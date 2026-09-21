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Helicóptero com Rick não foi localizado, diz prefeito de Urubici após informação sobre suposto encontro da aeronave

Prefeito Leandro de Souza negou ao portal LeoDias que o helicóptero tenha sido encontrado; equipes continuam as buscas na região

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:38

Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC
Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC Crédito: Reprodução

A informação de que o helicóptero que transportava Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar teria sido localizado em Santa Catarina foi negada pelo prefeito de Urubici, Leandro de Souza, na noite desta segunda-feira (21).

O esclarecimento ocorreu após o portal catarinense SC Agora publicar que a aeronave havia sido encontrada. Procurado pelo portal LeoDias, o prefeito afirmou que o helicóptero ainda não foi localizado e que as equipes permanecem mobilizadas nas buscas pela região.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

O PP-MGR, um Bell 430, desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) com destino previsto a São Joaquim. Além de Rick e Bruno Avelar, estavam a bordo o piloto, o copiloto e um quinto passageiro.

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Último sinal de celular de ocupante muda rota das buscas por helicóptero com Rick em SC

As buscas envolvem o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e a Força Aérea Brasileira (FAB). Durante a operação, as equipes chegaram a concentrar esforços em Vacas Gordas, em Urubici, mas não encontraram vestígios da aeronave. Posteriormente, os trabalhos também foram direcionados para uma área próxima a São Joaquim, após a identificação do último sinal de celular de um dos ocupantes.

Com a negativa do prefeito, a localização da aeronave permanece sem confirmação, e as buscas continuam em andamento.

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