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Nova pista? Moradora diz ter ouvido 'estrondo' em buscas por helicóptero do cantor Rick

Equipes de resgate enfrentam mau tempo na Serra Catarinense; operação conta com cães farejadores e drones térmicos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:50

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave Crédito: Reprodução

As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick ganharam uma nova pista nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros passou a investigar o relato de uma moradora que afirmou ter ouvido um forte "estrondo" na região onde a aeronave emitiu seus últimos sinais, na Serra Catarinense.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

A tenente-coronel Heloísa Battisti, que comanda o 5º Batalhão, confirmou a informação em entrevista à NSC TV. O relato guiou parte das equipes de busca de hoje, mas os bombeiros pedem calma, já que ainda não dá para ter certeza se o barulho forte foi mesmo da queda do helicóptero.

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O mau tempo na região serrana se tornou o principal obstáculo para o resgate. As chuvas intensas derrubaram árvores e deixaram pontes alagadas, o que prejudicou o avanço dos veículos por terra e também impede que outros helicópteros decolem para ajudar a olhar a região de cima.

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, reposta comunicado oficial após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
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Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram

Para tentar driblar essas dificuldades, a operação juntou bombeiros de quatro cidades: Curitibanos, Lages, Urubici e São Joaquim. O grupo faz uma varredura no meio da mata fechada usando cães farejadores e drones com câmeras térmicas, que conseguem enxergar o calor de pessoas ou objetos mesmo no escuro ou na mata fechada.

O helicóptero modelo Bell 430 desapareceu do radar na segunda-feira (21) durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. Além do sertanejo, que faz dupla com Renner, estavam no voo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

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