam:
Com a aquisição, essas atividades e os direitos relacionados aos produtos passam a integrar a estrutura controlada pela Heineken.