CINCO TRIPULANTES

Helicóptero com Rick e Bruno Avelar foi localizado em SC, diz jornalista

Cantor Rick, da dupla com Renner, estava entre os cinco ocupantes da aeronave, que desapareceu após decolar de Porto Belo; localização ainda é atribuída a informações da imprensa local

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:02

Helicóptero que levava Rick é localizado em SC; cinco pessoas estavam a bordo Crédito: Reprodução

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar teria sido localizado pelas equipes que participam das buscas em Santa Catarina, segundo informação atribuída a um jornalista da imprensa local e divulgada pelo portal LeoDias na noite desta segunda-feira (21). Até a publicação desta atualização, porém, a localização da aeronave não havia sido confirmada oficialmente pelas autoridades.

A aeronave PP-MGR, um Bell 430, desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) com destino previsto a São Joaquim. Entre os cinco ocupantes estava o cantor Rick, da dupla com Renner.

Rick Sollo 1 de 4

Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e a Força Aérea Brasileira (FAB) concentraram os trabalhos em diferentes pontos da Serra catarinense. Inicialmente, os bombeiros foram até Vacas Gordas, em Urubici, após informações sobre uma possível queda, mas não encontraram vestígios da aeronave.

Posteriormente, os trabalhos foram direcionados também para uma área próxima a São Joaquim, a partir do último sinal de celular registrado por um dos ocupantes. Os dois pontos de busca ficam a aproximadamente 30 quilômetros de distância.

Bruno Avelar 1 de 10

A FAB mobilizou um helicóptero Black Hawk (H-60) e uma aeronave SC-105 Amazonas para a operação de Busca e Salvamento. Cerca de 20 bombeiros, além de viaturas 4x4, participam dos trabalhos em terra.

A operação ocorre em meio a chuva, ventos fortes e baixa visibilidade, condições que dificultaram os trabalhos na região. Mesmo com a informação sobre uma possível localização, a situação dos cinco ocupantes e as condições da aeronave ainda precisam ser confirmadas oficialmente.