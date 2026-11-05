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Heineken compra 100% do controle da Better Drinks: empresa é dona da cerveja Praya, do chá Baer-Mate e da água Mamba Water

Dona da Praya e da Baer-Mate, Better Drinks passa a integrar o controle total da multinacional holandesa após parceria iniciada em 2024



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:30

Heineken amplia sua atuação no mercado brasileiro de bebidas ao assumir o controle da Better Drinks Crédito: Reprodução: Better Drinks

A presença de grandes multinacionais no mercado brasileiro de bebidas acaba de ganhar um novo capítulo. A Heineken Brasil acertou a compra do controle da Better Drinks, empresa responsável por marcas como a cerveja Praya e o chá gaseificado Baer-Mate.

Com a operação, a companhia holandesa passará a comandar integralmente a empresa, ampliando sua participação em um negócio que já contava com sua presença na fabricação e distribuição de produtos.

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O movimento representa uma nova etapa de uma parceria iniciada em 2024, quando a Heineken entrou na Better Drinks como acionista minoritária. Agora, a multinacional pretende assumir 100% das ações com direito a voto.

Heineken ficará com o controle total da Better Drinks

De acordo com informações apuradas pelo InvestNews, o acordo prevê que a Heineken fique com todas as ações ordinárias da Better Drinks, que são aquelas que garantem direito a voto nas decisões da companhia.

Alguns executivos da empresa adquirida continuarão como sócios, mas terão suas participações convertidas em ações preferenciais. Esse tipo de papel não concede direito a voto, embora permita a manutenção de uma participação societária.

A aquisição será realizada pela HNK BR Indústria de Bebidas, subsidiária da Heineken no Brasil. A operação envolverá tanto a subscrição de novas ações quanto a compra de papéis que já pertencem aos atuais acionistas.

Atualmente, a Better Drinks possui 67 acionistas, sem que nenhum deles exerça individualmente o controle da companhia. Em declaração enviada ao InvestNews, a Heineken Brasil afirmou que a aquisição representa uma evolução natural da parceria estabelecida entre as duas empresas em 2024.

Quais marcas fazem parte da Better Drinks?

A Better Drinks reúne marcas que atuam em diferentes segmentos do mercado de bebidas. Entre os principais produtos estão opções que vão além da cerveja tradicional, acompanhando a diversificação do setor.

Aquisição da Better Drinks coloca marcas como Praya, Baer-Mate e Mamba Water sob controle da Heineken Crédito: Reprodução: Praya

Conheça as três marcas que fazem parte do portfólio da empresa:

Praya: marca de cerveja que integra o segmento de bebidas artesanais e tem presença no mercado brasileiro.

Baer-Mate: chá gaseificado que aposta em uma proposta diferente dos refrigerantes tradicionais.

Mamba Water: marca de água que também faz parte do portfólio da Better Drinks.

A aquisição inclui os direitos de propriedade intelectual dessas marcas. Isso significa que a negociação também abrange registros, nomes de domínio e fórmulas utilizadas na fabricação dos produtos.

Na prática, a Heineken não está comprando apenas uma participação societária. A multinacional também passará a controlar os ativos que permitem desenvolver, produzir e explorar comercialmente essas bebidas.

Heineken já cuidava da fabricação e distribuição

A compra não representa uma entrada repentina da multinacional nas operações da Better Drinks. Antes mesmo do novo acordo, as empresas já dividiam responsabilidades importantes no funcionamento das marcas.

Desde a parceria iniciada em 2024, a Heineken Brasil assumiu a comercialização e a distribuição dos produtos da Praya, Baer-Mate e Mamba Water.

A fabricação também passou gradualmente para as mãos da multinacional. Em setembro de 2025, a companhia assumiu a produção da cerveja Praya.

Entre as principais atividades da empresa estavam:

Desenvolvimento de novos produtos e bebidas;

Construção e fortalecimento das marcas;

Estratégias de marketing e comunicação;

Desenvolvimento de identidade e posicionamento comercial.