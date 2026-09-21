SANTA CATARINA

Helicóptero com Rick não foi localizado, diz prefeito de Urubici após informação sobre suposto encontro da aeronave

Prefeito Leandro de Souza negou ao portal LeoDias que o helicóptero tenha sido encontrado; equipes continuam as buscas na região

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:38

Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC Crédito: Reprodução

A informação de que o helicóptero que transportava Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar teria sido localizado em Santa Catarina foi negada pelo prefeito de Urubici, Leandro de Souza, na noite desta segunda-feira (21).

O esclarecimento ocorreu após o portal catarinense SC Agora publicar que a aeronave havia sido encontrada. Procurado pelo portal LeoDias, o prefeito afirmou que o helicóptero ainda não foi localizado e que as equipes permanecem mobilizadas nas buscas pela região.

Rick Sollo 1 de 4

O PP-MGR, um Bell 430, desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) com destino previsto a São Joaquim. Além de Rick e Bruno Avelar, estavam a bordo o piloto, o copiloto e um quinto passageiro.

As buscas envolvem o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e a Força Aérea Brasileira (FAB). Durante a operação, as equipes chegaram a concentrar esforços em Vacas Gordas, em Urubici, mas não encontraram vestígios da aeronave. Posteriormente, os trabalhos também foram direcionados para uma área próxima a São Joaquim, após a identificação do último sinal de celular de um dos ocupantes.