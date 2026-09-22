Nova pista? Moradora diz ter ouvido 'estrondo' em buscas por helicóptero do cantor Rick

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:50
As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick ganharam uma nova pista nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros passou a investigar o relato de uma moradora que afirmou ter ouvido um forte "estrondo" na região onde a aeronave emitiu seus últimos sinais, na Serra Catarinense.
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar
A tenente-coronel Heloísa Battisti, que comanda o 5º Batalhão, confirmou a informação em entrevista à NSC TV. O relato guiou parte das equipes de busca de hoje, mas os bombeiros pedem calma, já que ainda não dá para ter certeza se o barulho forte foi mesmo da queda do helicóptero.
O mau tempo na região serrana se tornou o principal obstáculo para o resgate. As chuvas intensas derrubaram árvores e deixaram pontes alagadas, o que prejudicou o avanço dos veículos por terra e também impede que outros helicópteros decolem para ajudar a olhar a região de cima.
Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais
Para tentar driblar essas dificuldades, a operação juntou bombeiros de quatro cidades: Curitibanos, Lages, Urubici e São Joaquim. O grupo faz uma varredura no meio da mata fechada usando cães farejadores e drones com câmeras térmicas, que conseguem enxergar o calor de pessoas ou objetos mesmo no escuro ou na mata fechada.
O helicóptero modelo Bell 430 desapareceu do radar na segunda-feira (21) durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. Além do sertanejo, que faz dupla com Renner, estavam no voo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.